Na gumenjaku odjeknila eksplozija

Koprski policisti so bili danes zjutraj obveščeni, da je na pomolu v marini v Luciji eksplodiralo na gumenjaku. Na kraju so poleg policistov posredovali tudi gasilci in uprava za pomorstvo.

Po prvih zbranih obvestilih je med zagonom motorja na gumenjaku eksplodiral rezervoar. Plovilo je v celoti pogorelo, prav tako je zagorel tudi lesen steber, na katerega je bil privezan gumenjak. Zaradi toplote pa so bile poškodovane še tri zunanje stene na vodnih hiškah, so za N1 pojasnili na Policijski upravi Koper.

Zadevo obravnava Uprava RS za pomorstvo.