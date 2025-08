Pomlajena slovenska odbojkarska reprezentance je v tekmi za bron lige narodov v kitajskem Ningboju po izenačenem boju izgubila proti Brazilcem z 1:3 (23, -20, -23, -19) in še tretjič v petih letih zaključni turnir končala na četrtem mestu. Kapetan Jan Kozamernik je po porazu dejal, da ga najbolj boli, ker so imeli svoje priložnosti, a jih niso izkoristili. Navkljub četrtemu mestu pozitivno gleda naprej. Septembra ga z rojaki čaka vrhunec reprezentančne sezone, svetovno prvenstvo na Filipinih. Ob 13. uri sledi finale med Italijani in Poljaki.

Kapetan Jan Kozamernik po porazu (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Liga narodov, tekma za 3. mesto: Brazilija : Slovenija 3:1 (-23, 20, 23, 19) * Dvorana Nigbo Beilun Gymnasium, sodnika: Ivanov (Bolgarija), Hae Hyo (Južna Koreja).

* Brazilija: Alan 18 (1 as, 1 blok), Matheus Silva 11 (1 as, 4 bloke), Adriano, Matheus Bispo dos Santos, Honorato 5 (1 as, 1 blok), Judson, Fernando 2 (1 blok), Maique, Lucarelli 7 (1 as), Arthur 9 (2 bloka), Lukas, Bergmann, Flavio 8 (2 bloka), Atu, Darlan 4 (1 as).

* Slovenija: T. Štern 10, Planinšič 2 (2 bloka), Kozamernik 5 (1 blok), Marovt, Bračko 1, Štalekar 5 (1 as, 1 blok), Okroglič, Kovačič, Ž. Štern 5 (1 as), Možič 21 (3 bloke), Mujanović 9, Kržič, Najdič, Šen.

Poročilo s tekme

Slovenska reprezentanca, ki v poolimpijski sezoni nastopa v močno spremenjeni in pomlajeni zasedbi, je ligo narodov še tretjič v petih letih končala na četrtem mestu.

V boju za bron so varovance selektorja Fabia Solija, ki je vajeti prevzel pred sezono, s 3:1 premagali Brazilci. Njegova zasedba je pokazala še eno borbeno predstavo. Kljub nihanjem v njeni igri so v izenačenem boju odločale malenkosti in tudi izkušnje.

Slovenci so povedli z 1:0, imeli svoje priložnosti tako v drugem kot v tretjem nizu, ki so ga odlično začeli, a tekmecu, ki je do vodstva prvič prišel pri 23:22, dopustili, da je povedel z 2:1 v nizih. V četrtem so Brazilcem sledili do 11:11, nato pa popustili in izgubili.

Foto: VolleyballWorld Najučinkovitejši v slovenski vrsti je bil Rok Možič z 21 točkami, Tonček Štern jih je dodal deset, Nik Mujanović devet. Pri zmagovalcih je Alan Souza končal z 18 točkami.

"Imeli smo svoje priložnosti, a jih nismo izkoristili"

"Za nami je težka tekma, zelo težek poraz. Najbolj me danes boli dejstvo, ker se mi zdi, da smo bili konkurenčni, imeli smo svoje priložnosti, a jih na žalost nismo znali izkoristiti. Na tekmi proti Franciji smo jih znali, danes morda roke in glave v težkih položajih niso bile tako mirne," je po porazu v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal kapetan Jan Kozamernik, ki je kljub bolečemu porazu lahko ponosen.

"Ostajam zelo pozitiven, ker je za to generacijo, za te fante, ki smo stali na igrišču, lep dokaz, da smo konkurenčni v svetovnem vrhu," je dejal kapetan Jan Kozamernik. Foto: VolleyballWorld

Kozamernik: Ostajam pozitiven

"Težko nam je, a treba je gledati naprej. Za zdaj je četrto mesto največji uspeh naše reprezentance v ligi narodov. Ostajam zelo pozitiven, ker je za to generacijo, za te fante, ki smo stali na igrišču, lep dokaz, da smo konkurenčni v svetovnem vrhu. Moramo pa še veliko delati. Biti še bolj solidni, bolj zbrani v trenutkih, ko pride do žog, ki odločajo tekmo. Pred nami je še kar nekaj pomembnih tekem. Želim si, da bomo do njih prišli še bolje pripravljeni in da nam bo uspelo zmagati."

Soli: Zelo ponosen, glede na prva pričakovanja smo nalogo opravili dobro

"Če se ozrem na celotno pot v ligi narodov, je današnja tekma še enkrat več pokazala, da smo kot ekipa zelo zrasli, vendar to ni dovolj, da lahko na taki ravni osvojiš odličje. Če pogledamo na začetek, v čas pred dvema mesecema in pol, smo lahko zadovoljni. Imamo novo ekipo in veliko mladih igralcev, a v mislih moramo ves čas imeti, da če hočemo še kaj več, moramo še napredovati in trdo delati. Zelo sem ponosen na svojo ekipo, saj smo glede na pričakovanja, ki smo jih imeli na začetku, svojo nalogo opravili dobro. A tu se ne smemo ustaviti. V našo prihodnost moramo vložiti še več energije, saj želimo ostati med najboljšimi. Tekma proti Franciji in to, kar smo naredili danes, mora biti za nas podlaga, da zgradimo še nekaj boljšega kot danes," pa je po četrtem mestu razmišljal selektor Soli.

Fabio Soli je ponosen na pomlajeno ekipo, a se ne želi ustavljati tu. Septembra sledi vrhunec sezone, svetovno prvenstvo na Filipinih. Foto: VolleyballWorld

Septembra na svetovno prvenstvo

To je bil šele prvi del reprezentančne sezone, katere vrhunec prihaja septembra, ko bo na Filipinih svetovno prvenstvo. Slovenci so zadnjega končali na četrtem mestu, kar je njihova najboljša uvrstitev na mundialih.

Na Kitajskem so nastopali brez več standardnih članov, ki so bili v tej sezoni že del reprezentance, Tineta Urnauta, Alena Pajenka in Gregorja Ropreta. Za razliko od lani manjka Klemen Čebulj, Dejan Vinčić pa je pred tednoma končal reprezentančno kariero.

Slovenska ekipa se v domovino vrača v torek, priprave na svetovno prvenstvo pa bo začela 12. avgusta.

Bodo Italijani prvič osvojili ligo narodov? Foto: VolleyballWorld

Italijani prvič ali Poljaki drugič?

Ob 13. se bosta v finalu merili Italija in Poljska. Italijani bodo lovili svoj prvi naslov v ligi narodov, Poljaki pa drugega, predlani so bili v finalu boljši od ZDA.

