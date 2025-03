Bodo naslednjo serijo o inšpektorju Vrenku snemali v tujini?

Pred kratkim so na TV Slovenija predvajali tretjo sezono serije Primeri inšpektorja Vrenka, posneto po knjižni predlogi Avgusta Demšarja. Tokratna sezona je nastala po romanu Pohorska transverzala, obsegala pa je le dve epizodi, kar je mnoge gledalce razočaralo.

Roman Estonia ponujajo tujini

Nove sezone serije o inšpektorju Vrenku na TV Slovenija za zdaj ne omenjajo, se pa zato te dni Demšarjev zadnji roman Estonia predstavlja filmskim producentom na festivalu TV-serij Series Mania v Lillu v Franciji.

Direktorica založbe Pivec Zala Stanonik bo Estonio predstavljala v okviru projekta Shoot the Book!, ki ponuja priložnosti za povezovanje med literarnimi založniki in avdiovizualnimi strokovnjaki, ki iščejo nove projekte. Tako bi lahko roman Estonia, ki z liki in lokacijami ni umeščen le v Slovenijo, dobil priložnost za snemanje zunaj slovenskih meja.

Nagrada za trilogijo Vodnjaki

Avgust Demšar pa je prejšnji teden za svojo trilogijo Vodnjaki, ki obsega romane Cerkev (2020), Tajkun (2022) in Estonia (2024), prejel Glazerjevo listino.

"V trilogiji Vodnjaki Avgust Demšar opisuje megleni Maribor, Ptujsko Goro, Slovensko Bistrico in namišljeno pohorsko vas Vodnjaki s subtilnim občutkom za prostor," so zapisali v utemeljitvi nagrade, "s pisanjem doseže, da po ulicah ne krožijo samo morilci, pač pa tudi pristen duh kraja, ki zaživi pred nami – večkrat tudi z dobro mero družbene kritike, ki za žanr kriminalk ni samoumevna, je pa značilna za literarno ustvarjanje Avgusta Demšarja."

Preberite še: