Sobota, 1. 11. 2025, 15.17
1 ura, 9 minut
Ukrajina: Onesposobili smo ključni del, ki oskrbuje rusko vojsko
Ukrajinske sile trdijo, da so zadele ključno rusko vojaško infrastrukturo, natančneje naftovod, ki oskrbuje rusko vojsko, poroča Kyiv Independent. Ukrajinska obveščevalna služba trdi, da so infrastrukturo povsem onesposobili.
Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je izvedla napad na ključni ruski vojaški naftovod v Moskovski regiji. Onesposobila je vitalno oskrbovalno pot, ki jo uporablja ruska vojska, je sporočila agencija, poroča Kyiv Independent.
Yesterday, Ukraine's GUR successfully conducted a major sabotage operation in Moscow, successfully blowing up the main gasoline, diesel fuel, and aviation fuel pipelines for Russia's capital.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 1, 2025
Seen here, the charges placed on the pipelines detonate. pic.twitter.com/KETcFU2CpZ
Navedli so še, da je bil napad, ki se je zgodil 31. oktobra, usmerjen na naftovod Koltsevoj, 400 kilometrov dolgo transportno omrežje, ki ruske oborožene sile oskrbuje z bencinom, dizelskim gorivom in reaktivnim gorivom iz rafinerij v Rjazanu, Nižnem Novgorodu in Moskvi.
⚡️ 'A rumble in Moscow Oblast' — Ukraine hits critical military pipeline near Russian capital, HUR says.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 1, 2025
"Our strikes have had more impact than the sanctions," HUR chief Kyrylo Budanov was quoted as saying.https://t.co/mEEWrOaqBM
Operacija naj bi hkrati uničila vse tri glavne naftovode sistema v bližini okrožja Ramenski, jugovzhodno od Moskve.
❗️All three pipelines, through which the 🇷🇺Russian Federation transported gasoline, diesel and aviation fuel to the front, successfully and simultaneously exploded — the Main Intelligence Directorate of 🇺🇦Ukraine reports the destruction of a military facility near Moscow,… pic.twitter.com/X008qkfsgK— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 1, 2025
Kljub zaščiti z mrežami proti dronom in oboroženim varovanjem na lokaciji je bila infrastruktura naftovoda uspešno onesposobljena, so še sporočili ukrajinski obveščevalci.