Na sredinem treningu slovenske izbrane vrste je ogromno pozornosti požela posebna delegacija Los Angeles Lakers na čelu s predsednico Jeanie Buss in vodjo košarkarskih operacij pri Lakersih Robom Pelinko. Zadnji si je ob robu sklepnih slovenskih priprav na prvo tekmo prvenstva proti Poljski vzel nekaj minut tudi za slovenske predstavnike medijev v Katovicah.

"Niti ene same težave," je na vprašanje, ali so imeli pri Los Angeles Lakers kakršnekoli pomisleke glede udejstvovanja Luke Dončića v letošnji reprezentančni akciji, kot iz topa ustrelil Rob Pelinka. Ta je v sredo skupaj še z nekaterimi člani Los Angeles Lakers, na čelu s predsednico kluba Jeanie Buss, pripotoval v Katovice z namenom, da svojega glavnega zvezdnika iz Slovenije podpre na letošnjem evropskem prvenstvu.

"Vesel sem, da sva z Jeanie Buss tukaj, želeli smo poudariti, da podpiramo to, kar počne za svojo državo. To je za Lakerse zelo pomembno, sploh ko imamo igralca, ki je obraz naše franšize, da pokažemo našo podporo. Lepo ga je videti z njegovimi soigralci, kako se zabava in kako uživa. Je v odlični formi, letos poleti je res trdo delal in videti to na lastne oči je nekaj, za kar je bilo vredno leteti tako dolgo," je bil navdušen Pelinka, ki je nato še enkrat zatrdil, da klub Luko podpira na vsakem koraku.

"Z njegovim udejstvovanjem v reprezentanci nikoli nismo imeli težav, tako menimo smo prav vsi v našem klubu. Tukaj imamo tudi enega od naših pomočnikov Grega St. Jeana za podporo Luki in podpirati ga nameravamo ves čas njegove kariere, ker verjamem, da lahko stori veliko za reprezentanco in naš klub," je prepričan Pelinka. "Mislim, da če si strasten do košarke in svojega talenta, tu ni nobenega vprašanja o igranju za reprezentanco. Luka rad igra, to je njegova najljubša stvar, tako da nikoli ne bi storili nečesa, s čimer bi to preprečili."

Rob Pelinka v pogovoru s slovenskimi mediji. Foto: Sportal

Pelinka: Želeli smo priti sem in pokazati našo podporo

Pelinka je v dvorani Spodek dolgo kramljal tudi z očetom slovenskega kapetana in športnim direktorjem KZS Sašo Dončićem, pa s KZS Matejem Erjavcem. "Lepo je sodelovati s slovensko reprezentanco. Pri Lakersih smo res ponosni na to, kar Luka počne za svojo reprezentanco in državo. Želeli smo priti sem in pokazati našo podporo. Fantje so opravili odličen trening pred tekmo s Poljsko. Povsem so osredotočeni na to, da dosežejo prvo zmago na prvenstvu," je svoje opažanje strnil Pelinka.

Ta se je skupaj z Jeanie Buss v sredinem popoldnevu z Dončićem družil že na kosilu. "Pogovarjali smo se o njegovi pripadnosti reprezentanci in vidi se, kako ponosen je, da igra za svojo državo, in kako blizu si je s soigralci. Želi si igrati dobro in mislim, da bomo to videli že na prvi tekmi. Zagotovo se obeta noro vzdušje, saj so Poljaki domačini, a Luka se počuti odlično pripravljenega," je dodal Pelinka. "Upam, da ga čim prej obiščemo tudi v Sloveniji, o tem smo se pogovarjali tudi danes. Radi bi obiskali Slovenijo, poskusili hrano … Tako da z Jeanie se bova zagotovo podala tudi v Slovenijo."

Jeanie Buss Foto: Reuters

Posebna odprava iz Los Angelesa bo v četrtek z zanimanjem spremljala tudi srečanje v dvorani Spodek, kjer se bo Slovenija ob 20.30 pomerila s Poljsko. "Ko sva z Jeanie sedela na letalu za Poljsko, sva se pogovarjala, kako rada gledava Luko v živo, ko igra, ker deluje kot iluzionist, saj na parketu počne stvari, ki jih človek težko razume, če nisi povsem vpet v igro. Ker je igralec takšnega kova, ga je užitek gledati v dresu reprezentance in Lakersov."

Kaj pa Lakersi?

Beseda je nato nanesla tudi na delo in sezono v mestu angelov, kjer po lanskem izpadu v prvem krogu končnice upajo, da bo prihajajoča sezona uspešnejša. Tudi s tem namenom so poleti v svoj kader v prvi vrsti dodali DeAndreja Aytona, Marcusa Smarta ter Jaka LaRavio in Adouja Thierja, ki so ga izbrali v drugem krogu nabora.

Slovenci bodo v četrtek odigrali prvo tekmo. Foto: Guliverimage

"Zagotovo si želimo imeti ekipo za osvajanje naslova že prihodnje leto, sploh ker sta naša dva glavna igralca LeBron James in Luka dva izmed najboljših košarkarjev na svetu. Okoli njiju bi radi zgradili ekipo, ki lahko osvoji šampionski prstan. Verjamem, da je pred nami dobra sezona, nekatere fante je bilo že lepo videti na delu poleti. DeAndre Ayton bo zagotovo veliko dodal k igri v napadu v navezi z Dončićem, Marcus Smart bo zelo pomemben v obrambi. A fokus Luke mora biti trenutno le na evropskem prvenstvu, z ničimer ga ne želimo zdaj na kakršenkoli način zmotiti, pomembno je, da vseh sto odstotkov posveti izbrani vrsti. Za Lakerse bo čas pozneje in tudi morebitno osvajanje šampionskega prstana," je dodal Pelinka.

