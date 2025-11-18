Sneg pobelil Slovenijo. Ni še konec. #foto

Naše kraje je od severa zajela hladna fronta, zapihal je severni veter, meja sneženja pa se je, kot so napovedali vremenoslovci, spustila. Državo je pobelil sneg, a ga ni zapadlo veliko. Ponekod v južni Sloveniji še sneži in sneg se oprijema cestišč. Zaradi nizkih temperatur je na izpostavljenih mestih možnost poledice, voznike opozarjajo pri prometnoinformacijskem centru.

Še pred polnočjo je nad Primorsko nastala nevihtna linija z močnejšimi sunki vetra, ki se je pomikala proti jugovzhodu. Postaja Bilje pri Novi Gorici je zabeležila sunke do 74 kilometrov na uro. Močni sunki vetra in krajevni nalivi so vztrajali do 2. ure ponoči.

Možna je poledica, na cestah plugi in posipne skupine

Sneženje se je do nižin spustilo v drugi polovici noči in sneg se ponekod oprijema cestišč, zaradi nizkih temperatur pa je možna tudi poledica.

Dodatne težave so še zaradi močnega vetra, voznike opozarjajo pri prometnoinformacijskem centru. Zaradi večjega števila plužnih in posipnih skupin je možen tudi daljši čas potovanja.

Zaradi zimskih razmer na cesti Col–Črni Vrh–Godovič velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike.

Popolna zapora zaradi zemeljskega plazu je na cesti Kanal–Lig–Mišček–Neblo pri Hlevniku, kjer je obvoz po lokalnih cestah, in na cesti Dobrovo–Neblo zaradi poplavljenega cestišča.

Na regionalni cesti Solkan–Gonjače je zaradi zemeljskega plazu promet urejen izmenično enosmerno med Kojskim in Gonjačami.

Zaradi večje količine dežja velja splošna nevarnost zemeljskih plazov in poplavljenih vozišč na območju Goriških brd ter na cestah na območju med Novo Gorico in Tolminom.

Zjutraj bodo padavine ponehale tudi v južni Sloveniji. Čez dan se bo delno zjasnilo, več oblačnosti bo ostalo na jugovzhodu. Pozno popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu še nastane kakšna kratkotrajna ploha.

Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in v Istri okoli deset stopinj Celzija.

Ob močnejših nalivih v nedeljo in v noči na ponedeljek se je na zahodu sprožilo več plazov, Geološki zavod Slovenije pa je opozoril, da lahko proženje plazov povzročijo tudi nove padavine. Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih, so opozorili na zavodu.

V ponedeljek je deževje prizadelo predvsem občine na Severnoprimorskem, med njimi je bila najhuje prizadeta občina Brda. Prizadete dele briške občine si bo danes ogledal tudi poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan.

Foto: CZ severna Primorska Foto: CZ severna Primorska

Pester konec tedna

Vreme bo zimsko tudi konec tedna.

V četrtek se bo od zahoda pooblačilo, le na vzhodu bo še nekaj sonca. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo občasno padavine. Po nižinah bo deževalo.

V petek bodo padavine zajele večji del Slovenije. V notranjosti bo popoldne lahko marsikje snežilo do nižin. Na Primorskem se bo krepila burja.

Predvidoma v petek in soboto lahko marsikje tudi v osrednji Sloveniji sneži do nižin.