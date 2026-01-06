Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Torek,
6. 1. 2026,
17.02

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop lev horoskop oven horoskop škorpijon horoskop horoskop

Torek, 6. 1. 2026, 17.02

1 ura, 10 minut

Nabolj strastni ljubimci in ljubimke se rodijo v teh znakih horoskopa

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
par, ljubezen, strast | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Strast in seksualna energija sta v astrologiji povezani z instinktom, samozavestjo ter odnosom do svojega telesa in čustev. Za tri znake horoskopa velja, da je njihov libido bolj izrazit in povezan z njihovo osebnostjo. Ti ljudje so pogosto izjemno privlačni in svoje čutne energije ne morejo skriti.

Škorpijon

Škorpijoni slovijo po izrazito močni seksualni energiji in globoki strasti. Njihov libido ni površinski, ampak povezan s čustvi, intenzivnostjo in potrebo po popolni združitvi. Pogosto delujejo skrivnostno in privlačno, čeprav se sploh ne trudijo pustiti takšnega vtisa. Strast pri njih ne izzveni hitro, ker jo napajata njihova notranja napetost in močan nagon.

Oven

Ovni strast doživljajo impulzivno, hitro in brez zadržkov. Libido je pri njih povezan z energijo, tekmovalnostjo in potrebo po osvajanju. Pogosto delujejo instinktivno in ne marajo čakanja, ko gre za željo po spolnosti. Njihova strast je neposredna, fizična in jo je težko ignorirati. Zaradi te ognjene narave veljajo za enega najbolj strastnih znamenj.

Lev

Levi strast povezujejo z občutkom zaželenosti in potrditve. Njihov libido je močan, ker izvira iz samozavesti in želje, da bi bili oboževani. Ko občutijo, da so cenjeni, postane njihova strast še posebej izrazita. Zavedajo se lastne privlačnosti in jo znajo uporabiti, da dosežejo, kar hočejo. Ta kombinacija karizme in želje v njih vzbuja izjemno izrazit libido.

Preverite svoj današnji horoskop.

krik
Trendi Največji paničarji zodiaka: ti znaki iz vsega naredijo dramo
prijateljici
Trendi Ko se srečajo ti znaki horoskopa, nastane kaos
hipohondrija
Trendi Najhujši hipohondri so rojeni v teh znamenjih
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop lev horoskop oven horoskop škorpijon horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.