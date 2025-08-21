Ponoči eksplozija na Brezovici

Okoli 2. ure ponoči so ljubljanske policiste obvestili o eksploziji na območju Brezovice.

Policisti so na kraju ugotovili, da so neznani storilci z za zdaj še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na eni izmed prodajaln.

Prav tako so vlomili v prodajalno.

V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode tako na bankomatu kot na objektu.

Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev, o vseh okoliščinah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.