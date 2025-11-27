S temi znaki horoskopa je življenje ves čas dramatično

Pri nekaterih čustva hitro prerastejo v dramo, pa čeprav se ne dogaja nič resnega. Ljudje, ki se na vsako situacijo burno odzovejo in vse doživljajo bolj intenzivno kot drugi, so praviloma rojeni v enem od treh znakov horoskopa.

Lev

Levi imajo notranjo potrebo, da bi vedno pustili vtis. Ko se počutijo zanemarjene, hitro postanejo dramatični, da bi tako pritegnili pozornost. Njihova čustva se bliskovito razburkajo, zato tudi iz nepomembnih situacij nastanejo velike zgodbe. Radi imajo, da se o njih sliši in govori, zato vedno znova pretiravajo. Kljub temu pa njihova toplina vedno znova ublaži njihove dramatične trenutke.

Škorpijon

Škorpijoni vse čutijo intenzivno in vsaka niansa čustev dobi dodatno težo. Ko so prizadeti, radi pripovedujejo o tem in najbolj dramatične podrobnosti še poudarijo. Ker so tako strastni, vsako situacijo vidijo skozi ekstremna očala, pri njih ni zlate sredine. Negotovost težko prenašajo in zato hitro reagirajo, zaradi njihove silovitosti pa vsak takšen izbruh deluje veliko resnejši, kot je v resnici.

Ribi

Ribe so izrazito čustvene in idealizirajo vse okoli sebe, kar jih hitro vodi v pretiravanje. Ko nekaj začutijo, je to vedno globoko, zato težko realno gledajo na situacijo. Pogosto so dramatične, ker hočejo drugim pokazati, kako jim je nekaj pomembno. Da bi pokazale svoj notranji svet, praviloma izberejo najbolj dramatičen način izražanja, zato pa delujejo veliko bolj intenzivno, kot v resnici so.