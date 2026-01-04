Oven

Površinski odnosi s prijatelji in družinskimi člani se bodo izboljšali, zahvaljujoč predvsem vaši pripravljenosti na pogovore. Prenehajte trmasto vztrajati pri svojih stališčih. Enostranski pogled na dogajanje vam ni prinesel nič dobrega in koristnega, samo dodatno ste se izolirali od družine in družbe. Bodite bolj popustljivi.

Bik

Neodločeni ste glede nekega odnosa in se sprašujete, ali bi sploh še nadaljevali s tem ali bi se bilo bolje ustaviti, dokler je še čas in škoda ni prevelika. Morda bi bilo dobro, da bi se posvetovali z nekom, z neko bližnjo osebo. V vsakem primeru pa boste vi morali sprejeti ali odgovornost ali krivdo, pa tudi uspeh.

Dvojčka

Zaupajte svoji intuiciji in sprejmite koristen nasvet. Ne poskušajte se predstaviti kot strokovnjak na vseh področjih. Potrpežljivo čakajte na končni izid in dobiček. Včasih ni pomemben samo govor, ampak tudi čustva. Trudite se, a vam ne uspe nadzirati čustvenih odzivov.

Rak

Vaše osebno razmerje se bo znašlo pred izzivom, saj se bodo pojavili nepričakovani zapleti. Nepričakovana presenečenja bodo do vas prišla od novega vira. Bodite pozorni na nove ljudi, ki bodo vstopali v vaš socialni krog. Vsekakor se prepričajte o njihovih namenih, postavite jih pred dejstva.

Lev

Ne zavedate se, da je igranje z ognjem res lahko zelo nevarno. Ne vtikajte svojega nosu tja, kamor ne sodi, saj utegnete utrpeti neljube posledice. Raje se držite zase in opravljajte svoje dolžnosti, nikar pa ne pojdite preko svojih pristojnosti. Samski razmislite. Nekdo, ki razume vaše skrbi, bi bil lahko dober življenjski sopotnik.

Devica

Nekdo vam bo skušal določiti pravila igre, vendar jih vi ne boste pripravljeni sprejeti. Najverjetneje boste imeli opravka z neko osebo, ki je sicer dobrega srca, vendar pa v njej prevladujejo stara in toga načela. V prepir z njo se nima smisla spuščati, zato ostanite potrpežljivi. Misli vam bodo ušle v sanjarjenje o srečni prihodnosti.

Tehtnica

V tem obdobju boste še posebej intuitivni, optimistični in duhovni. Nad vsem boste naravnost navdušeni in to energijo usmerite tudi v pravkar pričete projekte. Vaša razmerja bodo dobra. Vaše povečano razumevanje potreb drugih vas bo naredilo sočutne in pomagali boste tam, kjer boste lahko. Uživajte v čudovitem dnevu.

Škorpijon

Dan boste začeli sproščeno in brez skrbi, to razpoloženje pa se bo čez dan spremenilo. Popoldan boste izvedeli novico, ki vas bo šokirala. Sledili bodo dolgi pogovori, ki se bodo zavlekli dolgo v noč. Sledila bo slaba volja, ampak na koncu se bodo stvari uredile, saj boste sprevideli, da vaša beseda sicer šteje, ni pa odločilna.

Strelec

S problemom ste se borili kar nekaj časa. Dobili boste dragocen vpogled v celotno zadevo in še danes boste vedeli, kako jo boste rešili. Odgovor bo prišel od nepričakovanega vira. Kako boste odreagirali na novo informacijo v vaši situaciji, bo odvisno od tega, kako odprti boste za spremembe.

Kozorog

To bo dan, ko boste imeli korist, ker se boste bolj zavedali vašega čustvenega stanja. Čeprav boste izkusili občutke, ki jih raje ne bi, nikar ne skrbite. Naučili se boste veliko o sebi, končno boste videli sebe in svoje probleme. Prilagodite perspektivo tako, da boste videli večjo sliko. Dan si vzemite zase.

Vodnar

Pred samskimi je danes neka pomembna odločitev, nikar je ne odložite. Čeprav ste skoraj paralizirani od strahu, da bi ga polomili, boste nekaj morali ukreniti. Prosite za pomoč prijatelja, ki mu povsem zaupate. Vezani pa boste danes dobre volje in med vama s partnerjem bo spet vse po starem. Priznajte svojo zmoto.

Ribi

Danes boste prvi izvedeli pomembno novico. Morali se boste tudi odločiti, komu jo boste povedali in komu ne. Manj ljudem boste zaupali, večje bodo možnosti, da informacija ne bo ušla do napačnih ljudi. Vsekakor premislite, komu jo boste zaupali in kdo so pravi prijatelji v takšnih časih.