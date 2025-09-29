Vnukinja ameriškega predsednika se je lotila modnega posla, majice s svojimi začetnicami prodaja za dobrih sto evrov.

Kai Trump, 18-letna vnukinja ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je na družbenih omrežjih razkrila, da je vstopila v modni posel.

Hči Donalda Trumpa ml. je predstavila svojo modno linijo, ki obsega zgornje dele trenirk v beli, modri ali črni barvi, na katerih so izpisane njene začetnice. V liniji so modeli tako za ženske kot moške, vsi pa stanejo po 130 dolarjev (110 evrov).

Foto: Reuters

Mlada podjetnica ima pri promociji svoje modne linije nedvomno veliko prednost, saj jo promovira kar v družbi svojega dedka, ameriškega predsednika. Majico iz svoje kolekcije je tako nosila v petek, ko je s Trumpom v predsedniškem letalu odpotovala na ogled golf turnirja Ryder Cup v New Yorku, s tem pa se je 18-letnica, tudi sama navdušena igralka golfa, pohvalila na Instagramu.

