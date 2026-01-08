Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Četrtek,
8. 1. 2026,
10.24

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,26

Natisni članek

Natisni članek
Sanjski moški Gospodin Savršeni

Četrtek, 8. 1. 2026, 10.24

1 ura, 21 minut

V šovu Sanjski moški Hrvaške spet Slovenke

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,26
Petar in Karlo, Gospodin Savršeni | Petar in Karlo, letošnja protagonista šova Sanjski moški Hrvaške | Foto POP TV

Petar in Karlo, letošnja protagonista šova Sanjski moški Hrvaške

Foto: POP TV

Po lanskem uspehu se konec januarja vrača šov Gospodin Savršeni oziroma Sanjski moški Hrvaške, v katerem bodo med tekmovalkami spet Slovenke.

Po lanski sezoni resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške, ki je navdušila tudi slovenske gledalce in gledalke, se 26. januarja na platformi Voyo začenja nova sezona. Tokrat se bodo tekmovalke že od začetka bojevale za pozornost dveh sanjskih moških, 26-letnega rokometaša in podjetnika Karla iz Hrvaške ter 29-letnega manekena Petra iz Srbije.

Lani je slavila Slovenka

Lani je bilo med tekmovalkami več Slovenk, ena od njih, Vanja Stanojević, pa si je v finalu priborila srce Šimeta Eleza. Med tekmovalkami bo tudi letos vsaj ena Slovenka, saj so iz POP TV sporočili, da je letošnja zasedba sestavljena iz deklet iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije.

Za zdaj so razkrili identiteto treh tekmovalk, to so Jelena M., Iva in Manuela, slovenske udeleženke še niso znane.

Oglejte si še:

Miloš in Šime
Trendi Sanjska moška o svojih izbrankah: "Ni šlo."
Vanja Stanojević, Spotkast
Trendi Vanja Stanojević odkrito o zakulisju šova Sanjski moški Hrvaške in o odnosu s Šimetom #Spotkast
Maja Šuput in Šime Elez
Trendi Je Maja Šuput po ločitvi zapeljala sanjskega moškega?
Gregor Čeglaj, Sanjski moški
Trendi Sanjski moški Gregor Čeglaj se bo razveselil naraščaja

Sanjski moški Gospodin Savršeni
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.