Siol.net

Sobota,
25. 10. 2025,
15.25

24 minut

astrološke zanimivosti nebesna znamenja astrologija horoskop

Sobota, 25. 10. 2025, 15.25

24 minut

Astrologi se strinjajo: ta znamenja imajo najboljši smisel za modo

Siol.net

ženska, dekle | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Medtem ko nekateri ljudje brez pomoči nikakor ne zadenejo prave kombinacije barv in krojev, pa imajo določeni prirojen občutek za estetiko. Ljudje, ki ne sledijo trendom, ampak jih narekujejo, se praviloma rodijo v enem od teh znakov horoskopa.

Tehtnica

Tehtnice so poosebljena modna sofisticiranost. Njihov slog je vedno premišljen, dodelan in usklajen s situacijo, v kateri so. Nikoli ne pretiravajo in obenem nikoli ne zgrešijo. Imajo naravni instinkt za ravnovesje, znajo spojiti eleganco in preprostost, pri čemer so vedno videti popolno. Če zna kdo iz navadne bele srajce narediti zadnji krik mode, so to tehtnice.

Lev

Levi so radi opaženi in to z razlogom, saj njihov modni okus popolnoma odraža njihovo osebnost. Obožujejo luksuzne podrobnosti, močne barve in kroje, ki poudarjajo njihovo samozavest. Oblačenje je zanje umetnost, vsaka kombinacija oblačil pa priložnost, da pokažejo svoj značaj. Ko vstopijo v prostor, ne boste opazili le oblačil, ampak njihovo energijo.

Bik

Biki imajo nezgrešljiv občutek za kakovost. Ne zasledujejo bežnih trendov, ampak izbirajo trajne kose, izdelane iz najboljših materialov. Radi imajo klasiko, a z modernim pridihom, vse mora biti urejeno, prefinjeno in udobno. Njihov modni izraz odraža samozavest, saj se zavedajo, da dober slog ni odvisen od znamke, temveč od tistega, ki oblačila nosi.

Dvojčka

Dvojčki so modni kameleoni, kombinirati znajo kose, ki na prvi pogled ne sodijo skupaj, in iz tega naredijo nov trend. Njihova omara je polna barv, vzorcev in nepričakovanih modnih rešitev. Ni jih strah eksperimentiranja in pogosto prvi nosijo tisto, kar šele pozneje postane priljubljeno. Njihov slog odraža njihovo energijo, je dinamičen, razigran in poln značaja.

Preverite svoj današnji horoskop.

