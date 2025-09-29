Ponedeljek, 29. 9. 2025, 22.09
Kai Trump ima svojo modno linijo, pri promociji ji pomaga tudi dedek
Vnukinja ameriškega predsednika se je lotila modnega posla, majice s svojimi začetnicami prodaja za dobrih sto evrov.
Kai Trump, 18-letna vnukinja ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je na družbenih omrežjih razkrila, da je vstopila v modni posel.
Hči Donalda Trumpa ml. je predstavila svojo modno linijo, ki obsega zgornje dele trenirk v beli, modri ali črni barvi, na katerih so izpisane njene začetnice. V liniji so modeli tako za ženske kot moške, vsi pa stanejo po 130 dolarjev (110 evrov).
Mlada podjetnica ima pri promociji svoje modne linije nedvomno veliko prednost, saj jo promovira kar v družbi svojega dedka, ameriškega predsednika. Majico iz svoje kolekcije je tako nosila v petek, ko je s Trumpom v predsedniškem letalu odpotovala na ogled golf turnirja Ryder Cup v New Yorku, s tem pa se je 18-letnica, tudi sama navdušena igralka golfa, pohvalila na Instagramu.
