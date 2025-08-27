Litovci za uvod odpravili Britance, Slovenci se pripravljajo na gostitelje

Začelo se je 42. evropsko prvenstvo v košarki. Litovska reprezentanca je na uvodni tekmi v Tampereju s 94:70 premagala Veliko Britanijo. V Rigi so Portugalci ugnali Čehe. Slovenija bo tekmovanje odprla v četrtek, ko se bo ob 20.30 v Katovicah pomerila s sogostitelji Poljaki.

EuroBasket, 1. dan Sreda, 27. avgust

Litva : Velika Britanija 94:70

Valančiunas 18, 9 sk., Tuvelis 17, 7 sk.; Yeboah 17, Hesson 10, Phillip 10



Češka : Portugalska 50:62

Krejči 10, Peterka 8; Queta 23, 18 sk., Lisboa 15, Williams 10



Črna gora - Nemčija

Latvija - Turčija

Švedska - Finska

Srbija - Estonija

Slovenska reprezentanca bo igrala na Poljskem, kjer se bo v četrtek zvečer pomerila prav z gostitelji. Ti so Slovencem na zadnjem EuroBasketu 2022 v Berlinu zadali boleč poraz v četrtfinalu. Dvoboj v dvorani Spodek, ki sprejme okoli deset tisoč gledalcev, bo v četrtek ob 20.30. V nadaljevanju se bo zasedba selektorja Aleksandra Sekulića srečala še s Francijo, Belgijo, Islandijo in Izraelom.

Litovci upravičili vlogo favoritov

Uvodni dan prvenstva igrajo reprezentance v skupinah A in B. Vse skupaj se je začelo v Tampereju, kjer so Litovci za uvod upravičili vlogo favoritov proti Britancem. Zmagali so s 94:70, Jonas Valančiunas je k zmagi prispeval 18 točk in devet skokov, Azuolas Tubelis pa je 17 točkam dodal sedem skokov. Na Finskem sledita tekmi Črna gora - Nemčija in Švedska - Finska.

Jonas Valančiunas je k uvodni zmagi Litve prispeval 18 točk in devet skokov. Foto: Guliverimage

V Rigi so do zmage prišli Portugalci, ki so odpor Čehov dokončno strli v zadnji četrtini. Gostitelji se bodo srečali s Turčijo, predstavili pa se bodo tudi prvi favoriti za zlato medaljo Srbi proti Estoniji.

V izločilne boje štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine

Predtekmovanje evropskega prvenstva tudi tokrat poteka na štirih lokacijah, zaključni boji od osmine finala naprej pa bodo v Rigi. Vsaka od 24 reprezentanc bo odigrala po pet tekem, v izločilne boje pa bodo napredovale po štiri najboljše iz vsake skupine.

Predtekmovanja bodo do 4. septembra, prvi dvoboji osmine finala v Rigi bodo 6. septembra, nov evropski prvak pa bo znan 14. septembra.

Naslov branijo Španci, ki so bili v finalu 2022 boljši od Francije, bron je osvojila Nemčija.

Preberite še: