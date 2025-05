Že prvi kadri serije Bratje z igrišča dajo vedeti, da to ne bo suhoparna predstavitev statistik in govorečih glav, saj nas mojstrsko zmontiran uvod vrže v dramatične minute pred začetkom zadnje kvalifikacijske tekme za olimpijske igre 2024, ko ob rastoči glasbeni podlagi spremljamo priprave igralcev in navijačev na tekmo v Stožicah, ki jih obsipavajo večerni sončni žarki. In tako nastopi trenutek odločitve, Tine Urnaut se pripravi na uvodni servis, vzame zalet in v eksploziji energije skoči v zrak … ko njegova podoba zamrzne, se zdi, kot da bi bili v akcijskem filmu 300 režiserja Zacka Snyderja.

Takrat spregovori pripovedovalec filma, športni novinar Dave Rogers, ki opomni, da začetek te odločilne tekme ni začetek zgodbe – ta sega v leto 2007. Takrat so se slovenski moški odbojkarski reprezentanci namreč prvič pridružili nekateri aktualni asi, na čelu s kapetanom Tinetom Urnautom, ki je malo pred prihodom dopolnil osemnajst let. Prva epizoda je tako zgrajena iz domačih videoposnetkov reprezentance in njenih članov ter takrat precej redkih arhivskih posnetkov tekem.

Poglejte napovednik:

V tistih časih televizije niso pogosto prenašale tekem slovenske reprezentance in tako dobimo zgolj skopa poročila iz Športa v TV Dnevniku, povečini o tem, da so izgubili in da tekma ni bila posebej zanimiva. A ekipa je vztrajna in mladi igralci se vse bolj razvijajo, kar privede do prvih večjih sprememb in sodelovanja s selektorji, ki povzdignejo ekipo na novo raven.

Živčna vojna s Poljsko

Prva epizoda se konča v letu 2022, ko odbojkarji že kopičijo medalje prvenstev in turnirjev, v drugi epizodi pa se zgodba osredotoči na svetovno prvenstvo tistega leta. Še posebej izstopa živčna vojna, ki jo je predstavljal odločilni četrti niz polfinalnega obračuna s Poljsko, ko so naši zmagali šele po dobljenih 37 točkah.

Foto: Telekom Slovenije Prikaz te tekme v dokumentarni seriji je eden od ključnih izkazov njene kakovosti. S tekme, kjer je bilo skupaj doseženih krepko več kot 200 točk (večina se jih konča okrog 150) in so jo zaznamovala premnoga preverjanja zadetkov (povečini v našo škodo), dobimo vso ključno akcijo z najbolj atraktivnimi potezami naših asov in stopnjevanje napetosti ob navidez neskončnih izenačenjih, a brez stresnega čakanja na sodniške odločitve in prekomernega fokusa na poljsko ekipo v prenosu, saj so bili rdeče-beli gostitelji prvenstva.

Tretja epizoda z naslovom Misija vrne zgodbo na točko, kjer se je serija začela, torej na odločilno tekmo za kvalifikacije aprila 2024 v Stožicah. Rezultat je seveda znan že vnaprej, a čar serije je v izgradnji zgodbe okrog igralcev, zaledne ekipe in navijačev, ki gledalca pripravi k temu, da se ponovno zagreje in osredotoči na tekmo, ki smo jo vsi tako ali tako gledali v živo. To priča o spretnosti scenarista, režiserja in montažerja, a z vpogledom v zasebna življenja, sanje, ambicije in razvoj igralcev, trenerjev in preostalih akterjev, nam Bratje z igrišča ponudi še veliko bolj iskreno gledalsko in športno izkušnjo.

Serijo sta ustvarila nekdanji odbojkarski reprezentant in vodja reprezentance Alen Djordjević in režiser Gašper Pavli, ki ima za seboj že nekaj športih filmov, denimo kratki igrani film Dejan Zavec – 13. runda, ki je bil lani uvrščen v tekmovalni program Festivala slovenskega filma.

Serija je ekskluzivno na voljo na platformi NEO, ki je dosegljiva vsem naročnikom televizijskih storitev Telekoma Slovenije. Ogledati si jo je mogoče na televizorju prek NEO Smartboxa ali aplikacije NEO Lite ter na mobitelu v aplikaciji NEO in v spletnem brskalniku na neo.io . Trenutno so na ogled prvi trije deli, novi pa prihajajo ob sredah in ponedeljkih.

