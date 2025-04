Melania Trump pritegnila pozornost na pogrebu papeža #video

Na pogrebu papeža, ki je s svojim življenjem in delom zaznamoval svetovno zgodovino, so se v ganljivem poklonu zbrali najvidnejši svetovni voditelji in člani kraljevih družin. Posebno pozornost je pritegnila Melania Trump, ki se je skupaj z možem, ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, udeležila slovesnosti v elegantni in spoštljivi opravi, s katero je zasenčila mnoge prisotne.