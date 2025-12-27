Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., Š. L.

Sobota,
27. 12. 2025,
22.19

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,38

Natisni članek

Natisni članek
Gregor Glas Dunaj KK Perspektiva Ilirija Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Klemen Prepelič Dubaj KK Krka Novo mesto liga ABA liga ABA ABA

Sobota, 27. 12. 2025, 22.19

2 minuti

Liga ABA, 12. krog

Cedevita Olimpija nemočna pri Crveni zvezdi, Marjanović zablestel ob zmagi Ilirije

Avtorji:
S. K., Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,38
Aleksej Nikolić Cedevita Olimpija | Najslabša četrtina sezone Cedevite Olimpije, druga proti Crveni zvezdi, je bila usodna za poraz v Beogradu. | Foto Dragana Stjepanović/ABA

Najslabša četrtina sezone Cedevite Olimpije, druga proti Crveni zvezdi, je bila usodna za poraz v Beogradu.

Foto: Dragana Stjepanović/ABA

V derbiju 12. kroga regionalne košarkarske lige ABA je Crvena zvezda doma s 97:77 premagala Cedevito Olimpijo. Po prvi četrtini je bilo 28:24, nakar prve štiri minute in pol druge četrtine Ljubljančani niso dosegli niti točke. Še pred koncem polčasa so Beograjčani vodili že za 20 točk (46:26). Izid polčasa je bil 58:37. V drugem delu igre je Zvezda sicer popustila, a Olimpija do preobrata ni prišla. Perspektiva Ilirija je na izjemno pomembnem obračunu v hali Tivoli s 94:80 premagala Vienno Gregorja Glasa. Z dvojnim dvojčkom (20 točk, 10 skokov) se je v ljubljanski zasedbi izkazal srbski orjak Boban Marjanovič. Že v petek je Krka gostovala pri Dubaju Klemna Prepeliča in izgubila z 61:82.

Marjanović zablestel ob zmagi Ilirije

Boban Marjanović, z 222 centimetri najvišji igralec lige ABA, je poskrbel za najboljšo predstavo v dresu Ilirije. | Foto: Aleš Fevžer Boban Marjanović, z 222 centimetri najvišji igralec lige ABA, je poskrbel za najboljšo predstavo v dresu Ilirije. Foto: Aleš Fevžer

ABA: Ilirija - Wienna | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer Ljubljanska Ilirija je v soboto v hali Tivoli gostila najslabšo ekipo lihe Vienna in jo premagala s 94:80. V prvih dveh četrtinah sta bili moštvi izenačeni, ob polčasu so gostje celo vodili za dve točki (37:39), v drugem polčasu pa so na parketu zavladali Šiškarji. Odlična je bila tretja četrtina, ki so jo domači dobili s 27:16, v zadnji (30:25) pa so le še pritisnili piko na i in slavili tretjo zmago v sezoni.

Najboljša strelca domače vrste sta bila Luka Kureš in Boban Marjanović s po 20 točkami, a je srbski center tem dodal še deset skokov za dvojni dvojček in svojo najboljšo predstavo, odkar se je pridružil Iliriji. 16 točk in sedem asistenc je k zmagi prispeval Jerome Green, ki se je razigral v drugem polčasu, 11 pa Robert Jurković. Najboljši strelec Vienne je bil Souleymane Boum s 13 točkami, Gregor Glas jih je dosegel 12, ob teh pa zbral še pet skokov.  

Krka nemočna proti Dubaju

Košarkarji Krke so bili v prejšnjem krogu proti favoriziranemu Partizanu do zadnjih minut v igri za presenečenje, a so nato tesno izgubili. Tokrat v Dubaju so bili daleč od podobnega scenarija, saj so bili vsaj približno enakovredni le v prvem delu tekme, potem pa so gostitelji zagospodarili na terenu in že precej pred koncem odločili zmagovalca. Dubaj je tako v deseti tekmi še desetič zmagal in kot zadnji v ligi ostaja neporažen.

Krka je v petek izgubila pri Dubaju. | Foto: Dubai Basketball Krka je v petek izgubila pri Dubaju. Foto: Dubai Basketball

Pri Krki je bil najbolj razpoložen Victor Bailey s 17 točkami, 13 jih je dodal Sukhmail Mathon. Pri Dubaju je Klemen Prepelič dosegel osem točk.

Mega Urbana Krofliča (4 točke, 2 skoka in 1 asistenca) je v petek z 82:100 izgubila pri Budućnosti, Studentski centar Matica Rebca (Slovenca ni bilo v kadru) pa je bil s 85:96 poražen pri Cluju-Napoci. Split Zorana Dragića se bo v nedeljo pomeril s Partizanom.

Liga ABA, 12. krog

Petek, 26. december:

Sobota, 27. december:

Nedelja, 28. december:

Ponedeljek, 29. december:

Lestvica:

Mark Padjen
Sportal Mladi Slovenec po težkem obdobju znova nasmejan
KK Ilirija, Stipe Modrić
Sportal Stipe Modrić o Bobanu Marjanoviću: Upam, da bomo to vsi znali izkoristiti
Gregor Glas Dunaj KK Perspektiva Ilirija Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Klemen Prepelič Dubaj KK Krka Novo mesto liga ABA liga ABA ABA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.