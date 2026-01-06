Oven

Najbolje bi bilo, da bi se danes držali zase. Ne poskušajte sodelovati z drugimi ali uskladiti vašega truda z osebami, ki so vam blizu. Nagnjeni boste k agresivnosti in morda boste zmedeni, še posebej če ne boste mogli iti po svoji poti. Naredite načrt in se izogibajte vsemu, kar bi lahko sprožilo konflikt.

Bik

Naleteli boste na neprijetno situacijo. Vaša prva reakcija bo, da morate zaščititi tiste, ki so vam blizu, pred resnico. Znašli se boste v skušnjavi, da bi lagali ali se vsaj izognili omembi te situacije. Ne ujemite se v skušnjavo. Potreba, da morate zaščititi ljubljene, bo razumljiva, a bodite pazljivi. Ne morete jih obvarovati pred vsem.

Dvojčka

Vaš um bo danes deloval pospešeno. Dobili boste nove ideje in informacije, ki pa jih še ne boste mogli uporabiti, zato bi bilo dobro, če bi si vse zapisali. Saj si ne morete vsega zapomniti. Odpravite se tudi na sprehod ali na drugo rekreacijo, da se znebite čezmerne energije, zaradi katere ste vse bolj napeti.

Rak

Če ste navadno sramežljiva oseba, potem boste danes pridobili nekaj poguma. Stopite pod svetlobo v vašem najbolj intimnem razmerju. Nikar ne mislite, da si ne zaslužite nič, kar si želi vaše srce, prej celo nasprotno. Zaslužite si vse, kar si vaše srce želi, kadarkoli in kjerkoli. To tudi zahtevajte!

Lev

Čas bo idealen za druženje. Želeli boste biti opaženi, potrudite se. Izpostavite svoje sposobnosti in pokažite talente. Danes boste cenjeni in dobili boste pozitiven odziv ter morda priložnost ali osebni kontakt, ki vam bo prinesel veliko dobrega. Izkoristite vsako priložnost, ki se vam bo ponudila.

Devica

Napačna informacija se bo razširila med družinskimi člani ali po soseski in povzročila bo nepotrebno razburjenje. Ne sprejmite nikakršne govorice, ki jo boste slišali, dokler je ne boste preverili sami. Na koncu se bo lahko obrnilo celo tako, da ne bo nič takšnega. To ne bo najbolj primeren čas za načrtovanje.

Tehtnica

Pojavilo se bo nekaj napetosti, ko boste poskušali stabilizirati vaša čustva. Na delu bo lahko bila sila, ki bo neosebna in samostojna. Bolj ali manj bo ta sila vplivala na to, kako se boste počutili in kako dobro boste opravljali vaše delo. Držite se svojih dolžnosti, ostanite na realnih tleh.

Škorpijon

Povečali se bosta vaša mentalna in telesna aktivnost. Čim več se gibajte in pametno izkoristite vse svoje potenciale. Uporabite svojo intuicijo, še posebej ko boste želeli prodreti v namere sodelavcev, katerim ne verjamete ali pa jih ne poznate dobro. Poskušajte poiskati kompromis, tako bo veliko bolje. Pazite se zapletov.

Strelec

Dogodki se bodo hitro in spontano odvijali, zato bodite prodorni in pogumni, pa boste zavzeli boljše mesto na lestvici uspešnosti. Osredotočite se na svoje delo in na vsako malenkost, saj bodo vaši nadrejeni vse temeljito nadzirali. Potrebujete več previdnosti in samokontrole, zberite se. Pričakujte iskriv večer.

Kozorog

Bolj resno začnite razmišljati o prehrani in zdravem načinu življenja, še posebej če imate težave s težo, slabo kondicijo ali pa kadite. Več se družite z osebami, ki vas bodo motivirale, izogibajte pa se tistim, ki vam črpajo energijo in na vas prenašajo svojo pasivnost in negativno stališče.

Vodnar

Pred vami je pozitivno obdobje za ljubezen. Zdelo se vam bo, da si želite ljubezni in novih poznanstev, še posebej samski. Stremeli boste k svojemu cilju, zato se ne čudite, če se boste kmalu zapletli v romantično razmerje. Vezani se boste danes potrudili za svoje razmerje. Proti večeru lahko pričakujete ogromno zabave.

Ribi

Povečalo se bo nerazumevanje, netoleranca bo narasla in sprejeli boste določene napačne odločitve. Nekateri izmed vas se boste počutili nepravično obsojene. Naglašena bodo čustva in podzavest, zato v trenutkih odločanja poslušajte svoj notranji glas, ki vas bo vedno odpeljal v pravo smer.