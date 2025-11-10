Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
8.14

26 minut

Avgust Demšar kriminalni roman

Ponedeljek, 10. 11. 2025, 8.14

26 minut

Razglasili najboljšo slovensko knjižno kriminalko

N. V.

Avgust Demšar - to je njegov psevdonim - je prvi dobitnik nagrade pila za najboljši slovenski kriminalni roman. | Foto Ana Kovač

Avgust Demšar - to je njegov psevdonim - je prvi dobitnik nagrade pila za najboljši slovenski kriminalni roman.

Foto: Ana Kovač

Z razglasitvijo najboljšega slovenskega kriminalnega romana se je končal debitantski Krimifest, literarni festival kriminalk.

Ob razcvetu kriminalk v slovenski literaturi je ta žanr letos dobil tudi svoj festival in lastno literarno nagrado. Ob koncu Krimifesta, literarnega festivala kriminalk, ki so ga letos priredili prvič, so na Vodnikovi domačiji v Ljubljani slovesno podelili nagrado pila za najboljši slovenski kriminalni roman, izdan v letih 2023 in 2024.

Strokovna komisija, ki so jo sestavljali Ana Geršak, Veronika Šoster, Damjan Zorc, Marcel Štefančič jr. in Simon Popek, je med nominiranci izbrala roman Estonija Avgusta Demšarja (založba Pivec 2024). Posebno priznanje je prejela tudi Mojca Širok za roman Praznina (Mladinska knjiga 2023).

