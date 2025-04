S porastom števila milijarderjev se je povečala tudi televizijska obsesija z njihovim življenjskim slogom in predvsem s tem, kakšna moralna brezna so. Poleg na primer Nasledstva in serije filmov Nož v hrbet je najuspešnejši primer Beli lotos na HBO in ravnokar končana tretja sezona je dosegla nov vrhunec.

Beli lotos je ime fiktivne verige hotelov, v katerih se serija dogaja, pri čemer je vsaka sezona postavljena na drugo lokacijo. Prva je bila na Havajih, druga na Siciliji in aktualna tretja je na Tajskem. Vsaka ima skoraj povsem drugo zasedbo, le občasno kak lik skoči iz ene sezone v naslednjo. Fokus serije je na razliki med "zgoraj" in "spodaj", torej med "bogatuni" in osebjem, ki skrbi za njihove nepozabne počitnice in poskuša ob tem preživeti – čeprav jim to ne uspe zmeraj.

Sawatdee krup ali dobrodošli na Tajskem

Tretja sezona predstavi raznolik nabor likov. Med gosti izstopa družina Ratliff iz Severne Karoline, v kateri glava družine prvi dan počitnic izve, da bo bankrotiral in najbrž pristal v zaporu, nato to panično skriva pred preostalimi, medtem ko aktivno razmišlja o samomoru – in še čem hujšem; obenem imajo njegova sinova in hči vsak svojo kompleksno – in pogosto šokantno – zgodbo. Potem je tukaj filmska zvezdnica Jaclyn s svojima prijateljicama iz mladosti, ki so odrasle vsaka v svojo smer in se nenehno pasivno-agresivno zbadajo, še zanimivejša pa sta Rick, ki je prišel na Tajsko po maščevanje, in njegova mlada spremljevalka, usodno zaljubljena Chelsea.

Rick in Chelsea sta bila najbolj priljuden par sezone, zanju smo vsi navijali, a je bilo že od začetka jasno, da bo njuna usoda trnova. Walton Goggins in Aimee Lou Wood sta nedvomno pristala na vrhu seznamov mnogih režiserjev za naslednje projekte. Foto: Guliverimage

V tretji sezoni je manj fokusa na likih na "spodnji" strani, a dva izstopata. Prvi je vratar Gaitok, ki si želi napredovanja v varnostnika, da bi pritegnil sodelavko Mook, a kaj ko je zanj nasilje antitetično z budističnimi načeli. Druga je maserka Belinda, ki jo poznamo iz prve sezone, zdaj pa je na Tajskem na izpopolnjevanju, a tukaj odkrije dve zadevi: prva je ljubezen do kolega Pornchaija, druga pa nevarnost v skrivnostnem Gregu oziroma Garyju, nekdanjem možu znanke iz prve sezone, ki je umrla v skrivnostnih okoliščinah.

Črni humor

Vse epizode serije je napisal in režiral Mike White, nekdanji igralec, ki se ga lahko spomnimo iz filmov Šola rocka, Pridna punca in serije Razsvetljena, zadnja leta pa se ukvarja predvsem s pisanjem. Na filmih in serijah, ki jih je ustvarjal, je zmeraj pustil močan pečat in skozi samosvoj, pogosto črni humor v ospredje postavljal like iz družbenega obrobja.

Članica korejske senzacije Blackpink Lalisa Manobal navduši v tej minimalistični stranski vlogi sobarice Mook, ki nima visokih pričakovanj od življenja – le ambicioznega moškega hoče ob strani. Foto: Guliverimage

To je v Belem lotosu le še nadgradil, saj so mnogi izmed likov od "spodaj" prekarci, ki se zgolj trudijo prebiti od plače do plače, medtem ko so petični bogataši "obrobni" v drugem smislu – na področju morale, empatije in zmožnosti narediti karkoli pozitivnega za svet. A oglejmo si, zakaj je ta sezona tako priljubljena.

Kriminalka in moralno brezno

Čeprav je Beli lotos v osnovi družbena satira, je vsaka sezona zasnovana kot kriminalka. Prvi kadri vsake sezone so namreč vpogled v končni razplet finala in tako smo v prvi sezoni takoj izvedeli, da bo nekdo umrl, v drugi smo videli plavajoča trupla, v tretji pa slišimo streljanje. Tako gledalec vso sezono ugiba, kdo jo bo skupil in zakaj, režiser pa ves čas riše tarče čez posamezne like, tako da vse do zadnjega ne moremo biti prepričani, kako se bo izšlo.

Christian Friedel je izjemen v vlogi direktorja resorta Fabiana, birokrata, ki sanja o nastopanju. Njegova izbira za to vlogo je še toliko bolj zabavna zaradi Friedlovega lanskega filmskega preboja v filmu Interesno območje, kjer je upodobil upravnika Auschwitza Rudolfa Hössa. Foto: Guliverimage

Na tej skrivnosti zgrajena zasnova serije stopnjuje vzdušje lažne preprostosti sanjskih počitnic, ki jih obljublja prestižni resort. Gledalci takoj zaznamo, kako pod osebnimi zgodbami tlijo skrivnosti in nevarnosti, in tako samo čakamo, kdaj bodo izbruhnile na plan. In Mike White nam jih je ob izdatni podpori izjemne zasedbe, neverjetne scenografije, krasne kamere in srhljivo učinkovite glasbe serviral iz tedna v teden, ko smo spremljali zgodbe o umoru, maščevanju, incestu, ropu, kačah strupenjačah, tajskem boksu in še bi lahko naštevali.

Moralni nauk?

Vse je vodilo v veliki finale filmske dolžine in kot že v prvih dveh sezonah smo tudi v tretji dobili razrešitev usod vseh likov in ponovno so jo najbolj skupili tisti, ki so se nam najbolj prikupili s svojimi kompleksnimi moralnimi pozicijami in neustavljivo željo po tem, da storijo pravo stvar, čeprav je ne znajo in ne zmorejo. Za nekatere – denimo za Ratliffove – je razplet skorajda banalen, za druge – denimo za Belindo in Gaitoka – pa transformativen, čeprav ne nujno pozitiven.

Natasha Rothwell v novi sezoni predstavi maserko Belindo v povsem drugi luči in lik zares zasije. Končni preobrat je surov in realističen in upajmo, da se še vrne. Foto: Guliverimage

Glavni adut Belega lotosa, ki je prisoten že v mnogih zgodnejših delih Mika Whita, je zavračanje klasičnih moralnih naukov, predvsem v povezavi z denarjem. Bogati ljudje so lahko ignorantski, hinavski in celo zlobni, pa bodo (najverjetneje) vseeno odnesli celo kožo in tudi najbolj nedolžni med njimi so razvajeni privilegiranci. Nekateri sicer nastradajo, a njihov padec ni kazen za grehe, temveč posledica lastne neumnosti. Tretja sezona še dodatno poudari moč denarja in ambicije skozi stranske like, ki se prebijejo z dna – a za kakšno ceno?

Ali je Beli lotos vreden ogleda?

Beli lotos je najbrž tista serija, ki najbolje pokaže (mentalno in duhovno) stanje zahodne družbe v začetku dvajsetih let 21. stoletja. Kombinacija drame, satire, komedije, kriminalke in srhljivke (kar je v tej sezoni še posebej poudarjeno) je edinstvena in mojstrsko prepletena, tako da ni zanimiva "zgolj" z nekega sociološkega vidika, temveč je tudi prekleto zabavna. In čeprav končni razplet še v nobeni sezoni ni prinesel prave katarze, je prav to morda duh časa. Ravno tako kot parada penisov.

Patrick Schwarzenegger prvič v karieri prikaže, da zna igrati – in to precej bolje od svojega očeta. Kot Saxon Ratliff je najbolj vase zagledani kreten te sezone ter se povsem suvereno postavi ob boku Thea Jamesa iz druge sezone in Lukasa Gaga iz prve. Mike White je izjavil, da bi rad v prihodnje imel vse tri v istem prostoru – in zagotovo bi vsaj na metaforični ravni primerjali velikosti svojih onétov, če ne tudi v resnici. Foto: Guliverimage

Beli lotos (The White Lotus)



Avtor: Mike White

Igrajo: Jason Isaacs, Patrick Schwarzenegger, Michelle Monaghan, Lalisa Manobal, Walton Goggins, Aimee Lou Wood, Carrie Coon, Leslie Bibb, Sam Rockwell, Scott Glenn, John Gries, Natasha Rothwell, Tayme Thapthimthong, Christian Friedel

Žanr: Drama, kriminalka Mike WhiteJason Isaacs, Patrick Schwarzenegger, Michelle Monaghan, Lalisa Manobal, Walton Goggins, Aimee Lou Wood, Carrie Coon, Leslie Bibb, Sam Rockwell, Scott Glenn, John Gries, Natasha Rothwell, Tayme Thapthimthong, Christian FriedelDrama, kriminalka

Preberite še: