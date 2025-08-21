Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Četrtek,
21. 8. 2025,
9.02

bankomat vlom preiskava eksplozija policija

Četrtek, 21. 8. 2025, 9.02

19 minut

Ponoči eksplozija na Brezovici

Na. R.

slovenska policija | Policisti še preiskujejo okoliščine. | Foto STA

Policisti še preiskujejo okoliščine.

Foto: STA

Okoli 2. ure ponoči so ljubljanske policiste obvestili o eksploziji na območju Brezovice.

Policisti so na kraju ugotovili, da so neznani storilci z za zdaj še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na eni izmed prodajaln.

Prav tako so vlomili v prodajalno.

V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode tako na bankomatu kot na objektu.

Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev, o vseh okoliščinah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

