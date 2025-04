Danes slovo od priljubljenega papeža Frančiška

Danes ob 10. uri se bo v rimski baziliki Marije Snežne začela pogrebna svečanost za 88-letnim papežem Frančiškom, ki je po možganski kapi v ponedeljek zjutraj umrl. Krsto z njegovimi posmrtnimi ostanki so v sredo prenesli v baziliko svetega Petra, kjer se od njega poslavljajo množice vernikov, ki na vstop v baziliko čakajo po več ur. Udeležbo na pogrebu je do četrtka potrdilo 130 tujih delegacij, v katerih bo okoli 50 voditeljev držav in deset monarhov.

Ljudje se bodo od svetega očeta lahko poslovili tudi med pogrebnim sprevodom, med katerim bodo krsto prenesli v baziliko Marije Snežne, je sporočil vatikanski tiskovni predstavnik Matteo Bruni. Pred baziliko jo bo sprejela skupina revnih, ki so imeli posebno mesto v papeževem srcu, je dejal. Papežev grob bo mogoče obiskati od nedelje zjutraj.

Množična udeležba na pogrebu zahteva poostrene varnostne ukrepe. Za tehnično in policijsko varovanje pogrebne slovesnosti in konklava je italijanska vlada zagotovila dodatna sredstva v višini več kot deset milijonov evrov, poročajo italijanski mediji.

Na novo akreditiranih je dva tisoč novinarjev z vsega sveta, poleg 500 stalno akreditiranih v Vatikanu. Da bi v Vatikanu omogočili spremljanje novinarskih konferenc vsem na novo akreditiranim novinarjem, so za medije vzpostavili dodatno dvorano.

Danes v Sloveniji dan žalovanja



Vlada je na dopisni seji v sredo sklenila, da ob smrti papeža Frančiška za soboto razglasi dan žalovanja. Ob tem je organizatorjem dogodkov in različnih prireditev od četrtka do sobote predlagala, naj upoštevajo spomin na pokojnega papeža, na primer z minuto molka. Zastave na poslopjih državnih ustanov bodo na dan žalovanja spuščene na pol droga.

Papež Frančišek – med priljubljenostjo in nasprotovanjem

Papež Frančišek, prvi papež iz Latinske Amerike, pa tudi prvi iz jezuitskega reda, je Cerkev vodil od marca 2013. V svojem pontifikatu je vanjo vnesel več socialne pravičnosti, reformiral rimsko kurijo in vatikanske finance, lotil se je tudi vprašanja spolnih zlorab. Te poteze so prvemu jezuitu na čelu Cerkve prinesle priljubljenost med verniki, a tudi nasprotnike v kuriji.

V današnjem svetu, postavljenem na glavo, je ohranil vero v dobroto. V enem od intervjujev je na vprašanje, kaj mu daje upanje, odgovoril: "Vse. Vidiš tragedije, a vidiš tudi toliko lepih stvari. Vidite junaške matere, junaške moške, moške, ki imajo upanje in sanje, ženske, ki gledajo v prihodnost? To mi daje veliko upanja. Ljudje želijo živeti. Ljudje gredo naprej. In ljudje so v osnovi dobri. Vsi smo v osnovi dobri. Včasih smo malo zoprni, grešniki, a srce je dobro."