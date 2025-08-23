Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Robert Stojković EuroBasket slovenska ženska košarkarska reprezentanca

EuroBasket U16, ženske (finale)

V živo: Slovenke se pravkar potegujejo za evropski naslov! #video

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca U16 | Slovenska košarkarska izbrana vrsta do 16 let si je zagotovila najmanj srebrno odličje! | Foto Fiba Europe

Slovenska košarkarska izbrana vrsta do 16 let si je zagotovila najmanj srebrno odličje!

Foto: Fiba Europe

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let se pravkar meri za evropski naslov. Po izjemni predstavi v polfinalu, ko so s 57:41 premagale sovrstnice iz Nemčije, se v sklepnem dejanju evropskega prvenstva v romunskem Pitestiju merijo s favorizirano Španijo. Ta je v polfinalu nadigrala Latvijo kar za 57 točk (81:24), odlično pa ji kaže tudi proti Slovenkam. Španke so v finalu povedle z 12:0, nato pa dobile prvo četrtino s 13:6.

slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let
Sportal Izjemen uspeh mladih Slovenk v Romuniji, v soboto za zlato!

EuroBasket U16, ženske (finale)

Sobota, 23. avgust:
Slovenija : Španija 17:23* (6:13, -:-, -:-)

* dvoboj se je začel ob 19.30

Varovanke Roberta Stojkovića so si s prebojem v finale že zagotovile zgodovinski uspeh, najmanj srebrno odličje na evropskem prvenstvu. Zagotovile so si tudi nastop na svetovnem prvenstvu.

Finale so veliko bolje začele favorizirane Španke. Slovenija je zgrešila uvodnih deset metov iz igre, po sedmih minutah zaostajala že z 0:12, nato pa je Veronika Ferjančič le prekinila črni niz in se kot prva Slovenka v velikem finalu vpisala na seznam strelk.

Na EuroBasketu do 16 let so Slovenke do finala odigrale šest tekem. Pet so jih dobile, izgubile pa v skupinskem delu, ko je bila boljša od njih ravno tekmica v velikem finalu Španija (30:61). Mlade Slovenke so premagale Latvijo (70:69), Veliko Britanijo (60:55), Finsko (68:53), Srbijo (68:51) in Nemčijo (57:41).

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca U16
Sportal Mlade Slovenke blestijo v Romuniji, prek Srbkinj v polfinale EP!
Robert Stojković EuroBasket slovenska ženska košarkarska reprezentanca
