Trumpova vnukinja tarča obsedenega oboževalca. Kje je bila Melania?

Ameriška policija je aretirala 23-letnega mladeniča Anthonyja Thomasa Reyesa, ki je poskušal vdreti na Trumpovo posestvo v Mar-a-Lagu. Mladenič je policistom povedal, da je to storil, ker se želi poročiti s Trumpovo vnukinjo Kai Trump.

Policisti so mladeniča zasačili, ko je želel preplezati zid. Dogodek se je zgodil v torek zvečer. Anthony Thomas Reyes je policiji povedal, da želi širiti evangelij in da še posebej občuduje 18-letno Kai Trump. Ta je vnukinja Donalda Trumpa in hči Trumpovega najstarejšega sina Donalda Trumpa mlajšega.

Je bila Melania na posestvu?

Ni jasno, ali so bili ona in drugi družinski člani v času incidenta v hiši. Donald Trump je bil v Washingtonu, vendar je bil o incidentu obveščen, je povedal tiskovni predstavnik Bele hiše, piše švicarski medij Watson.

Policija v Palm Beachu je sporočila, da je bil Reyes sprva obtožen vdora na zasebno lastnino in izpuščen z varščino v višini tisoč ameriških dolarjev (877 evrov). Ta je bila kasneje zvišana na 50 tisoč ameriških dolarjev (43.853 evrov).

Reyes je že prej poskušal vdreti na posestvo

Zaradi njegove kriminalne preteklosti bi lahko sledile nadaljnje obtožbe, morda celo zvezne. To je bil že njegov drugi znani incident: Reyes je že poskušal vstopiti v posest na silvestrovo, ko je bila v hiši Trumpova družina.

Kai Trump je zaradi tesnega odnosa z dedkom redno v javnosti. Več milijonov ljudi ji sledi na platformah, kot so TikTok, Instagram in YouTube. Njene vsebine prikazujejo, kako igra golf, potuje in se pojavlja s svojim dedkom, še piše Watson.