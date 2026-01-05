Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
15.37

Znaka horoskopa, ki jima leto 2026 prinaša velik zaslužek

Foto: Shutterstock

Za dve nebesni znamenji bo letošnje leto čas občutne finančne rasti. Zvezde jima bodo odprle vrata k resnim denarnim priložnostim, pa naj bo to v službi, z naložbami ali nepričakovanimi ponudbami.

Bik

Biki so znani po svoji vztrajnosti in potrpežljivosti, leto 2026 pa jim prinaša konkretne rezultate vsega truda, ki so ga vlagali v preteklih letih. Mnogi bodo dobili dolgo pričakovano povišico, napredovanje ali pa bodo celo zagnali lasten posel. Zdaj prihaja do izraza njihova finančna discipliniranost, z nekaj pametnimi odločitvami pa bi lahko res dobro zaslužili. Zdaj jim zvezde sporočajo, naj ne bežijo od tveganja, saj bi se jim tokrat lahko resnično obrestovalo.

Kozorog

Kozorogi so med najbolj ambicioznimi znaki zodiaka, leto 2026 pa jim končno prinaša stabilnost in priznanje, ki so si ga želeli. Njihovo delo, trud in strateško razmišljanje bodo zdaj pokazali rezultate. Mnogi kozorogi bodo doživeli finančni uspeh, še posebej prek dolgoročnih projektov, sodelovanj in položajev, ki vključujejo večjo odgovornost. To je leto, ko bosta njihova resnost in profesionalnost nagrajeni s konkretnimi ciframi. Zdaj je čas za vlaganje.

Preverite svoj današnji horoskop.

