Po lanskem uspehu se konec januarja vrača šov Gospodin Savršeni oziroma Sanjski moški Hrvaške, v katerem bodo med tekmovalkami spet Slovenke.

Po lanski sezoni resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške, ki je navdušila tudi slovenske gledalce in gledalke, se 26. januarja na platformi Voyo začenja nova sezona. Tokrat se bodo tekmovalke že od začetka bojevale za pozornost dveh sanjskih moških, 26-letnega rokometaša in podjetnika Karla iz Hrvaške ter 29-letnega manekena Petra iz Srbije.

Lani je slavila Slovenka

Lani je bilo med tekmovalkami več Slovenk, ena od njih, Vanja Stanojević, pa si je v finalu priborila srce Šimeta Eleza. Med tekmovalkami bo tudi letos vsaj ena Slovenka, saj so iz POP TV sporočili, da je letošnja zasedba sestavljena iz deklet iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije.

Za zdaj so razkrili identiteto treh tekmovalk, to so Jelena M., Iva in Manuela, slovenske udeleženke še niso znane.

Oglejte si še: