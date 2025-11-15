Po slovesu z radijske postaje Aktual se Gašper Rifelj pripravlja na izid svojega drugega studijskega albuma, s katerim bo, kot pravi, razkril svoje poglede na svet, razmišljanja in občutke. Še prej pa je predstavil videospot za najnovejšo pesem Ranjena, s katero želi opomniti, da ni nič narobe, če si ranljiv. "Mislim, da nas svet v zadnjih letih vse bolj potiska v neko obliko idealizma. Vse mora biti popolno, brez napak. Ampak takšno življenje je naporno in nerealno," nam je o tem, da je v današnjem času treba biti iskren sam do sebe, povedal slovenski pevec, ki ga gostimo v tokratni rubriki Hitrih 5.

"Trenutno radijskega etra ne pogrešam in te odločitve ne obžalujem," nam je povedal o slovesu z Radia Aktual. Foto: Mediaspeed Gašperja Riflja poznamo kot slovenskega pevca in nekdanjega radijskega voditelja. Sodeloval je na številnih glasbenih festivalih, kot so Melodije morja in sonca, Slovenska popevka in Festival narečnih popevk, dvakrat pa se je prijavil tudi na nacionalni izbor za predstavnika na Evroviziji. Leta 2018 je nastopil v plesnem šovu Zvezde plešejo, kjer je spoznal svojo partnerko Majo Geršak, s katero imata dva sinova. Skupaj vodita tudi glasbeno-umetniški center v Novem mestu, ki nosi njegovo ime.

Pesem Ranjena je zgodba dveh oseb, ki se najdeta, se zaljubita, nato pa se sprašujeta, zakaj sta se sploh srečala. Je v tej zgodbi skrita vaša osebna izkušnja?

Vse pesmi iz prihajajočega albuma so moje osebne zgodbe, ali pa zgodbe ljudi, ki so mi zelo blizu, zgodbe, ki so se me na neki način dotaknile. Skozi nekatere pesmi razkrivam tudi svoje poglede na svet, razmišljanja in občutke.

Ranjena je v bistvu moja zgodba, nekaj, kar se mi je v življenju res zgodilo. Verjamem, da se vsakemu človeku vsaj enkrat zgodi nekaj podobnega ali pa mu je takšna zgodba vsaj blizu. Sporočilo pesmi je, da če pokažemo čustva in sledimo srcu, smo lahko včasih ranjeni, a to ni nič sramotnega. Nasprotno, meni se zdi zelo pogumno, da slediš srcu, tudi če veš, da je lahko na koncu ranjeno.

Poglejte videospot:

Zakaj ste za napoved svojega drugega studijskega albuma izbrali prav to pesem?

Svoj drugi studijski album sem napovedoval že s preteklimi singli Sanjam, Ignoranca, Raj in zdaj Ranjeno. Gre za četrti singel iz prihajajočega drugega albuma. To je moj zvok – tak, kot mi je trenutno blizu in v katerem se počutim domače. Glasbo trenutno ustvarjam povsem po navdihu.

Na drugem albumu sem avtor tako glasbe kot besedil. Ob sebi imam dva izjemna glasbenika Miho Goršeta in Jerneja Kržiča, s katerima odlično sodelujemo. Zelo se veselim izida tega albuma. Skozi nekatere pesmi razkrivam svoje poglede na svet, razmišljanja in občutke. Ranjena je pesem, ki se me je res dotaknila in predstavlja del mene. Verjamem, da se vsak človek v življenju znajde v trenutku, ko mora preboleti neko rano, in zato sem jo začutil kot pravo pesem za napoved nove zgodbe.

Vse pesmi na prihajajočem albumu so njegove osebne zgodbe, "ali pa zgodbe ljudi, ki so mi zelo blizu, zgodbe, ki so se me na nek način dotaknile". Foto: Mediaspeed S pesmijo opominjate, da ni nič narobe, če si ranljiv. Bi si želeli, da bi bili glasbeniki in ljudje nasploh o svojih čustvih bolj iskreni?

Mislim, da nas svet v zadnjih letih vse bolj potiska v neko obliko idealizma – da moramo vedno kazati svojo najboljšo različico, da moramo biti popolni, da moramo slediti družbenim pričakovanjem in standardom, ki jih pogosto narekujejo družbena omrežja. Vse mora biti popolno, brez napak. Ampak takšno življenje je naporno in nerealno.

Zdi se mi zelo pomembno in pogumno, da si iskren do sebe. Da si znaš priznati, kdaj ne zmoreš, kdaj ti je težko, kdaj dvomiš vase. Ljudje bi se morali več poslušati, biti bolj iskreni v odnosih in v tem, kar počnemo. Verjamem, da bi bil svet lepši in bolj sproščen, če bi si vsi bolj upali živeti po svojih prepričanjih.

Pravite, da o tem, kakšno glasbo bi morali ustvarjati, da bi bili bolj poslušani ali prepoznavni, ne razmišljate. Imate občutek, da se sicer v sodobni slovenski glasbi to pogosto dogaja?

Mislim, da vsak posameznik ustvarja iz različnih razlogov in ima različne cilje. Pomembno pa je, da verjameš v to, kar delaš. In če kdaj zamenjaš slog, ni s tem nič narobe. Velikokrat me sprašujejo, zakaj sem spremenil stil – včasih sem delal bolj pop glasbo, zdaj pa mogoče bolj rock. A vse to sem jaz.

To je moja glasba v danem trenutku – taka, kot jo čutim. Rad poslušam dober pop, rock, rap, jazz … in vse to me navdihuje. Verjamem, da se bom čez deset let spet izražal nekoliko drugače, kar je po mojem mnenju prav, saj odraščam in se razvijam, skupaj z mano pa raste tudi moja glasba. Moje razmišljanje o glasbi se spreminja, imam več znanja kot pred leti, zato se zdi naravno, da se razvija tudi moj zvok.

Leto 2025 je za vas leto velikih sprememb. V začetku poletja ste se poslovili od vodenja jutranjega programa na Radiu Aktual. Ste to odločitev kdaj obžalovali in ali kaj pogrešate biti v radijskem etru?

Odločitev, da se poslovim od radijskega etra, sem sprejel po tehtnem razmisleku. Že nekaj časa sem čutil, da moram nekaj spremeniti. V zadnjih dveh letih se je spremenilo ogromno stvari – moj glasbeno-umetniški center je postal res velika zgodba, trenutno imamo več kot 200 učencev in me to delo zelo potrebuje. Poleg tega imam še veliko različnih zasebnih zabav, kjer s skupino nastopamo ob koncih tedna. V Novem mestu imamo prostor, kjer organiziramo dogodke, poroke in podobno.

Ko sem bil na Radiu Aktual, sem vedel, da moram nekaj spremeniti, predvsem zato, ker imam dva otroka in si želim več časa preživeti z njima. Zadnji dve leti res nisem bil toliko prisoten pri njunem odraščanju, kot bi si želel. Moj dan se je začel ob pol petih zjutraj – najprej sem šel na Aktual, potem po opravkih v Novem mestu, v glasbeno šolo, na sestanke, nastope in koncerte. Tedni so minevali, domov sem prihajal ob devetih ali desetih zvečer, ko sta otroka že spala. Konci tedna so bili rezervirani za nastope in poroke, praktično nikoli nismo bili doma. Zato sem vedel, da moram nekaj spremeniti. Odločil sem se, da zapustim radijski eter Aktuala. Te odločitve ne obžalujem – vem, da je bila pravilna, in z njo sem popolnoma pomirjen. Hvaležen sem, da sem imel priložnost biti del jutranjega programa ene najbolj poslušanih radijskih postaj pri nas. Na to bom vedno zelo ponosen in za to hvaležen, saj sem bil del res krasne ekipe.

Nikoli ne reci nikoli. Rad imam kamero, rad imam vse, kar je povezano z glasbo in vodenjem. Verjamem, da bo še kdaj prišla kakšna priložnost, morda takrat, ko bom imel več časa kot zdaj. Trenutno radijskega etra ne pogrešam in te odločitve ne obžalujem. Rad ustvarjam, rad sem v studiu, rad snemam, pišem glasbo in besedila – to je moj način življenja in nekaj, kar bo z menoj, verjamem, vse življenje.

Pomembno se mu zdi, da je vsak iskren do samega sebe: "Da si znaš priznati, kdaj ne zmoreš, kdaj ti je težko, kdaj dvomiš vase. Ljudje bi se morali več poslušati, biti bolj iskreni v odnosih in v tem, kar počnemo." Foto: Neo Visuals

