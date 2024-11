Letni rezultati: BESTSELLER bo kljub turbulencam še naprej investiral

V letu 2023/24 so na splošne rezultate družbe BESTSELLER vplivale težke razmere na svetovnem trgu mode. Kljub temu je dansko modno podjetje uspelo zagotoviti izboljšan EBIT in bo nadaljevalo z vlaganjem v preoblikovanje svojega poslovanja, da bi se prilagodilo novim zahtevam.

Foto: BESTSELLER

V poslovnem letu od 1. avgusta 2023 do 31. julija 2024 so se prihodki danske modne družbe znižali za 4 odstotke na 35,6 milijarde danskih kron. To je bila posledica upadajoče spletne prodaje tako pri partnerjih kot na BESTSELLER-jevih lastnih spletnih kanalih. Prodaja v maloprodajnih trgovinah pa je še naprej rasla tako kot v zadnjih letih.

Kljub pritisku na prihodke se je dobičkonosnost izboljšala, predvsem zaradi normalizacije in povečanja učinkovitosti logističnih dejavnosti podjetja. Posledično se je dobičkonosnost povečala za 8 odstotkov na skupno 5,3 milijarde danskih kron.

"Zadovoljni smo, da smo lahko dosegli dober dobiček, vendar obenem priznavamo, da bo rast prihodkov v prihodnosti nujna. Naša moč večkanalne modne družbe in trdo delo vseh sodelavcev sta omogočila doseganje rezultatov v težkih okoliščinah. To nam daje priložnost za vlaganje v še močnejše temelje, za kar si stalno prizadevamo," pravi Anders Holch Povlsen, izvršni direktor in lastnik družbe BESTSELLER.

Prilagajanje trgu

Kljub pritiskom in težkim zahtevam, s katerimi se sooča modna industrija, je družba BESTSELLER nadaljevala s prilagajanjem svojega poslovanja, vključno z razširitvijo maloprodaje z odprtjem novih trgovin na obstoječih in novih trgih, kot tudi s tehnološkimi platformami, ki predstavljajo pomembno podporo poslovanju podjetja.

V letu 2023/24 se je prodaja v maloprodajnih kanalih povečala za 5 odstotkov, podjetje pa je odprlo več kot 330 novih trgovin, skupno število trgovin je tako preseglo 2.800. To je vključevalo razširitev obstoječih trgovin in selitev trgovin na večje in primernejše lokacije. Družba BESTSELLER pričakuje, da bo v prihodnjih letih še bolj osredotočena na maloprodajne trgovine in njihovo širitev.

"V zadnjih letih smo opazili močan, pozitiven napredek v naših maloprodajnih trgovinah. Osredotočili smo se na ustvarjanje najboljših izkušenj za kupce z optimizacijo naših kolekcij in odpiranjem večjih trgovin na najboljših lokacijah. V prihodnjih letih bomo ambiciozno širili našo maloprodajno prisotnost," pravi Anders Holch Povlsen.

Anders Holch Povlsen, izvršni direktor in lastnik družbe BESTSELLER. Foto: BESTSELLER

Podobno bo družba BESTSELLER še naprej vlagala v trajnostne ukrepe, ki ne vplivajo samo na modno industrijo, ampak tudi na družbo kot celoto.

V letu 2023/24 družba BESTSELLER prvič poroča o količini emisij toplogrednih plinov iz svojega poslovanja v svojem poslovnem letu. Rezultati kažejo, da je podjetje začelo zmanjševati emisije glede na rast, vendar trenutni trend kaže, da so za doseganje podnebnih ciljev podjetja potrebni nadaljnji ukrepi.

Družba bo med drugim znatno povečala naložbe v povečanje količine izdelkov iz prednostnih materialov, vključno z ekološkim bombažem in recikliranim poliestrom, v optimizacijo sodelovanja znotraj dobavne verige, da bi pospešili proces dekarbonizacije, in v spodbujanje ponovne uporabe in recikliranja, da bi podaljšali življenjsko dobo izdelkov.

"Dolgoročni uspeh našega poslovanja je odvisen od doseganja naših finančnih, družbenih in okoljskih ciljev. Zavedamo se, da kljub napredku v letu 2023/24 nismo dosegli želenih rezultatov. Da bi uspešno razmejili gospodarsko rast od našega vpliva na okolje, bomo v prihodnjih letih povečali naložbe v trajnost. S skupnimi močmi lahko pripravimo modno industrijo na bolj regenerativno prihodnost, ki spoštuje meje planeta. To je naša neomajna zaveza," zaključuje Anders Holch Povlsen.

O letnih rezultatih družbe BESTSELLER za leto 2023/24

Prihodek od prodaje se je znižal za 4 odstotke na 35,6 milijarde danskih kron.

Dobičkonosnost se je povečala za 8 odstotkov na skupno 5,3 milijarde danskih kron.

Emisije toplogrednih plinov (TGP) so se v primerjavi z letom 2022 zmanjšale za 17 odstotkov, vendar ostajajo 8 odstotkov višje od izhodišča podjetja v letu 2018.

Več kot 58 odstotkov celotnega volumna izdelkov po teži je bilo izdelanih iz prednostnih materialov, vključno z ekološkim bombažem in recikliranim poliestrom.

78 odstotkov naročil izdelkov je bilo oddanih dobaviteljem, ki so bili visoko ocenjeni v BESTSELLER-jevi oceni upravljanja okolja in človekovih pravic.

30 ključnih dobaviteljev v Bangladešu, ki so bili vključeni v program upravljanja okolja podjetja BESTSELLER, je poročalo o povprečnem letnem prihranku energije za 7 odstotkov in porabe vode za 12 odstotkov, kar je zmanjšalo emisije CO2 za 29 tisoč ton.

Skupni davčni prispevek je znašal 8,5 milijarde danskih kron.





BESTSELLER je mednarodno družinsko modno podjetje z več kot 22 tisoč zaposlenimi, ki si prizadeva združevati ljudi, modo in tehnologijo. Ima več kot 20 blagovnih znamk, vključno z JACK & JONES, ONLY in VERO MODA. Podjetje prodaja oblačila in dodatke za ljudi vseh starosti in spolov ter za vse priložnosti. Njihovi izdelki temeljijo na konceptu dobre kakovosti po konkurenčnih cenah in se prodajajo v 75 državah po Evropi, Aziji, Severni Ameriki, Južni Ameriki, Oceaniji in Bližnjem vzhodu. Veleprodajna mreža nudi izdelke več kot 16 tisočim veleblagovnicam po vsem svetu. Maloprodaja pa zajema 2.800 monotrgovin v 44 državah, od tega je 2.200 trgovin v lasti družbe BESTSELLER, preostale pa upravljajo partnerji. Njihovi globalni partnerji v dobavni verigi vključujejo več kot 350 dobaviteljev. Izdelki se proizvajajo v več kot 700 tovarnah, ki zaposlujejo več kot 700 tisoč ljudi v 18 državah.

Naročnik oglasnega sporočila je BESTSELLER.