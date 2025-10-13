Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
9.25

Osveženo pred

20 minut

Ponedeljek, 13. 10. 2025, 9.25

20 minut

Pevec skupine Oasis Liam Gallagher postal dedek

Avtor:
A. P. K.

Liam Gallagher, frontman zasedbe Oasis, je pretekli konec tedna postal dedek.

Liam Gallagher, frontman zasedbe Oasis, je pretekli konec tedna postal dedek.

Foto: Guliverimage

Glasbenik Liam Gallagher je postal dedek. Njegova hčerka Molly Moorish-Gallagher, s katero se je prvič srečal šele leta 2018, je namreč rodila fantka.

27-letna hči slavnega glasbenika, člana in pevca zasedbe Oasis Liama Gallagherja Molly Moorish-Gallagher je veselo novico objavila v soboto na svojem Instagram profilu, kjer poleg fotografije sina Rudyja najdemo napis, namenjen novorojenčku: "Obožujemo te."

Zaenkrat še ni znano, ali je Gallagher že spoznal svojega vnuka, je poročal BBC, je pa bila nad svojim vnukom z zapisom na družbenih omrežjih že navdušena njegova babica, Lisa Moorish, Mollyjina mama.

53-letni frontman zasedbe Oasis se je s svojo hčerko Molly prvič srečal šele leta 2018, saj jo je vzgajala njena mati, pevka Lisa Moorish. Glasbenik je leto dni, preden se je s hčerko spravil in se z njo sploh prvič srečal, priznal, da se z njo ni nikoli uspel srečati, saj se ni razumel z njeno mamo. Že naslednje leto je Gallagher objavil skupno fotografijo z Molly, na kateri sta se jima pridružila tudi njegova sinova Lennon in Gene.

Liam Gallagher | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Glasbenik ima poleg Molly sicer še tri otroke: po enega sina iz zakona z igralko Patsy Kensit in pevko Nicole Appleton ter še eno hčerko iz razmerja z ameriško novinarko Lizo Ghorbani.

Novopečena mama Molly je delila kolaž fotografij, na eni izmed njih je tudi fotografija njenega sina z njegovim očetom in Mollyjinim partnerjem, nogometašem Nathanielom Phillipsom, ki trenutno igra za West Bromwich Albion. Molly Moorish-Gallagher je svojo nosečnost prvič razkrila maja letos, ko je na družbenih omrežjih objavila fotografijo.

Po letu 2009 in sporu med bratoma Liamom in Noelom Gallagherjem je skupina Oasis letos začela s serijo razprodanih koncertov. Turneja Oasis Live '25 je bila največji koncertni začetek, kar jih je kadarkoli bilo v Združenem kraljestvu in na Irskem, saj je lani poleti v vrsti za vstopnice stalo več kot deset milijonov njihovih oboževalcev iz 158 držav, je še poročal britanski BBC.

