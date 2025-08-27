Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., Pe. M.

Sreda,
27. 8. 2025,
15.41

Eurobasket, 1. dan

Litovci za uvod odpravili Britance, Slovenci se pripravljajo na gostitelje

Sreda, 27. 8. 2025, 15.41

Eurobasket, 1. dan

Litovci za uvod odpravili Britance, Slovenci se pripravljajo na gostitelje

Slovenija, slovenska košarkarska reprezentanca | Slovenija bo svoje nastope na Eurobsketu začela jutri, ko se bo v Katovicah pomerila z izbrano vrsto Poljske. | Foto Aleš Fevžer

Slovenija bo svoje nastope na Eurobsketu začela jutri, ko se bo v Katovicah pomerila z izbrano vrsto Poljske.

Foto: Aleš Fevžer

Začelo se je 42. evropsko prvenstvo v košarki. Litovska reprezentanca je na uvodni tekmi v Tampereju s 94:70 premagala Veliko Britanijo. V Rigi so Portugalci ugnali Čehe. Slovenija bo tekmovanje odprla v četrtek, ko se bo ob 20.30 v Katovicah pomerila s sogostitelji Poljaki.

četrtfinale EuroBasket Slovenija Poljska Luka Dončić
Sportal Boleč spomin: "Ekipo in celotno Slovenijo sem pustil na cedilu"

EuroBasket, 1. dan

Sreda, 27. avgust
Litva : Velika Britanija 94:70
Valančiunas 18, 9 sk., Tuvelis 17, 7 sk.; Yeboah 17, Hesson 10, Phillip 10

Češka : Portugalska 50:62
Krejči 10, Peterka 8; Queta 23, 18 sk., Lisboa 15, Williams 10

Črna gora - Nemčija
Latvija - Turčija
Švedska - Finska
Srbija - Estonija

Slovenska reprezentanca bo igrala na Poljskem, kjer se bo v četrtek zvečer pomerila prav z gostitelji. Ti so Slovencem na zadnjem EuroBasketu 2022 v Berlinu zadali boleč poraz v četrtfinalu. Dvoboj v dvorani Spodek, ki sprejme okoli deset tisoč gledalcev, bo v četrtek ob 20.30. V nadaljevanju se bo zasedba selektorja Aleksandra Sekulića srečala še s Francijo, Belgijo, Islandijo in Izraelom.

Litovci upravičili vlogo favoritov

Uvodni dan prvenstva igrajo reprezentance v skupinah A in B. Vse skupaj se je začelo v Tampereju, kjer so Litovci za uvod upravičili vlogo favoritov proti Britancem. Zmagali so s 94:70, Jonas Valančiunas je k zmagi prispeval 18 točk in devet skokov, Azuolas Tubelis pa je 17 točkam dodal sedem skokov. Na Finskem sledita tekmi Črna gora - Nemčija in Švedska - Finska.

Jonas Valančiunas je k uvodni zmagi Litve prispeval 18 točk in devet skokov. | Foto: Guliverimage Jonas Valančiunas je k uvodni zmagi Litve prispeval 18 točk in devet skokov. Foto: Guliverimage

V Rigi so do zmage prišli Portugalci, ki so odpor Čehov dokončno strli v zadnji četrtini. Gostitelji se bodo srečali s Turčijo, predstavili  pa se bodo tudi prvi favoriti za zlato medaljo Srbi proti Estoniji.

V izločilne boje štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine

Predtekmovanje evropskega prvenstva tudi tokrat poteka na štirih lokacijah, zaključni boji od osmine finala naprej pa bodo v Rigi. Vsaka od 24 reprezentanc bo odigrala po pet tekem, v izločilne boje pa bodo napredovale po štiri najboljše iz vsake skupine.

Predtekmovanja bodo do 4. septembra, prvi dvoboji osmine finala v Rigi bodo 6. septembra, nov evropski prvak pa bo znan 14. septembra.

Naslov branijo Španci, ki so bili v finalu 2022 boljši od Francije, bron je osvojila Nemčija.

