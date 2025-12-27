Cedevita Olimpija nemočna pri Crveni zvezdi, Marjanović zablestel ob zmagi Ilirije

V derbiju 12. kroga regionalne košarkarske lige ABA je Crvena zvezda doma s 97:77 premagala Cedevito Olimpijo. Po prvi četrtini je bilo 28:24, nakar prve štiri minute in pol druge četrtine Ljubljančani niso dosegli niti točke. Še pred koncem polčasa so Beograjčani vodili že za 20 točk (46:26). Izid polčasa je bil 58:37. V drugem delu igre je Zvezda sicer popustila, a Olimpija do preobrata ni prišla. Perspektiva Ilirija je na izjemno pomembnem obračunu v hali Tivoli s 94:80 premagala Vienno Gregorja Glasa. Z dvojnim dvojčkom (20 točk, 10 skokov) se je v ljubljanski zasedbi izkazal srbski orjak Boban Marjanovič. Že v petek je Krka gostovala pri Dubaju Klemna Prepeliča in izgubila z 61:82.

Marjanović zablestel ob zmagi Ilirije

Boban Marjanović, z 222 centimetri najvišji igralec lige ABA, je poskrbel za najboljšo predstavo v dresu Ilirije. Foto: Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer Ljubljanska Ilirija je v soboto v hali Tivoli gostila najslabšo ekipo lihe Vienna in jo premagala s 94:80. V prvih dveh četrtinah sta bili moštvi izenačeni, ob polčasu so gostje celo vodili za dve točki (37:39), v drugem polčasu pa so na parketu zavladali Šiškarji. Odlična je bila tretja četrtina, ki so jo domači dobili s 27:16, v zadnji (30:25) pa so le še pritisnili piko na i in slavili tretjo zmago v sezoni.

Najboljša strelca domače vrste sta bila Luka Kureš in Boban Marjanović s po 20 točkami, a je srbski center tem dodal še deset skokov za dvojni dvojček in svojo najboljšo predstavo, odkar se je pridružil Iliriji. 16 točk in sedem asistenc je k zmagi prispeval Jerome Green, ki se je razigral v drugem polčasu, 11 pa Robert Jurković. Najboljši strelec Vienne je bil Souleymane Boum s 13 točkami, Gregor Glas jih je dosegel 12, ob teh pa zbral še pet skokov.

Krka nemočna proti Dubaju

Košarkarji Krke so bili v prejšnjem krogu proti favoriziranemu Partizanu do zadnjih minut v igri za presenečenje, a so nato tesno izgubili. Tokrat v Dubaju so bili daleč od podobnega scenarija, saj so bili vsaj približno enakovredni le v prvem delu tekme, potem pa so gostitelji zagospodarili na terenu in že precej pred koncem odločili zmagovalca. Dubaj je tako v deseti tekmi še desetič zmagal in kot zadnji v ligi ostaja neporažen.

Krka je v petek izgubila pri Dubaju. Foto: Dubai Basketball

Pri Krki je bil najbolj razpoložen Victor Bailey s 17 točkami, 13 jih je dodal Sukhmail Mathon. Pri Dubaju je Klemen Prepelič dosegel osem točk.

Mega Urbana Krofliča (4 točke, 2 skoka in 1 asistenca) je v petek z 82:100 izgubila pri Budućnosti, Studentski centar Matica Rebca (Slovenca ni bilo v kadru) pa je bil s 85:96 poražen pri Cluju-Napoci. Split Zorana Dragića se bo v nedeljo pomeril s Partizanom.

Liga ABA, 12. krog

Petek, 26. december:

Sobota, 27. december:

Nedelja, 28. december:

Ponedeljek, 29. december:

Lestvica: