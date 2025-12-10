Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Sreda,
10. 12. 2025,
22.13

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop devica horoskop lev horoskop rak horoskop horoskop

Sreda, 10. 12. 2025, 22.13

1 ura, 26 minut

Največji paničarji zodiaka: ti znaki iz vsega naredijo dramo

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
krik | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vsi poznamo koga, ki iz vsake, še tako majhne težave naredi pravo tragedijo in prižiga alarme, kot da je konec sveta. Takšni mojstri v delanju slona iz muhe se praviloma rodijo v enem od teh znakov horoskopa.

Rak

Raki so znani kot najbolj čustven znak horoskopa, zaradi globoke občutljivosti pa so njihove reakcije pogosto pretirane. Njihovo razpoloženje niha kot plima in oseka, vsako težavo pa doživijo zelo osebno in intenzivno. Dovolj je napačen pogled ali dvoumno sporočilo, da se v njihovi glavi sproži najhujši mogoč scenarij. Njihova bujna domišljija v stresnih položajih postane njihov največji sovražnik, saj ustvarja drame, vredne hollywoodskih filmov.

Devica

Device so mojstri analize in podrobnosti, prav ta obsedenost s popolnostjo pa jih pogosto privede do panike. Njihov svet mora delovati po strogo začrtanih pravilih, vsako odstopanje, še tako majhno, pa je razlog za vznemirjenje. Packa na srajci pred pomembnim sestankom ni malenkost, ampak epska katastrofa. Njihov notranji kritik nikoli ne spi, zato pogosto pretiravajo pri pomembnosti malih napak in so prepričane, da te vodijo v razpad sistema. 

Lev

Levi so radi v središču pozornosti, včasih pa je to najlažje doseči z dramatičnostjo, ki je nihče ne obvlada tako kot oni. V vsaki zgodbi pretiravajo, da bi bila bolj zanimiva, vsaka težava pa je priložnost za veliko predstavo. Imajo občutljiv ego, zato vsako, še tako majhno kritiko doživijo kot žalitev. Če se počutijo zapostavljene, bodo takoj iz muhe naredili slona, da bi znova pritegnili reflektorje. Njihova panika ni skrita, ampak glasna, teatralna in zahteva občinstvo.

Preverite svoj današnji horoskop.

veselje, smeh
Trendi Ta nebesna znamenja vsakomur polepšajo dan
ženska, dekle, oči, pogled
Trendi Ljudem, rojenim v teh znakih, se raje ne zamerite
ženska, dekle
Trendi Astrologi se strinjajo: ta znamenja imajo najboljši smisel za modo
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop devica horoskop lev horoskop rak horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.