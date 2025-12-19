Oven

Pred vami je miren dan. Sproščeni boste. Hvaležni boste, da se zavedate, kako pomembno je, da človek čustev ne tišči v sebi. Če jih ne izrazimo in jih potlačimo, to lahko vodi v notranji nemir. Zato je pomembno, da spore in nesoglasja razrešimo takoj. Poiščite resnico v sebi.

Bik

Pričakujte močan udarec energije, ki bo s seboj prinesla možnost za nov začetek. Vse se bo začelo takoj, ko boste vstali. Počutje bo čudovito, tudi če se vam bo jutro zdelo bolj temačno. Pri tem pa vam bo pomagal prijatelj, ki vas bo prav prijetno presenetil. Premislite, kako se mu boste zahvalili.

Dvojčka

Izkoristite dan za uresničevanje želja in zastavljenih ciljev. Premislite, po čem v življenju hrepenite, lažje vam bo. Danes bo večji poudarek na medosebnih odnosih. Poskušajte se malce pomiriti. Če boste nadaljevali v takšnem tempu, vas drugi ne bodo dohitevali. Pozneje vam bo lahko zaradi tega žal.

Rak

Prihajate v izjemno zanimivo in razburljivo obdobje, še posebej na področju ljubezni in partnerskih odnosov. Znašli se boste v središču pozornosti in boste tarča pogledov zanimivih oseb. Morda ne boste vedeli, kako zadržati ravnotežje. Kmalu boste veliko bolj močni in boste vedeli, kako izkoristiti tujo naklonjenost.

Lev

Poskusite poslušati svoj notranji glas in upoštevati svojo intuicijo. Predvsem pa pazite, da ne boste storili napačne poteze in tvegali česa, kar vam veliko pomeni. Določenim ljudem boste končno postavili meje. S tem se boste osvobodili bremen in vdihnili zrak svobode. Nekdo bo očaran nad vami.

Devica

Imate močno intuicijo in natanko veste, kako bi lahko rešili vse spore, ki jih trenutno doživljate v ljubezenskem razmerju. Globoko v sebi veste, kakšna je vaša pot in zaradi tega ste v prednosti. Ne pretiravajte, ne razsipavajte z energijo in dovolite si, da boste s skupnimi močmi dosegli želene stvari.

Tehtnica

Vaše počutje bo danes malce slabše kot prejšnje dni. Dobro bi bilo, da bi si za reševanje zadev najprej vzeli čas za razmislek in šele nato še čas za samo reševanje. Tako bi vse lažje rešili. Previdni bodite, saj vam dan ne bo preveč naklonjen. Danes ne sprejemajte odločitev, raje počakajte na jutri.

Škorpijon

Danes boste ves čas preskakovali z ene teme na drugo in tako boste zamudili marsikatero priložnost, da bi se česa naučili od drugih in jih razumeli. Danes bo vaša živahnost bolj slabost kot prednost, zato bodite previdni in vsaj občasno pustite, da bodo tudi drugi povedali svoje do konca. Zahtevni boste do sebe in do drugih.

Strelec

Danes boste nekoliko odmaknjeni, kajti veliko časa boste razmišljali o določenih preteklih dogodkih, ki vam še vedno ne dajo miru. Če ste komu kaj zamerili ali so vas užalile določene besede, danes vse to dokončno razčistite in pustite za seboj. Ne prenašajte tega bremena, ampak se pogovorite z osebo, ki vas je užalila.

Kozorog

Vstopate v čas čustvene neposrednosti in impulzivnosti, zaznamovala vas bodo močna čustva. Čustveni in svež začetek bo v ospredju, morda boste vzpostavili nove navade, samo prepričajte se, da bodo dobre, ker boste z vsem tem zaznamovali vaše življenje za kar nekaj časa.

Vodnar

Nekomu se boste zdeli izjemno privlačni. Če ste vezani ali pa ste pred kratkim začeli neko novo ljubezensko razmerje, pričakujte, da bo izjemno pestro. Vsi, ki ste v razmerju že precej časa, pa pričakujte, da boste nekoliko v dvomih, zlasti če odziv partnerja ne bo tako ljubeč in strasten, kot boste pričakovali.

Ribi

Imeli boste kar nekaj priložnosti za vzpostavitev novih prijateljskih stikov in druženja na splošno. Čustvena razmerja bodo harmonična in stabilna. Vzemite si čas in povejte neki osebi, kako močno jo spoštujete. Pričakujte, da se vam bo vsak trud povrnil. Mogoče boste tudi sami deležni pohval na svoj račun.