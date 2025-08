Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo v gosteh odpravila Estonijo (3:0) in si tako že zagotovila nastop na velikem tekmovanju. Ta bo prihodnje leto potekal na Češkem in Švedskem ter v Turčiji in Azerbajdžanu. Slovenke so z zmago v Tallinnu nadaljevale zmagoviti niz in zadržale stoodstotni izkupiček v kvalifikacijski skupini.

Zadnjo tekmo kvalifikacij bodo izbranke selektorja Alessandra Oreficeja igrale v sredo ob 18. uri v Strumici proti Izraelu.

Slovenske reprezentantke so na lanskih avgustovskih uvodnih dveh domačih tekmah zanesljivo premagale tekmice iz Estonije in Izraela s 3:0. Na EP so pred tem Slovenke igrale v letih 2015, 2019 in 2023.

"V zadnjih dneh smo opravile kar nekaj kakovostnih treningov in zdi se mi, da stopnjujemo formo." Foto: Aleš Oblak

"V zadnjih dneh smo opravile kar nekaj kakovostnih treningov in zdi se mi, da stopnjujemo formo. S takšno miselnostjo se podajamo tudi v tekmo, želimo prikazati svojo najboljšo igro in se osredotočiti predvsem nase. Menim, da bi to moralo zadostovati za ugoden rezultat," je pred tekmo z Estonkami razmišljala kapetanka Planinšec.

Vrhunec te sezone za slovensko zasedbo bo svetovno prvenstvo, na katerem bo nastopila prvič. Od 22. avgusta bo potekalo na Tajskem.