R. S.

Nedelja,
28. 12. 2025,
19.26

1 ura, 27 minut

Vrečko po vandalizmu opozarja na politiko časa Janeza Janše

R. S.

Ob tem je Vrečko še izpostavila nedavno namerno poškodovanje kipa Josipa Broza Tita v Velenju in napad na temnopoltega dečka v Mariboru, napade na skupnost LGBT ter stalne napade na pisarno stranke Levica, katere članica je, v Mariboru. "Čez nekaj mesecev nas čakajo volitve in mislim, da se bodo v tem času takšni sovražni napadi še stopnjevali," je dejala.

Ob tem je Vrečko še izpostavila nedavno namerno poškodovanje kipa Josipa Broza Tita v Velenju in napad na temnopoltega dečka v Mariboru, napade na skupnost LGBT ter stalne napade na pisarno stranke Levica, katere članica je, v Mariboru. "Čez nekaj mesecev nas čakajo volitve in mislim, da se bodo v tem času takšni sovražni napadi še stopnjevali," je dejala.

Foto: Printscreen

Po vandalizmu na pročelju ministrstva za kulturo, kjer so se pojavili kljukasti križi, se je razprava o incidentu preselila tudi na družbena omrežja in v politični prostor. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je dejanje označila za jasno sovražno provokacijo in opozorila na odgovornost skrajno desnih ideologij, pri čemer je dogajanje povezala tudi s političnim kontekstom prejšnjega mandata Janeza Janše. Po njenih besedah gre za izbiro med nadaljevanjem demokratične in spoštljive poti ali politiko, kakršno smo po njenem mnenju že videli v času Janševe vlade. V tem okviru se je na incident odzvala tudi stranka Levica, ki je primer povezala s širšim delovanjem skrajno desnih krogov v Sloveniji.

Svoj odziv so na družbenih omrežjih objavili tudi v stranki Levica.

Spomnimo, da je storilec na pročelje stavbe ministrstva za kulturo v Ljubljani narisal več kljukastih križev oziroma svastik. Policija ga je prijela na kraju dejanja, zoper njega pa vodi prekrškovni postopek. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je dejanje ostro obsodila in posvarila pred vzponom ideologij, ki se povezujejo s takšnimi simboli.

"Odgovornost za dejanje je prevzel profil Slovenisti na družbenem omrežju X. Gre za profil, ki simpatizira s skrajno desnimi ideologijami, antisemitizmom, sovraštvom in rasizmom. Zato brez dvoma ta svastika pomeni natanko to, kar je - simbol najhujšega sovraštva in grozot v zgodovini človeštva ter ideologije, v imenu katere so bile te grozote zagrešene," je prepričana Vrečko. Po njenih besedah se moramo sami odločiti, "ali želimo imeti državo, v kateri bo takšna politika na oblasti - nekaj, kar smo videli v režimu Janeza Janše že v prejšnjem mandatu - ali bomo nadaljevali po demokratični in spoštljivi poti". "Vemo, kdo vodi ali po tiho podpira takšno skrajno ideologijo v Sloveniji. To so stranke skrajne desnice, v prvi vrsti seveda tudi z največjo opozicijsko stranko SDS," je povedala.
