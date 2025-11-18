Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Torek,
18. 11. 2025,
18.57

Osveženo pred

19 ur, 56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Yellow 5,13

Natisni članek

Natisni članek
neonacizem nacizem Vojna v Ukrajini Ukrajina Rusija

Torek, 18. 11. 2025, 18.57

19 ur, 56 minut

Srhljiv poziv iz Rusije: Začela se je tekma. Pobijte vse Ukrajince.

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Yellow 5,13
Aleksej Milčakov, Rusič, Rusich | Aleksej Milčakov, ustanovitelj in vodja paravojaške enote Rusič, ki se z uporabo ekstremnih metod v Ukrajini bori na strani Rusije. | Foto Telegram / Rusich

Aleksej Milčakov, ustanovitelj in vodja paravojaške enote Rusič, ki se z uporabo ekstremnih metod v Ukrajini bori na strani Rusije.

Foto: Telegram / Rusich

Ruska paravojaška enota Rusič (Rusich), ki se je kmalu po ruski invaziji na Ukrajino priključila bojem proti ukrajinski vojski, pri tem pa uporablja najbolj brutalne možne načine, ruske vojake javno poziva, naj začnejo pobijati ukrajinske vojne ujetnike, saj bodo za to nagrajeni s plačilom v kriptovalutah. Vodja Rusiča Aleksej Milčakov, odkriti podpornik ideologije Adolfa Hitlerja, je že leta 2022 pozival k zverinskemu mučenju zajetih ukrajinskih vojakov.

"Tako se fotografija vojska zmagovalcev, ne poražencev"

Rusič je v kanalu paravojaške skupine v komunikacijski aplikaciji Telegram 15. novembra objavil začetek tekmovanja v pobijanju ruskih vojnih ujetnikov. Svoje sledilce, med katerimi naj bi bilo ogromno ruskih vojakov, pozivajo, naj jim pošljejo fotografije vojnih ujetnikov, ki so brez dvoma eliminirani. Prvi trije, ki bodo to storili, bodo prejeli denarno nagrado v obliki kriptovalut, obljubljajo (vir).

Rus
Novice Zadetek na lotu: so na rajskem otoku ujeli enega od najnevarnejših Rusov?

Hkrati so objavili tudi fotografijo pripadnika paravojaške skupine Rusič, ki stoji pred tremi trupli domnevnih ukrajinskih vojnih ujetnikov. Zraven je pripis: "To naj bo primer. Tako se fotografira vojska zmagovalcev, ne poražencev."

"To naj bo primer. Tako se fotografira vojska zmagovalcev, ne poražencev." | Foto: Posnetek zaslona "To naj bo primer. Tako se fotografira vojska zmagovalcev, ne poražencev." Foto: Posnetek zaslona

Od mučenja pasjih mladičkov do poveličevanja nacizma in vojnih zločinov

Paravojaška enota Rusič je nastala leta 2014 in se med drugim udeležila zgodnjih bojev v ukrajinsko-ruskem konfliktu v Lugansku in kasneje v Siriji ob boku organizacije Wagner. Njen idejni oče in soustanovitelj je Aleksej Milčakov iz ruskega Sankt Peterburga.

Milčakova internet, vsaj njegovi bolj temni kotički, dobro pozna, saj so leta 2011, ko je bil še najstnik, zaokrožili posnetki, na katerih je z nožem mučil in kasneje ubil (ter domnevno celo pojedel dele) pasjega mladička. Na fotografijah je tudi zelo rad paradiral z zastavo, na kateri je bila svastika, prepoznavni simbol nacistov.
Kolaž fotografij Milčakova, ki ga je na družbenem omrežju Twitter, zdaj X, že pred desetimi leti delila novinarka Julia Davis, ki je danes znana po rednem objavljanju izsekov iz ruskih pogovornih oddaj, na katerih ruski politični analitiki razpravljajo o situaciji v Ukrajini in poteku vojne oziroma "posebne vojaške operacije". Del kolaža smo zaradi nazornosti zakrili. | Foto: Twitter / JuliaDavisNews Kolaž fotografij Milčakova, ki ga je na družbenem omrežju Twitter, zdaj X, že pred desetimi leti delila novinarka Julia Davis, ki je danes znana po rednem objavljanju izsekov iz ruskih pogovornih oddaj, na katerih ruski politični analitiki razpravljajo o situaciji v Ukrajini in poteku vojne oziroma "posebne vojaške operacije". Del kolaža smo zaradi nazornosti zakrili. Foto: Twitter / JuliaDavisNews

"Režite prste in ušesa, potiskajte igle pod nohte, ubijajte brez skrbi, izsiljujte njihove družine"

Skupina Rusič, ki po uradnem opisu na sovražnikovem ozemlju izvaja sabotaže in desante, je od ustanovitelja paravojaške enote Milčakova že leta 2022 prek Telegrama prejela navodila, kako naj ravna ob zajetju ukrajinskih vojnih ujetnikov.

Serhii Sternenko
Novice Ukrajinski vojni bloger priznava: Drvimo proti katastrofi

"Če imate čas in priložnost, zaslišujte ujetnike. Najprej brez mučenja, nato pa jim režite prste in uhlje, brcajte jih v genitalije in sklepe, pod nohte jim potiskajte igle. Sovražnik naj sicer ostane pri zavesti, da bo lahko odgovarjal na vprašanja. Poskusite izvedeti čim več o tem, koliko opreme imajo in kje so njihovi položaji, kakšna je morala njihovih enot, kako komunicirajo," je Rusičevim pripadnikom naročil Milčakov.

Medtem ko Rusija že od februarja 2022 zatrjuje, da želi v Ukrajini med drugim doseči denacifikacijo in da ne stoji za vojnimi zločini, ki jim jih očitata tako Ukrajina kot mednarodna skupnost, se proti ukrajinskim vojakom v njenih vrstah z uporabo pošastnih metod borijo dobesedno doma vzgojeni ljubitelji ideologije Adolfa Hitlerja. Ustanovitelj enote Rusič Aleksej Milčakov (desno) je namreč odkriti simpatizer nacizma. Skupina Rusič na Telegramu tudi pogosto upravičuje radikalno nacionalistično ideologijo in se sprašuje, zakaj je prepovedana v Rusiji, ko pa je vsaj po njihovi presoji povsem v skladu z vrednotami sodobne Rusije. | Foto: Twitter/Daily Loud Medtem ko Rusija že od februarja 2022 zatrjuje, da želi v Ukrajini med drugim doseči denacifikacijo in da ne stoji za vojnimi zločini, ki jim jih očitata tako Ukrajina kot mednarodna skupnost, se proti ukrajinskim vojakom v njenih vrstah z uporabo pošastnih metod borijo dobesedno doma vzgojeni ljubitelji ideologije Adolfa Hitlerja. Ustanovitelj enote Rusič Aleksej Milčakov (desno) je namreč odkriti simpatizer nacizma. Skupina Rusič na Telegramu tudi pogosto upravičuje radikalno nacionalistično ideologijo in se sprašuje, zakaj je prepovedana v Rusiji, ko pa je vsaj po njihovi presoji povsem v skladu z vrednotami sodobne Rusije. Foto: Twitter/Daily Loud

"Po zaslišanju ujetnike ustrelite ali zakoljite s hladnim orožjem. Pri tem sodelujte vsi, da boste to kasneje lažje prikrili. Druga možnost je, da ujetnika smrtno ranite in ga nato pošljete v bolnišnico. Treba je paziti, da mu zadate takšno rano, da bo zagotovo umrl. Najbolje bo, da ga z razdalje ustrelite v jetra. Nadrejenih, če je to le mogoče, ne obveščajte o zajetju sovražnikovih vojakov in oficirjev," je nadaljeval.

Milčakov leta 2022: "Ne bojte se ubijanja vojnih ujetnikov! Specialistov ali drugih pomembnih vojakov na frontni črti ni, posledic ali kazni za ubijanje ujetnikov ne bo."

Svetoval je tudi izsiljevanje družin vojnih ujetnikov: "Če lahko identificirate ujetnike, ki ste jih ubili, jih fotografirajte in si zapomnite zemljepisne koordinate kraja, kjer so pokopani. Nato stopite v stik z njihovimi sorodniki in jim podatke o lokaciji njihovega grobišča ponudite za odkupnino, ki naj znaša od dva do pet tisoč dolarjev. Plačajo lahko v bitcoinih. "

Preberite tudi:

 
Ruski vojak leta 2021
Novice Ruski vojak: To je klavnica. Najhujše do zdaj.

neonacizem nacizem Vojna v Ukrajini Ukrajina Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.