Največji paničarji zodiaka: ti znaki iz vsega naredijo dramo

Vsi poznamo koga, ki iz vsake, še tako majhne težave naredi pravo tragedijo in prižiga alarme, kot da je konec sveta. Takšni mojstri v delanju slona iz muhe se praviloma rodijo v enem od teh znakov horoskopa.

Rak

Raki so znani kot najbolj čustven znak horoskopa, zaradi globoke občutljivosti pa so njihove reakcije pogosto pretirane. Njihovo razpoloženje niha kot plima in oseka, vsako težavo pa doživijo zelo osebno in intenzivno. Dovolj je napačen pogled ali dvoumno sporočilo, da se v njihovi glavi sproži najhujši mogoč scenarij. Njihova bujna domišljija v stresnih položajih postane njihov največji sovražnik, saj ustvarja drame, vredne hollywoodskih filmov.

Devica

Device so mojstri analize in podrobnosti, prav ta obsedenost s popolnostjo pa jih pogosto privede do panike. Njihov svet mora delovati po strogo začrtanih pravilih, vsako odstopanje, še tako majhno, pa je razlog za vznemirjenje. Packa na srajci pred pomembnim sestankom ni malenkost, ampak epska katastrofa. Njihov notranji kritik nikoli ne spi, zato pogosto pretiravajo pri pomembnosti malih napak in so prepričane, da te vodijo v razpad sistema.

Lev

Levi so radi v središču pozornosti, včasih pa je to najlažje doseči z dramatičnostjo, ki je nihče ne obvlada tako kot oni. V vsaki zgodbi pretiravajo, da bi bila bolj zanimiva, vsaka težava pa je priložnost za veliko predstavo. Imajo občutljiv ego, zato vsako, še tako majhno kritiko doživijo kot žalitev. Če se počutijo zapostavljene, bodo takoj iz muhe naredili slona, da bi znova pritegnili reflektorje. Njihova panika ni skrita, ampak glasna, teatralna in zahteva občinstvo.