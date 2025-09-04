Afera NSi: sum fiktivnih pogodb in obvodnega financiranja prek inštituta

Parlamentarna preiskovalna komisija, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, naj bi po poročanju portala Žurnal24 razkrila novo afero stranke Nova Slovenija (NSi). Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka, nad katerim bdijo člani NSi, naj bi služil kot obvod za financiranje stranke prek sumljivih pogodb z njenimi funkcionarji. Denar naj bi prihajal iz podjetij, ki so bila povezana z državnimi infrastrukturnimi posli. NSi donatorjev ne želi razkriti, saj se sklicuje na poslovno skrivnost.

Preiskovalna komisija državnega zbora pod vodstvom poslanke Svobode Tamare Vonta je po navedbah Žurnal24 razkrila domnevno sporno financiranje stranke NSi prek Inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka (IJEK). Ugotovitve kažejo, da je inštitut služil kot obvod za zagotavljanje sredstev stranki in njenim funkcionarjem.

Sum fiktivnih pogodb

Po navedbah komisije DZ so bile prek IJEK sklenjene pogodbe z vidnimi člani NSi. Med drugim z generalnim tajnikom stranke Robertom Ilcem, namestnikom glavnega tajnika Andrejem Cimperškom, mednarodnim tajnikom Jakobom Becom in dvema predstavnikoma službe za odnose z javnostmi. Komisija sumi, da je šlo za fiktivne pogodbe, katerih edini namen je bil financirati ključne kadre stranke z denarjem podjetij, ki so služila z državnimi posli.

Gradbena podjetja med ključnimi donatorji

Med večjimi donatorji inštituta so se znašli Kolektor (okoli 66 tisoč evrov), Riko Ribnica (več kot 55 tisoč evrov) in podjetja v lasti Darija Južne (okoli 37 tisoč evrov). Gre za podjetja, ki so v preteklosti skrbela in še vedno skrbijo za pomembne infrastrukturne državne posle. V času zadnje vlade Janeza Janše je ministrstvo za infrastrukturo, ki je povečini bdelo nad denarjem za naložbe, vodil Jernej Vrtovec. Komisija DZ ob tem opozarja, da bi lahko šlo pri teh donacijah tudi za obliko nagrade za uspehe na javnih razpisih.

Povečani prihodki v letih pred volitvami

Analiza finančnih poročil kaže, da so se prihodki in odhodki IJEK izrazito povečali v letih, ko so potekale volitve ali ko je NSi vstopil v koalicijo. NSi je leta 2023 iz proračuna prejela 248.523 evrov, odhodki IJEK pa so znašali skoraj 199 tisoč evrov. Gre za praktično enak znesek, kot ga je stranka NSi prejela iz proračuna. Skupni prihodki NSi so sicer v tem letu znašali 588.015 evrov, navaja Žurnal24.

Na vprašanja o izvoru sredstev je IJEK za Žurnal24 odgovoril, da donatorjev ne more razkriti, saj gre za poslovno skrivnost.

Za pojasnila o domnevno spornih transakcijah smo se obrnili na stranko NSi, odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.