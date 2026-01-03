Zgodilo se je v Franciji: napadli in javno zažgali Božička

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota, 3. 1. 2026, 18.30

54 minut

Avtor:
A. Ž.

Božiček | Številni francoski katoličani so bili v 50. letih preteklega stoletja prepričani, da je Božiček poganski lik. Fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

Številni francoski katoličani so bili v 50. letih preteklega stoletja prepričani, da je Božiček poganski lik. Fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

Božič je praznik, ki ga praznujejo v prvi vrsti v krščanskih državah, čeprav se njegovo praznovanje – brez verske vsebine – širi tudi v države, kjer kristjani ne predstavljajo večine. Obstajajo države, večinoma muslimanske, ki prepovedujejo praznovanje božiča. Malo manj znano pa je, da je bil božič desetletja prepovedan v protestantskih severnoameriških kolonijah in da so bili verniki v številnih krščanskih državah ogorčeni nad komercializacijo božiča na čelu s "kokakola" Božičkom (ta je v bistvu amerikanizirana različica Miklavža oziroma sv. Nikolaja).

ZDA so na prvi pogled tesno in od vedno povezane z božičem. Amerikanizirana različica svetega Miklavža (angl. Santa Claus), po kateri je ta dobri mož namesto škofovske oprave oblečen v rdeče-belo obleko (torej v barve še ene ameriške ikone, Coca-Cole, izumiteljice amerikaniziranega Miklavža), se je razširila skorajda po vsem svetu, v zadnjih desetletjih pod imenom Božiček tudi v Slovenijo.

Puritanski kalvinisti proti božiču

Toda prvi angleški naseljenci, ki so v 17. stoletju stopili na tla novega sveta, so bili ostri nasprotniki božiča. Bili so kalvinisti, puritanski protestanti, za katere je bil božič, tako kot velika noč, poganski praznik.

Novice V Ameriki prepovedali božič

Motilo jih je zlasti, da so se ob praznovanju božiča ljudje razigrano zabavali. Že v domači Angliji so tamkajšnji puritanci v obdobju angleške republike leta 1645 ukinili praznovanje božiča. Prepovedane so bile tudi božične jedi, božično drevo in okraski pa so bili ožigosani kot poganski obredi.

Ponovno praznovanje božiča v Angliji in šele leta 1857 v Novi Angliji

Puritanskega preganjanja je bilo na Otoku konec leta 1660, ko je Karel II. obnovil angleško monarhijo in utrdil moč anglikanske cerkve. Prepoved božiča pa se je ohranjala v severnoameriški Novi Angliji, in to vse do leta 1857.

Javni sežig lutke Božička, obešenega na ograji katedrale v Dijonu:

Amerikanizacija božiča, zlasti po drugi svetovni vojni, pa je razjezila številne kristjane, ki so bili prepričani, da gre pri tem za komercializacijo in celo poganizacijo krščanskega praznika.

Sežig Božička v Dijonu leta 1951

Tako so francoski katoličani v Dijonu leta 1951 pred več kot 200 otroki na ograji ob mestni katedrali celo javno obesili in sežgali lutko Božička, češ da je Božiček poganski lik. Dogodek je imel podporo dijonske duhovščine, ki je Božička razglasila za heretika in vsiljivca.

O dogodku v Dijonu je leta 1952 pisal tudi znani francoski antropolog Claude Levy-Strauss v članku z naslovom Mučenje Božička (fr. Le Pere Noel Supplicie).

