Srhljiv poziv iz Rusije: Začela se je tekma. Pobijte vse Ukrajince.

Ruska paravojaška enota Rusič (Rusich), ki se je kmalu po ruski invaziji na Ukrajino priključila bojem proti ukrajinski vojski, pri tem pa uporablja najbolj brutalne možne načine, ruske vojake javno poziva, naj začnejo pobijati ukrajinske vojne ujetnike, saj bodo za to nagrajeni s plačilom v kriptovalutah. Vodja Rusiča Aleksej Milčakov, odkriti podpornik ideologije Adolfa Hitlerja, je že leta 2022 pozival k zverinskemu mučenju zajetih ukrajinskih vojakov.

"Tako se fotografija vojska zmagovalcev, ne poražencev"

Rusič je v kanalu paravojaške skupine v komunikacijski aplikaciji Telegram 15. novembra objavil začetek tekmovanja v pobijanju ruskih vojnih ujetnikov. Svoje sledilce, med katerimi naj bi bilo ogromno ruskih vojakov, pozivajo, naj jim pošljejo fotografije vojnih ujetnikov, ki so brez dvoma eliminirani. Prvi trije, ki bodo to storili, bodo prejeli denarno nagrado v obliki kriptovalut, obljubljajo (vir).

Hkrati so objavili tudi fotografijo pripadnika paravojaške skupine Rusič, ki stoji pred tremi trupli domnevnih ukrajinskih vojnih ujetnikov. Zraven je pripis: "To naj bo primer. Tako se fotografira vojska zmagovalcev, ne poražencev."

"To naj bo primer. Tako se fotografira vojska zmagovalcev, ne poražencev." Foto: Posnetek zaslona

Od mučenja pasjih mladičkov do poveličevanja nacizma in vojnih zločinov



Paravojaška enota Rusič je nastala leta 2014 in se med drugim udeležila zgodnjih bojev v ukrajinsko-ruskem konfliktu v Lugansku in kasneje v Siriji ob boku organizacije Wagner. Njen idejni oče in soustanovitelj je Aleksej Milčakov iz ruskega Sankt Peterburga.



Milčakova internet, vsaj njegovi bolj temni kotički, dobro pozna, saj so leta 2011, ko je bil še najstnik, zaokrožili posnetki, na katerih je z nožem mučil in kasneje ubil (ter domnevno celo pojedel dele) pasjega mladička. Na fotografijah je tudi zelo rad paradiral z zastavo, na kateri je bila svastika, prepoznavni simbol nacistov.

Kolaž fotografij Milčakova, ki ga je na družbenem omrežju Twitter, zdaj X, že pred desetimi leti delila novinarka Julia Davis, ki je danes znana po rednem objavljanju izsekov iz ruskih pogovornih oddaj, na katerih ruski politični analitiki razpravljajo o situaciji v Ukrajini in poteku vojne oziroma "posebne vojaške operacije". Del kolaža smo zaradi nazornosti zakrili. Foto: Twitter / JuliaDavisNews

"Režite prste in ušesa, potiskajte igle pod nohte, ubijajte brez skrbi, izsiljujte njihove družine"

Skupina Rusič, ki po uradnem opisu na sovražnikovem ozemlju izvaja sabotaže in desante, je od ustanovitelja paravojaške enote Milčakova že leta 2022 prek Telegrama prejela navodila, kako naj ravna ob zajetju ukrajinskih vojnih ujetnikov.

"Če imate čas in priložnost, zaslišujte ujetnike. Najprej brez mučenja, nato pa jim režite prste in uhlje, brcajte jih v genitalije in sklepe, pod nohte jim potiskajte igle. Sovražnik naj sicer ostane pri zavesti, da bo lahko odgovarjal na vprašanja. Poskusite izvedeti čim več o tem, koliko opreme imajo in kje so njihovi položaji, kakšna je morala njihovih enot, kako komunicirajo," je Rusičevim pripadnikom naročil Milčakov.

Medtem ko Rusija že od februarja 2022 zatrjuje, da želi v Ukrajini med drugim doseči denacifikacijo in da ne stoji za vojnimi zločini, ki jim jih očitata tako Ukrajina kot mednarodna skupnost, se proti ukrajinskim vojakom v njenih vrstah z uporabo pošastnih metod borijo dobesedno doma vzgojeni ljubitelji ideologije Adolfa Hitlerja. Ustanovitelj enote Rusič Aleksej Milčakov (desno) je namreč odkriti simpatizer nacizma. Skupina Rusič na Telegramu tudi pogosto upravičuje radikalno nacionalistično ideologijo in se sprašuje, zakaj je prepovedana v Rusiji, ko pa je vsaj po njihovi presoji povsem v skladu z vrednotami sodobne Rusije. Foto: Twitter/Daily Loud

"Po zaslišanju ujetnike ustrelite ali zakoljite s hladnim orožjem. Pri tem sodelujte vsi, da boste to kasneje lažje prikrili. Druga možnost je, da ujetnika smrtno ranite in ga nato pošljete v bolnišnico. Treba je paziti, da mu zadate takšno rano, da bo zagotovo umrl. Najbolje bo, da ga z razdalje ustrelite v jetra. Nadrejenih, če je to le mogoče, ne obveščajte o zajetju sovražnikovih vojakov in oficirjev," je nadaljeval.

Milčakov leta 2022: "Ne bojte se ubijanja vojnih ujetnikov! Specialistov ali drugih pomembnih vojakov na frontni črti ni, posledic ali kazni za ubijanje ujetnikov ne bo."

Svetoval je tudi izsiljevanje družin vojnih ujetnikov: "Če lahko identificirate ujetnike, ki ste jih ubili, jih fotografirajte in si zapomnite zemljepisne koordinate kraja, kjer so pokopani. Nato stopite v stik z njihovimi sorodniki in jim podatke o lokaciji njihovega grobišča ponudite za odkupnino, ki naj znaša od dva do pet tisoč dolarjev. Plačajo lahko v bitcoinih. "

