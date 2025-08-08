Najbolj "neravne" letalske poti: turbulenci se ne boste izognili in vedno huje bo

Turbulenco na letalu lahko povzročijo različni dejavniki, med njimi gore in nevihte. Je eden od pojavov, ki ga piloti težko predvidijo. Raziskave kažejo, da se sicer turbulenca povečuje, zlasti na nekaterih najprometnejših poteh, in da naj bi se zaradi segrevanja planeta še poslabšala. Glede na študijo iz leta 2017 naj bi se do konca stoletja pogostost turbulence, ki je dovolj močna, da povzroči poškodbe, podvojila ali celo potrojila po vsem svetu.

Prejšnji teden, ko se je letalo na letu Delte iz Salt Lake Cityja v Amsterdam začelo silovito tresti, so nekateri potniki mislili, da bo strmoglavilo. Letalo je namreč zašlo v hudo turbulenco. Ljudi je vrglo v strop, po kabini pa so se dvigali servisni vozički. Eden od potnikov je povedal, da je bilo čutiti, kot da bi bil potres, zato je letalo moralo zasilno pristati v Minneapolisu. Kar 25 potnikov so morali odpeljati v bolnišnico.

To je bila zadnja v seriji hudih turbulenc, ki so povzročile poškodbe, hospitalizacije in celo smrt. Lani je 73-letni moški umrl zaradi srčnega napada med hudo turbulenco na letu iz Londona v Singapur.

Med letoma 2009 in 2024 v ZDA 200 hudih poškodb zaradi turbulence

Turbulenca je sicer eden najnepredvidljivejših pojavov za pilote. Let teče nemoteno, ko naleti na oviro, kot so gore ali nevihte, pa postane turbulenten.

Zmerna do ekstremna turbulenca se po vsem svetu zgodi več desettisočkrat na leto. V večina primerih jo bodo potniki občutili kot nekaj tresljajev, v hujših primerih pa lahko povzroči škodo na letalu in poškodbe potnikov.

Turbulenca je med letoma 2009 in 2024 samo v ZDA povzročila več kot 200 hudih poškodb, kažejo podatki ameriškega Nacionalnega odbora za varnost v prometu. Smrtne žrtve pa so zelo redke. Uporaba varnostnega pasu namreč skoraj vedno prepreči hude poškodbe.

Kje lahko potniki pričakujejo najbolj "neravne" poti in najhujše turbulence?

Spletna stran za napovedovanje turbulence Turbli je analizirala več kot deset tisoč letalskih poti, pri čemer je uporabila podatke iz virov, vključno z Nacionalno upravo za oceane in atmosfero in britanskim meteorološkim uradom, da bi razvrstila najturbulentnejše poti na planetu.

Cilj je "ljudem pokazati, da čeprav je turbulenca kaotična, sledi nekaterim vzorcem", je dejal Ignacio Gallego Marcos, ustanovitelj podjetja Turbli in strokovnjak za računalniško dinamiko tekočin.

190 kilometrov dolga pot med Mendozo v Argentini in Santiagom v Čilu ponuja dih jemajoče razglede na visoke, včasih zasnežene vrhove Andov. Po podatkih Turblija je to tudi najturbulentnejša pot na svetu.



Večina od deset najturbulentnejših poti na svetu preletijo pot, na kateri so gore, vključno z Andi in Himalajo.



V Združenih državah Amerike najbolj "neravne" poti prečkajo Skalno gorovje do in iz Denverja in Salt Lake Cityja.



Enako je v Evropi, kjer je veliko najturbulentnejših poti čez Alpe, torej na letih, ki potekajo med Francijo, Italijo in Švico.

Ena najhujših turbulenc med japonskima mestoma

Piloti se zelo dobro zavedajo potrebe po dodatni previdnosti nad gorami, vendar turbulenca, ki jo povzročajo, ni vedno predvidljiva. Navedli so tudi, da lahko natančno napovedo približno 75 odstotkov turbulence, je dejala Joana Medeiros, meteorološka raziskovalka na Univerzi v Readingu. "Gore so vedno prisotne, vendar se lahko oblika turbulence pojavi na videz od nikoder, brez očitnih vizualnih znakov, ki bi pilote opozorili na nevarnost."

Imenuje se turbulenca v jasnem zraku in se najpogosteje uporablja za opis turbulence v bližini valovitih rek, hitro premikajočega se zraka visoko v ozračju, kjer letala križarijo. Povzroča jo "strižni veter", hitra sprememba hitrosti ali smeri vetra z nadmorsko višino.

Ta vrsta turbulence je "nevarna, ker jo je težko zaznati in napovedati", je dejal Piers Buchanan, vodja znanosti o letalskih aplikacijah pri britanskem meteorološkem uradu.

518 kilometrov dolga pot med japonskima mestoma Natori in Tokoname je zaradi tega pojava ena najturbulentnejših v Aziji, je dejal Gallego Marcos.



Podoben pojav se dogaja na vzhodni obali ZDA, kjer se topel zrak iz Zalivskega toka sreča s hladnim zrakom iz Kanade. "Severnoatlantski koridor, zlasti med Severno Ameriko in Evropo, je kraj, kjer so curki najmočnejši," je Buchanan povedal za CNN.

Letalo kljub temu še vedno najvarnejša oblika prevoza

Strokovnjaki sicer poudarjajo, da je letenje še vedno najvarnejša oblika prevoza. Letala so posebej zasnovana tako, da prenesejo celo hude turbulence, pripenjanje varnostnega pasu pa je najzanesljivejši način, da se izognete poškodbam, je sklenil Gallego Marcos.