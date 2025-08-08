Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Petek,
8. 8. 2025,
14.40

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
potniki nesreča nesreča turbulenca letalo

Petek, 8. 8. 2025, 14.40

43 minut

Najbolj "neravne" letalske poti: turbulenci se ne boste izognili in vedno huje bo

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
letalo, nesreča, turbulenca London-Singapur | Ljudi je vrglo v strop, po kabini pa so se dvigali servisni vozički. | Foto Reuters

Ljudi je vrglo v strop, po kabini pa so se dvigali servisni vozički.

Foto: Reuters

Turbulenco na letalu lahko povzročijo različni dejavniki, med njimi gore in nevihte. Je eden od pojavov, ki ga piloti težko predvidijo. Raziskave kažejo, da se sicer turbulenca povečuje, zlasti na nekaterih najprometnejših poteh, in da naj bi se zaradi segrevanja planeta še poslabšala. Glede na študijo iz leta 2017 naj bi se do konca stoletja pogostost turbulence, ki je dovolj močna, da povzroči poškodbe, podvojila ali celo potrojila po vsem svetu.

Prejšnji teden, ko se je letalo na letu Delte iz Salt Lake Cityja v Amsterdam začelo silovito tresti, so nekateri potniki mislili, da bo strmoglavilo. Letalo je namreč zašlo v hudo turbulenco. Ljudi je vrglo v strop, po kabini pa so se dvigali servisni vozički. Eden od potnikov je povedal, da je bilo čutiti, kot da bi bil potres, zato je letalo moralo zasilno pristati v Minneapolisu. Kar 25 potnikov so morali odpeljati v bolnišnico.

To je bila zadnja v seriji hudih turbulenc, ki so povzročile poškodbe, hospitalizacije in celo smrt. Lani je 73-letni moški umrl zaradi srčnega napada med hudo turbulenco na letu iz Londona v Singapur.

Med letoma 2009 in 2024 v ZDA 200 hudih poškodb zaradi turbulence 

Turbulenca je sicer eden najnepredvidljivejših pojavov za pilote. Let teče nemoteno, ko naleti na oviro, kot so gore ali nevihte, pa postane turbulenten.

Zmerna do ekstremna turbulenca se po vsem svetu zgodi več desettisočkrat na leto. V večina primerih jo bodo potniki občutili kot nekaj tresljajev, v hujših primerih pa lahko povzroči škodo na letalu in poškodbe potnikov.

Turbulenca je med letoma 2009 in 2024 samo v ZDA povzročila več kot 200 hudih poškodb, kažejo podatki ameriškega Nacionalnega odbora za varnost v prometu. Smrtne žrtve pa so zelo redke. Uporaba varnostnega pasu namreč skoraj vedno prepreči hude poškodbe.

Kje lahko potniki pričakujejo najbolj "neravne" poti in najhujše turbulence?

Spletna stran za napovedovanje turbulence Turbli je analizirala več kot deset tisoč letalskih poti, pri čemer je uporabila podatke iz virov, vključno z Nacionalno upravo za oceane in atmosfero in britanskim meteorološkim uradom, da bi razvrstila najturbulentnejše poti na planetu.

Cilj je "ljudem pokazati, da čeprav je turbulenca kaotična, sledi nekaterim vzorcem", je dejal Ignacio Gallego Marcos, ustanovitelj podjetja Turbli in strokovnjak za računalniško dinamiko tekočin.

190 kilometrov dolga pot med Mendozo v Argentini in Santiagom v Čilu ponuja dih jemajoče razglede na visoke, včasih zasnežene vrhove Andov. Po podatkih Turblija je to tudi najturbulentnejša pot na svetu.

Večina od deset najturbulentnejših poti na svetu preletijo pot, na kateri so gore, vključno z Andi in Himalajo.

V Združenih državah Amerike najbolj "neravne" poti prečkajo Skalno gorovje do in iz Denverja in Salt Lake Cityja.

Enako je v Evropi, kjer je veliko najturbulentnejših poti čez Alpe, torej na letih, ki potekajo med Francijo, Italijo in Švico

Ena najhujših turbulenc med japonskima mestoma 

Piloti se zelo dobro zavedajo potrebe po dodatni previdnosti nad gorami, vendar turbulenca, ki jo povzročajo, ni vedno predvidljiva. Navedli so tudi, da lahko natančno napovedo približno 75 odstotkov turbulence, je dejala Joana Medeiros, meteorološka raziskovalka na Univerzi v Readingu. "Gore so vedno prisotne, vendar se lahko oblika turbulence pojavi na videz od nikoder, brez očitnih vizualnih znakov, ki bi pilote opozorili na nevarnost."

Imenuje se turbulenca v jasnem zraku in se najpogosteje uporablja za opis turbulence v bližini valovitih rek, hitro premikajočega se zraka visoko v ozračju, kjer letala križarijo. Povzroča jo "strižni veter", hitra sprememba hitrosti ali smeri vetra z nadmorsko višino.

Ta vrsta turbulence je "nevarna, ker jo je težko zaznati in napovedati", je dejal Piers Buchanan, vodja znanosti o letalskih aplikacijah pri britanskem meteorološkem uradu.

518 kilometrov dolga pot med japonskima mestoma Natori in Tokoname je zaradi tega pojava ena najturbulentnejših v Aziji, je dejal Gallego Marcos.

Podoben pojav se dogaja na vzhodni obali ZDA, kjer se topel zrak iz Zalivskega toka sreča s hladnim zrakom iz Kanade. "Severnoatlantski koridor, zlasti med Severno Ameriko in Evropo, je kraj, kjer so curki najmočnejši," je Buchanan povedal za CNN.

Letalo kljub temu še vedno najvarnejša oblika prevoza 

Strokovnjaki sicer poudarjajo, da je letenje še vedno najvarnejša oblika prevoza. Letala so posebej zasnovana tako, da prenesejo celo hude turbulence, pripenjanje varnostnega pasu pa je najzanesljivejši način, da se izognete poškodbam, je sklenil Gallego Marcos.

Delta Air Lines, letalo
Novice Zaradi močne turbulence na letalu družbe Delta hospitaliziranih 25 ljudi
Ryanair, zasilni pristanek, Nemčija, potniki
Novice Zasilni pristanek letala Ryanair: "Še nikoli me ni bilo tako strah"
BESTSELLER_letno poročilo
Novice Letni rezultati: BESTSELLER bo kljub turbulencam še naprej investiral
letalo, nesreča, turbulenca London-Singapur
Avtomoto Turbulence med poletom z letalom – prva žrtev po 27 letih, bodo zaostrili pravila?
Quatar airways
Novice Močna turbulenca na letu iz Dohe: 12 potnikov utrpelo poškodbe, osem so jih odpeljali v bolnišnico
letalo, nesreča, turbulenca London-Singapur
Novice Tako jih je premetavalo, da so v stropu naredili vdolbine. Na intenzivni negi še 20 ljudi. #foto
letalo, nesreča, turbulenca London-Singapur
Novice Srhljiva pričevanja potnikov: Vse, ki niso bili pripeti, je vrglo v strop #video #foto
Letalo, potovanje
Novice Močna turbulenca na letu iz Londona: ena oseba umrla, več kot 30 ranjenih #video

potniki nesreča nesreča turbulenca letalo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.