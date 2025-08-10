Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
R. K.

Nedelja,
10. 8. 2025,
16.12

Osveženo pred

9 minut

Nedelja, 10. 8. 2025, 16.12

9 minut

Na gumenjaku odjeknila eksplozija

Avtor:
R. K.

klif Slovenska obala | Požar je izbruhnil na plovilu v marini v Luciji. | Foto STA

Požar je izbruhnil na plovilu v marini v Luciji.

Foto: STA

Koprski policisti so bili danes zjutraj obveščeni, da je na pomolu v marini v Luciji eksplodiralo na gumenjaku. Na kraju so poleg policistov posredovali tudi gasilci in uprava za pomorstvo.

Po prvih zbranih obvestilih je med zagonom motorja na gumenjaku eksplodiral rezervoar. Plovilo je v celoti pogorelo, prav tako je zagorel tudi lesen steber, na katerega je bil privezan gumenjak. Zaradi toplote pa so bile poškodovane še tri zunanje stene na vodnih hiškah, so za N1 pojasnili na Policijski upravi Koper. 

Zadevo obravnava Uprava RS za pomorstvo. 

Policijska uprava Koper Lucija eksplozija
