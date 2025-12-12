Državljanka Kosova je v najetem stanovanju v Mariboru izvajala estetske posege apliciranja polnil in botoksa brez dovoljenja ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti in brez dovoljenja za opravljanje zdravniške službe, so ugotovili v hišni preiskavi. Pri tem sta ji pomagali državljanki Kosova. Kršiteljicam so izrekli več glob.

Zdravstvena inšpektorica Andreja Mojškrc je na današnji novinarski konferenci dejala, da so policija, finančna uprava in zdravstveni inšpektorat v okviru skupne akcije preprečili nezakonito izvajanje zdravstvene dejavnosti tujih državljank na območju Maribora.

Inšpektorat je na podlagi anonimne prijave oglaševanja estetskih posegov s polnili in botoksom na družabnem omrežju pri Okrajnem sodišču v Mariboru pridobil odredbo za izvedbo hišne preiskave v stanovanjskih prostorih. Iz objav so ugotovili, da je kršiteljica uporabnikom ponujala tretmaje z botoksom po akcijskih cenah. Opravljanje zdravstvenih storitev vbrizgavanja dermalnih polnil na območju Maribora je začela lani.

Ugotovili so, da je kršiteljica v nasprotju z zakonom o zdravstveni dejavnosti opravljala zdravstveno dejavnost brez dovoljenja ministrstva za zdravje, prav tako pa ni izpolnjevala pogojev za samostojno opravljanje zdravniške službe po zakonu o zdravniški službi.

Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi obdolžilnega predloga zdravstvenega inšpektorata spoznalo, da je kršiteljica odgovorna za prekršek opravljanja zdravstvene dejavnosti brez dovoljenja ter samostojnega opravljanja zdravniške službe brez izpolnjevanja pogojev iz zakona. Kršiteljici je sodišče izreklo globo v višini 1.250 evrov, je povedala.

V preiskavi so sodelovali tudi uslužbenci finančne uprave (Furs), ki so zaznali več kršitev, med drugim nedovoljeno oglaševanje, delo na črno in zaposlovanje na črno, je pojasnil direktor finančnega urada Maribor Marko Horvat. "Kosovska državljanka brez ustrezne registracije je opravljala zdravstveno dejavnost, ob tem pa je zaposlovala tudi druge osebe tretjih držav, prav tako kosovske državljane, ki so zanjo delali na črno," je povedal. Kršiteljicam so izdali plačilne naloge v skupni višini 2.500 evrov, jim odvzeli plačila za opravljene storitve v višini 600 evrov in predmete, ki so jih uporabljale.

Državljanki Kosova nezakonito prebivali v Sloveniji

Vodja sektorja uniformirane policije Policijske uprave Maribor Aleš Hanžekovič je dodal, da so policisti v ponedeljek na podlagi odredbe opravili hišno preiskavo v enem od stanovanj na območju Maribora in zasegli več različnih predmetov. Eno od državljank Kosova so v ponedeljek privedli na zaslišanje pred okrajno sodišče v Mariboru. Prejela je tudi 800 evrov globe po zakonu o tujcih, saj ni imela dovoljenja za prebivanje v Sloveniji, in odločbo o prostovoljni vrnitvi.

Druga tujka je prav tako prejela 800 evrov globe in odločbo o prostovoljni vrnitvi, tretja pa je prejela plačilni nalog v višini dva tisoč evrov, saj je drugima tujkama omogočila in pomagala, da sta nezakonito vstopili in prebivali na ozemlju Slovenije, je dodal.

Posege je izvajala doktorica dentalne medicine

Po besedah Mojškerc je posege izvajala državljanka Kosova, ki je doktorica dentalne medicine, vendar ni bila vpisana v register v Sloveniji. Drugi dve državljanki Kosova nista izvajali zdravstvene dejavnosti. Ena je izvajala kozmetično dejavnost, druga pa je bila organizatorka.

V okviru hišne preiskave so zasegli 133 različnih ampul polnil in botoksa, vitamina B12 in tekočine za injiciranje z namenom topljenja maščob na posameznih delih telesa. "Vsi zaseženi izdelki spadajo v kategorijo zdravil oziroma medicinskih pripomočkov in zato ob nepravilni uporabi lahko predstavljajo visoko tveganje za zdravje uporabnikov," je opozorila Mojškerc.

Nevarne posledice nepravilnega apliciranja

Poudarila je, da apliciranje polnil in botoksa lahko izvajajo samo usposobljeni zdravniki z veljavno licenco in ustreznim znanjem iz dodatnih izobraževanj, ki omogočajo prepoznavanje morebitnih stranskih učinkov in njihovo obvladovanje. Nepravilen način apliciranja polnil lahko povzroči bakterijsko, virusno ali glivično okužbo kože, pojav izboklin, ki nastajajo zaradi površinskega injiciranja, na nekaterih mestih pa lahko povzroči tudi trajno otekanje.

Najnevarnejši stranski učinki, ki nastanejo zaradi nepravilnega apliciranja, lahko povzročijo delno ali popolno slepoto ter zapore v venah ali arterijah in odmiranje kože. "Zdravstveni inšpektorat zato uporabnike estetskih tretmajev, med katere spada tudi vbrizgavanje botoksa in polnil, opozarja, da gre v navedenih primerih za zdravstvene storitve, te pa lahko izvajajo le ustrezno usposobljeni zdravniki z veljavno licenco in v prostorih, za katere je bilo izdano dovoljenje ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti," je še opozorila.