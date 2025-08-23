V živo: Slovenke se pravkar potegujejo za evropski naslov! #video

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let se pravkar meri za evropski naslov. Po izjemni predstavi v polfinalu, ko so s 57:41 premagale sovrstnice iz Nemčije, se v sklepnem dejanju evropskega prvenstva v romunskem Pitestiju merijo s favorizirano Španijo. Ta je v polfinalu nadigrala Latvijo kar za 57 točk (81:24), odlično pa ji kaže tudi proti Slovenkam. Španke so v finalu povedle z 12:0, nato pa dobile prvo četrtino s 13:6.

EuroBasket U16, ženske (finale) Sobota, 23. avgust:

Slovenija : Španija 17:23* (6:13, -:-, -:-) * dvoboj se je začel ob 19.30

Varovanke Roberta Stojkovića so si s prebojem v finale že zagotovile zgodovinski uspeh, najmanj srebrno odličje na evropskem prvenstvu. Zagotovile so si tudi nastop na svetovnem prvenstvu.

Finale so veliko bolje začele favorizirane Španke. Slovenija je zgrešila uvodnih deset metov iz igre, po sedmih minutah zaostajala že z 0:12, nato pa je Veronika Ferjančič le prekinila črni niz in se kot prva Slovenka v velikem finalu vpisala na seznam strelk.

Na EuroBasketu do 16 let so Slovenke do finala odigrale šest tekem. Pet so jih dobile, izgubile pa v skupinskem delu, ko je bila boljša od njih ravno tekmica v velikem finalu Španija (30:61). Mlade Slovenke so premagale Latvijo (70:69), Veliko Britanijo (60:55), Finsko (68:53), Srbijo (68:51) in Nemčijo (57:41).