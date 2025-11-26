Policisti odvzeli prostost Slovencu: osumljen je izginotja svoje nekdanje partnerke

Mariborski policisti so v ponedeljek zvečer obravnavali slovenskega državljana s stalnim prebivališčem v Avstriji. Ugotovili so, da ga avstrijski varnostni organi sumijo, da je povezan z izginotjem svoje nekdanje partnerke. Odvzeli so mu prostost, preiskovalni sodnik na mariborskem okrožnem sodišču pa bo zdaj odločil o njegovi izročitvi v Avstrijo. Slovenski policisti v sodelovanju z avstrijskimi intenzivno 31-letno državljanko Avstrije intenzivno iščejo.

Mariborski policisti so bili v ponedeljek zvečer obveščeni, da je na območju Policijske postaje Šentilj zagorelo osebno vozilo. V bližini avtomobila so našli lastnika vozila, slovenskega državljana s stalnim prebivališčem v Avstriji.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da ga avstrijski varnostni organi sumijo vpletenosti v izginotje njegove nekdanje partnerke, 31-letne državljanke Avstrije.

Moškemu so odvzeli prostost ter ga na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo včeraj privedli pred preiskovalnega sodnika na Okrožnem sodišču v Mariboru, ki bo odločal o njegovi izročitvi v Avstrijo.

Slovenski policisti v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi izvajajo intenzivne aktivnosti za izsleditev pogrešane 31-letnice.