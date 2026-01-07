Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

7. 1. 2026,
Zadnje slovo od francoske filmske ikone Brigitte Bardot #foto

Briggite Bardot, pogreb | Foto Reuters

Foto: Reuters

V Saint-Tropezu so se poslovili od francoske filmske ikone Brigitte Bardot. Pogrebna slovesnost je potekala v cerkvi Notre-Dame-de-l'Assomption, obred na pokopališču pa je bil v strogi zasebnosti.

Brigitte Bardot so k zadnjemu počitku položili v Saint-Tropezu, nekdanjem ribiškem mestecu, zdaj pa mondenem letovišču, kjer je Bardot preživela večino svojega poznejšega življenja, obkrožena z živalmi.

Pogreba se je med drugim udeležila vodja skrajne desnice Marine Le Pen, na ulicah Saint-Tropeza pa je filmsko ikono na zadnji poti pospremilo več sto ljudi.

Pogreb so tudi predvajali na javnih zaslonih v Saint-Tropezu za vse, ki so se kljub nizkim zimskim temperaturam želeli posloviti od igralke. Dogajanje v mestu so v živo prenašali tudi prek YouTuba.

Umrla je za rakom

Zvezdnica je umrla 28. decembra v starosti 91 let na svojem domu v Saint-Tropezu, kamor se je umaknila po tem, ko je v začetku 70. let prejšnjega stoletja opustila filmsko kariero. Vzroka smrti sprva niso navedli, danes pa je njen mož Bernard d'Ormale prvič razkril, da je umrla zaradi raka.

Bardot je veljala za seksualni simbol 50. in 60. let. Zaigrala je v približno 50 filmih, znana pa je bila tudi po ostrem jeziku, brezkompromisnih izjavah in kritikah družbenih pojavov, kot so imigracija, odnosi med etničnimi skupinami in vpliv islama v Franciji. Večkrat je bila pravnomočno obsojena zaradi podpihovanja sovraštva in rasizma.

