Nabolj strastni ljubimci in ljubimke se rodijo v teh znakih horoskopa

Strast in seksualna energija sta v astrologiji povezani z instinktom, samozavestjo ter odnosom do svojega telesa in čustev. Za tri znake horoskopa velja, da je njihov libido bolj izrazit in povezan z njihovo osebnostjo. Ti ljudje so pogosto izjemno privlačni in svoje čutne energije ne morejo skriti.

Škorpijon

Škorpijoni slovijo po izrazito močni seksualni energiji in globoki strasti. Njihov libido ni površinski, ampak povezan s čustvi, intenzivnostjo in potrebo po popolni združitvi. Pogosto delujejo skrivnostno in privlačno, čeprav se sploh ne trudijo pustiti takšnega vtisa. Strast pri njih ne izzveni hitro, ker jo napajata njihova notranja napetost in močan nagon.

Oven

Ovni strast doživljajo impulzivno, hitro in brez zadržkov. Libido je pri njih povezan z energijo, tekmovalnostjo in potrebo po osvajanju. Pogosto delujejo instinktivno in ne marajo čakanja, ko gre za željo po spolnosti. Njihova strast je neposredna, fizična in jo je težko ignorirati. Zaradi te ognjene narave veljajo za enega najbolj strastnih znamenj.

Lev

Levi strast povezujejo z občutkom zaželenosti in potrditve. Njihov libido je močan, ker izvira iz samozavesti in želje, da bi bili oboževani. Ko občutijo, da so cenjeni, postane njihova strast še posebej izrazita. Zavedajo se lastne privlačnosti in jo znajo uporabiti, da dosežejo, kar hočejo. Ta kombinacija karizme in želje v njih vzbuja izjemno izrazit libido.