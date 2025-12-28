Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Nedelja,
28. 12. 2025,
21.43

Osveženo pred

1 ura, 31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop kozorog horoskop bik horoskop devica horoskop lev horoskop horoskop

Nedelja, 28. 12. 2025, 21.43

1 ura, 31 minut

Pokajo od zdravja: najredkeje zbolijo ti znaki horoskopa

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
zima, rekreacija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Zdravje je kombinacija genetike, navad in načina spopadanja s stresom ter vsakdanjimi izzivi. Nekateri ljudje so naravno bolj odporni in redkeje zbolijo, če pa že, potem hitreje ozdravijo. Po mnenju astrologov to velja predvsem za pripadnike štirih nebesnih znamenj.

Bik

Biki so znani po svoji stabilnosti in močni povezanosti z lastnim telesom. Običajno imajo dober občutek za to, kje so njihove meje, in vedo, kdaj se morajo ustaviti. Nikoli se ne izčrpavajo po nepotrebnem in ne ignorirajo znakov utrujenosti. Radi imajo rutino, ker z njo ostanejo uravnoteženi in stabilni, prav ta zmernost pa jih ščiti pred najpogostejšimi obolenji.

Devica

Device imajo prirojeno skrb za podrobnosti, vključno z zdravjem in vsakodnevnimi navadami. Neprestano in pozorno opazujejo svoje telo in se odzivajo na spremembe, pazijo na prehrano, higieno in reden počitek. Ne marajo kaosa, ustreza jim organiziran življenjski slog, prav zaradi tega pa uspešno premagajo manjše zdravstvene težave, preden se poslabšajo.

Kozorog

Kozorogi slovijo po svoji vzdržljivosti in močni disciplini. Čeprav praviloma zelo veliko delajo, pa le redko izgubijo nadzor nad seboj in svojim telesom. So zelo odporni na stres in le redko izgubijo živce zaradi manjših tegob, zahtevnim okoliščinam pa se zna dobro prilagoditi tudi njihovo telo. Prav zaradi kombinacije mentalne in fizične odpornosti so zelo zdravi.

Lev

Levi imajo močno življenjsko energijo in prirojeno vitalnost. Ljudje, rojeni v tem znamenju, so praviloma polni moči in optimizma. Ne marajo se počutiti slabo, zato nagonsko poskrbijo zase, ko opazijo upad energije. S pozitivnim odnosom lažje prenašajo izzive in stres, ta kombinacija energije in samozavesti pa se pogosto odraža tudi na njihovem zdravju.

Preverite svoj današnji horoskop.

prijateljici
Trendi Med temi znaki horoskopa se splete najbolj trdno prijateljstvo
zamuda, zamujanje
Trendi Največkrat zamujajo ljudje, rojeni v teh znakih
drama
Trendi S temi znaki horoskopa je življenje ves čas dramatično
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop kozorog horoskop bik horoskop devica horoskop lev horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.