Tadej Golob je verjetno najslavnejši živeči slovenski pisatelj. Kriminalka Jezero in njena nadaljevanja o inšpektorju Tarasu Birsi so se prodala v skoraj 80 tisoč izvodih, ravno te dni pa je prišlo v knjigarne še novo nadaljevanje, Brezno. Poleg pisateljevanja je Golob tudi strastni alpinist, kar ga je že nekajkrat skoraj stalo življenja, pred petimi leti je celo pristal v komi.

Ob pisanju kriminalk je tudi avtor več biografij slavnih, od Petra Vilfana do Milene Zupančič, za svoj prvi roman Svinjske nogice pa je prejel nagrado kresnik. V Spotkastu je razložil, zakaj Tarasa Birso pestijo iste zdravstvene težave kot njega, kaj si je zares mislil o scenariju za serijo Jezero in klobučkih na zabavah in kako je bilo okrevati po 20-metrskem padcu. Bonus: napoved kolesarskih poti, ki jih pripravlja za naslednji ponatis njegovega Kolesarskega vodnika po Sloveniji in zamejstvu.

Tadej Golob je na videz nekoliko zadržan sogovornik, a odgovore podaja zelo precizno in premišljeno in isto bi lahko tudi rekli za njegovo pisanje ter za alpinistične podvige. Najprej je moral razložiti, kam popelje zgodba Tarasa Birso v novem romanu Brezno. "Tarasa pošljejo na dodatno izobraževanje na policijski center v Gotenico in že med iskanjem lokacije naleti na dva jamarja, ki predenj položita zavoj – v njem pa je človeška roka. Taras se spusti v jamo in ugotovi, da sveže truplo, ki mu je pripadla roka, leži na kupu okostij."

Ravno te dni je v knjigarne prišla kriminalka Brezno. Foto: Bojan Puhek

Več o novem romanu ne želi razkriti, saj noče pokvariti bralnega užitka, je pa pripravljen spregovoriti o vzporednicah med Tarasom Birso in Tadejem Golobom. "Taras Birsa je moj alter ego. Vrednote, ki jih on zastopa, so tudi moje, ampak tukaj se potem neha," razloži in doda: "Vsake toliko mu kaj posodim iz svojega življenja."

Deljenje kome in ostalih zdravstvenih težav

Ena izmed stalnic pri teh vzporednicah so tudi Golobove zdravstvene težave, ki jih nato "naprti" tudi Tarasu. Pravi, da je upal, da je z njimi opravil z romanom Koma, ki ga je napisal po tem, ko je pred petimi leti tudi sam po alpinistični nesreči pristal v komi, a si tudi v Breznu ni mogel pomagati. "Dal sem mu tudi obe operaciji, ki sem jih jaz letos preživel." Po operaciji kolka, ki je bila posledica prej omenjenega padca, si je med kolesarjenjem zlomil še nogo.

Tadej Golob svoje zdravstvene težave "naprti" tudi svojemu literarnemu junaku Tarasu. Foto: Bojan Puhek

Prebujenje iz kome je bil eden šokantnejših trenutkov v njegovem življenju. "Nesreče se ne spominjam, so mi morali kasneje povedati, kaj se je zgodilo. Te procese pomnjenja, ki so mi jih razložili zaposleni na UKC, sem vključil tudi v Komo. Ko sem prišel k sebi – 14 dni sem bil nekje drugje – in ko sem videl, da lahko premikam vse prste, sem začel verjeti, da bom lahko shodil in časoma tudi tekel," opiše ta prvi šok in doda, da kljub vsemu okrevanje ni bilo težko, predvsem zaradi izkušenj z alpinizmom.

"To bo zvenelo samohvalno, ampak saj sem dal skozi kar precej športov, od nogometa, do rekreativnega kolesarjenja, tako da lahko rečem, da se mi alpinizem zdi najnapornejši šport, kar jih je. Ne samo, da traja dlje kot vsi ostali – v steni si nekaj dni – poteka v temperaturnem razponu od -40 do +30 stopinj, ampak je predvsem naporen, ker ne moreš jesti ali piti, kolikor bi bilo treba. V steno greš z litrom ali dvema vode in si tam tri, štiri dni. Tako da v primerjavi s tem rehabilitacija ni bila naporna."

"Alpinizem se mi zdi najnapornejši šport, kar jih je," pravi Golob. Foto: Bojan Puhek

Niso upoštevali nič pripomb – in imeli so prav

Ko pogovor nanese na televizijsko priredbo Jezera, v kateri sta prepričala Sebastian Cavazza in Nika Rozman, opiše svoj spodrsljaj s scenarijem. "Prebral sem scenarij [ki sta ga napisala Matevž Luzar in Miha Hočevar] in se zgrozil. Tam je bilo za moje pojme veliko napak. Štirinajst dni sem preživel s tistim scenarijem, da sem ga popravil, nato sem poslal nazaj in čakal, kaj bo s tem. Na knjižnem sejmu so prikazali prva dva dela in sem šel z nekim strahom pogledat. Hitro sem ugotovil, da niso upoštevali nič od tega, kar sem jaz dopisal, in potem še tudi, da so imeli prav. Nisem namreč upošteval, da gre za drug medij."

Svoje nelagodje pred prvim ogledom serije primerja z odnosom do slovenskega filma. "Slovenskega filma nekaj časa nisem mogel gledati. Tam v osemdesetih je bilo zelo bedno. Potem pa je prišel V leru. Gledal sem ga v kinu in čakal, kdaj bo postal slab, pa se to kar ni zgodilo, bilo je fajn. Tako sem ga šel naslednji dan še enkrat sproščeno pogledat v kino." Čeprav ni direkten, pa izda, da ni zadovoljen z nadaljevanjem serije, kjer so bistveno skrajšali njegova naslednja dva romana. "Nismo prišli veliko dlje od prve sezone," razloži svoj pogled. "Na hitro so obdelali oba romana, da se še jaz ne spomnim, kako je izgledalo."

"Ravno sem končal sedmo knjigo in si bom pustil kak mesec prosto," nam je še povedal Tadej Golob. Foto: Bojan Puhek

Mnoge klasike so kriminalke

Kriminalke so eden najbolj priljubljenih žanrov v Sloveniji, kar je potrdil tudi nedavni uspešni prvi festival Krimifest, ki se ga je udeležil tudi Tadej Golob. Tam je tudi dobil navdih za branje. "Zdaj bom prebral Estonijo Avgusta Demšarja, da vidim, kaj so nagradili. Sicer pa moram priznati, da sem slab bralec kriminalk; trenutno berem klasike. Ko sem se lotil pisanja Jezera, sem sklepal, da imajo pisci kriminalk strašansko prednost pred ostalimi – pričakovanje bralcev, ki hočejo vedeti, kdo je morilec, to jih žene skozi vso knjigo. A zdaj, ko berem ne kriminalke, ugotavljam, da je v teh knjigah to isto vprašanje le drugače zastavljeno. Bralca ne zanima, kdo je morilec, ker ga ni, ampak, kaj se bo zgodilo. In to daje podoben zagon. Poleg tega sem pa ugotovil, da so nekatere klasike že tako ali tako kriminalke. Najbolj očitno recimo Zločin in kazen."

Na vprašanje, ali ga bo zdaj zaneslo v druge žanre, odkima. "Dokler se mi ljubi ubadati s to ekipo Tarasa Birse in dokler bodo ljudje želeli to brati, bom pisal še naprej," razloži. In kam pelje zgodba? "Ravno sem končal sedmo knjigo in si bom pustil kak mesec prosto. Imam že nekaj idej, a jih tiščim proč, ker sem na počitnicah."

