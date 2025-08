Bo Vrtovec stopil v Toninove čevlje?

Poslanec in podpredsednik NSi Jernej Vrtovec je na novinarski konferenci ob 25-letnici stranke najavil kandidaturo za predsednika stranke na jesenskem kongresu. Podpredsednik NSi in vodja njihove poslanske skupine Janez Cigler Kralj se za to mesto ne bo potegoval, po njegovih besedah pa celotna poslanska skupina podpira kandidaturo Vrtovca.