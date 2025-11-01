Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Sobota,
1. 11. 2025,
15.17

Sobota, 1. 11. 2025, 15.17

1 ura, 9 minut

Ukrajina: Onesposobili smo ključni del, ki oskrbuje rusko vojsko

Na. R.

Ukrajinci trdijo, da so Rusom zadali doslej najhujši udarec.

Ukrajinci trdijo, da so Rusom zadali doslej najhujši udarec.

Foto: X/@k_c_shivansh

Ukrajinske sile trdijo, da so zadele ključno rusko vojaško infrastrukturo, natančneje naftovod, ki oskrbuje rusko vojsko, poroča Kyiv Independent. Ukrajinska obveščevalna služba trdi, da so infrastrukturo povsem onesposobili.

15.00 Onesposobili smo ključni del, ki oskrbuje rusko vojsko 

15.00 Onesposobili smo ključni del, ki oskrbuje rusko vojsko  

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je izvedla napad na ključni ruski vojaški naftovod v Moskovski regiji. Onesposobila je vitalno oskrbovalno pot, ki jo uporablja ruska vojska, je sporočila agencija, poroča Kyiv Independent.

Navedli so še, da je bil napad, ki se je zgodil 31. oktobra, usmerjen na naftovod Koltsevoj, 400 kilometrov dolgo transportno omrežje, ki ruske oborožene sile oskrbuje z bencinom, dizelskim gorivom in reaktivnim gorivom iz rafinerij v Rjazanu, Nižnem Novgorodu in Moskvi.

 Operacija naj bi hkrati uničila vse tri glavne naftovode sistema v bližini okrožja Ramenski, jugovzhodno od Moskve.

Kljub zaščiti z mrežami proti dronom in oboroženim varovanjem na lokaciji je bila infrastruktura naftovoda uspešno onesposobljena, so še sporočili ukrajinski obveščevalci. 

Vladimir Putin
Putin vabi: Samo za vas bomo nehali pobijati. Pridite in poglejte resnico.
Rusija heker
Usodna napaka Rusov: Naredili so edino stvar, ki je ne bi smeli
Dron
Drama v Nemčiji, letala prizemljena: je v ozadju Rusija?
oskrba eksplozija nafta napad Obveščevalno varnostna služba vojska Ukrajina Rusija
