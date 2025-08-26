Edo Murić: To je bila dobrodošla klofuta

"Iskreno mislim, da nas je ta zadnji poraz spustil povsem na tla in smo motivirani, kot še nikoli prej," po zadnjem pripravljalnem porazu s Srbijo in pred začetkom evropskega prvenstva poudaril najstarejši član slovenske izbrane vrste Edo Murić.

Še preden je slovenska reprezentanca v ponedeljek zvečer odpotovala v poljske Katovice, sta pred mikrofone predstavnikov slovenskih medijev v Ljubljani stopila tudi najbolj izkušeni člen slovenske izbrane vrste Edo Murić in najmlajši član izbrane vrste Mark Padjen, ki ga čaka premierni nastop na velikem tekmovanju, potem ko je poleti z izbrano vrsto do 19 let osvojil bron na svetovnem prvenstvu.

Še zadnjič bo dres Slovenije na Poljskem in – upajmo – tudi v Rigi na velikem tekmovanju oblekel Murić, ki bo nastopil že na svojem petem evropskem prvenstvu, za Slovenijo je na turnirju stare celine prvič zaigral pred 14 leti. Zdaj je pripravljen na zadnje dejanje. "Za nami je eno najtežjih in najzahtevnejših pripravljalnih obdobij, odkar sem jaz v reprezentanci. Letos smo res trdo trenirali od prvega dneva priprav. Veselimo se, da je to vse za nami in da je pred nami evropsko prvenstvo, kjer nas čakajo dobri nasprotniki. Zdaj vemo, da gre zares in da preteklost ni pomembna ter da je zdaj na nas, da pokažemo to, kar smo. Želimo popraviti vtis, ki smo ga pustili do zdaj, ker vemo, da lahko igramo boljše," je prepričan Murić.

Slovence prva tekma čaka v četrtek. Foto: Aleš Fevžer

Poraz s Srbijo jih je prebudil

Izkušeni slovenski reprezentant je že v obdobju priprav večkrat na glas opozoril na negativno energijo, ki obdaja izbrano vrsto, ob tem pa jasno zatrdil, da sta kljub temu motivacija in ozračje v izbrani vrsti na najvišji ravni. Slovenci so sicer v pripravljalnem obdobju odigrali šest pripravljalnih tekem, še posebej boleč izplen se je zgodil na zadnji, ko je Srbija Slovenijo premagala za kar 34 točk.

"Iskreno mislim, da nas je ta zadnji poraz spustil povsem na tla in smo motivirani kot še nikoli prej. Vemo, da če nismo na stotih odstotkih in če ne dajemo vsega, da nas lahko premaga katerakoli reprezentanca. Ta tekma s Srbijo je bila ena velika klofuta in mislim, da si ne bomo več dovolili, da bi se kaj takšnega ponovilo, saj smo se po tem obračunu počutili zares slabo, in mogoče se bo slišalo čudno, a boljše je, da smo izgubili za 35 kot za deset, ker zdaj vem, kako se počutim v svoji koži, ko res ne damo svojega maksimuma. Zavedamo se, da moramo dati res prav vse, kar je potrebno za ta dres," je dejal Murić in ob tem zatrdil, da je bil odziv po porazu na treningih pravi.

Srbi so Slovenijo premagali s kar 106:72. Foto: Guliverimage

"Po tem porazu smo res dobro trenirali, zdaj pa moramo to samo še prenesti na teren in pokazati, da imamo srce in da bomo vse dali za Slovenijo. To je edino, kar ljudje pričakujejo od nas. Za nas je bil ta poraz res dobrodošel, zdaj pa komaj čakamo, da bo šlo zares, da popravimo vtis. Hočem, da pokažemo, da znamo igrati košarko, in da med vsemi ekipami pokažemo največjo bojevitost," je še dodal 33-letni košarkar.

Boleč spomin na Poljsko

Po težkem porazu v Beogradu so slovenski košarkarji opravili tudi temeljit pogovor v slačilnici, po katerem so obrnili nov list. "Nerad govorim o stvareh, ki se dogajajo v garderobi, a smo imeli takoj po tekmi pogovor, že tam smo razčistili stvari in smo si povedali, kar smo si želeli. Zagotovo nas je to še bolj zbližalo in upam na pozitiven odziv vseh nas," je še dodal.

Boleč poraz pa je Slovenija doživela tudi na zadnjem evropskem prvenstvu, ko jo je v osmini finala v Nemčiji nepričakovano izločila Poljska. Te tekme se s cmokom v grlu spominja tudi Murić, ki je takrat s soigralci veljal za ene glavnih favoritov takratnega velikega tekmovanja. "Zagotovo je spomin slab, tisto prvenstvo smo imeli dobro reprezentanco in nam je zaradi tiste tekme s Poljsko vsem žal. Zdaj je položaj povsem drugačen, oni so še domačini. Vemo, da bo to prva tekma, ki ti lahko da veter v hrbet. Ne bomo gledali za nazaj, gledamo samo na prihajajočo tekmo in jo bomo poskušali čim bolje odigrati, ker vemo, da ta tekma lahko obrne veliko stvari za naprej na boljše," je prepričan.

Slovenci so EuroBasket 2022 zapustili sklonjenih glav. Foto: Vid Ponikvar

Verjame, da se je reprezentanca iz preteklih tekmovanj veliko naučila, kljub slabi popotnici s pripravljalnih tekem in precej oslabljeni ter spremenjeni zasedbi Slovenije pa verjame, da izbrana vrsta lahko pripravi kakšno presenečenje.

"O mestih je težko govoriti, to je evropsko prvenstvo in ekipe so res izenačene. Nikoli še nisem igral na turnirju, kjer lahko prvih deset vsak premaga vsakega. Srbija je res izrazit favorit, a tudi preostale reprezentance lahko ob dobrem dnevu premagajo vsakogar. Ko pride do izločilnih bojev, pa sploh. Videli smo že, da sta Severna Makedonija in Poljska igrali v polfinalu, pa takrat ti ekipi nista bili nič boljši, kot smo mi danes. Želim si uživati na vsaki tekmi, da bomo igrali povezano, da ne bomo v nobenem trenutku razpadli in da si bomo lahko vsi pogledali oči ter nam ne bo nihče mogel ničesar zameriti," je še dodal Murić.

Padjen: Vem, kaj moram storiti

Med kar sedmimi košarkarji, ki bodo v slovenski izbrani vrsti prvič zaigrali na evropskem prvenstvu, pa je tudi 19-letni Padjen, ki si je po odličnih predstavah v reprezentanci do 19 let ekspresno izboril tudi mesto v članski vrsti, za katero je sicer igral že v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Zdaj ga čaka še nastop na prvem velikem članskem turnirju.

Mark Padjen je bil eden od štirih članov reprezentance do 19 let, ki so si priborili vpoklic v reprezentanco, edini pa si je zagotovil tudi mesto v dvanajsterici za evropsko prvenstvo. Foto: Aleš Fevžer

"Za nami so res težke priprave, a mislim, da smo jih odlično opravili, sledili smo napotkom selektorja in strokovnega štaba. Zdaj gre zares, čakajo nas zahtevni nasprotniki, mi pa smo res maksimalno motivirani, da zastopamo Slovenijo ter da se pokažemo v najboljši luči. Želimo si doseči čim boljši rezultat," je dejal Padjen.

"Kot najmlajši vem, da moram ekipi pomagati s svojo energijo tako na parketu kot ob njem. Zagotovo se od mene pričakuje spodbuda soigralcem in vpijanje novih informacij. Če bom dobil priložnost, jo moram izkoristiti in pokazati maksimalno željo. Na prvenstvu pa mora vsak odigrati svojo vlogo, zdi se mi res pomembno, da svoje dodamo tudi mladi, sploh kar zadeva energijo," pa je še dodal 19-letni člen Ilirije.

