Tri ovadbe: izkoriščanje delavcev in prijave fiktivnih bivanj tujcev

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto so na krško okrožno državno tožilstvo kazensko ovadili tri podjetja in pet posameznikov. Eno podjetje in dva posameznika utemeljeno sumijo neplačevanja prispevkov delavcem in davčne utaje, dve podjetji in tri posameznike pa prijave fiktivnih bivanj tujih delavcev.

V prvem primeru so po navedbah Policijske uprave (PU) Novo mesto policisti kazensko ovadili gradbeno podjetje z območja Posavja ter 32- in 66-letnika, ki jih utemeljeno sumijo kršenja pravic delavcev in davčne utaje. Podjetje namreč po ugotovitvah policistov od leta 2022 do leta 2024 zaposlenim 32 tujim delavcem ni obračunavalo prispevkov za socialno varnost, posledično pa jih tudi ni plačevalo, s čimer je delavcem povzročilo za več kot 300 tisoč evrov škode.

Ovadena 32- in 66-letnik, oba državljana Slovenije, sta v istem obdobju z namenom, da bi se izognila plačilu davkov, kupila nepremičnino v primerljivi vrednosti in denarna sredstva preusmerjala na druge transakcijske račune.

Na enem naslovu skoraj 80 tujcev

V drugem primeru so policisti ovadili 53-letnika in 59-letnico, oba državljana Slovenije. Sumijo ju, da sta na naslovu gostinskega objekta v Posavju, ki sta ga imela v najemu, v začasno prebivanje prijavila najmanj 79 tujcev. Pri tem tujci na navedenem naslovu niso nikoli prebivali, zaradi česar niso izpolnjevali pogojev za prijavo začasnega prebivališča in vpis v register prebivalstva. Tujci so bili sicer zaposleni pri različnih delodajalcih po Sloveniji, živeli in delali pa so v tujini kot napoteni delavci.

53-letnika in 59-letnico so policisti ovadili zaradi storitve kaznivega dejanja overitve lažne vsebine, saj naj bi prijavo začasnega prebivališča dosegla z navajanjem lažnih podatkov na upravni enoti. S kaznivimi dejanji naj bi si pridobila protipravno premoženjsko korist v višini 60 tisoč evrov.

Posamezna prijava prebivališča do 600 evrov

V tretjem primeru pa so policisti ovadili dve gospodarski družbi iz Posavja in Gorenjske ter odgovorno osebo, 42-letnega direktorja, prav tako državljana Slovenije. Ta naj bi v zapuščeni stanovanjski hiši brez elektrike in vode ter v poslovnih prostorih na območju Posavja, kjer bivanje sploh ni bilo mogoče, v začasno in stalno prebivanje prijavil najmanj 50 tujcev.

To naj bi dosegel z navajanjem lažnih podatkov na upravni enoti in predložitvijo fiktivnih najemnih pogodb. Pri tem je podjetje za enoletno prijavo prebivališča posameznemu tujcu zaračunavalo tudi do 600 evrov, so še sporočili s PU Novo mesto.