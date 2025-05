Poslanci NSi in Demokratov vložili interpelacijo ministrice za kulturo Aste Vrečko #vŽivo

Poslanci iz vrst NSi in Demokratov so po referendumu, na katerem so volivci zavrnili zakon o dodatku k pokojninam za izjemne umetniške dosežke, vložili interpelacijo ministrice za kulturo Aste Vrečko. Očitki so sicer širši, med drugim ji očitajo negospodarno rabo javnih sredstev ter sistematično uničevanje vrednot slovenske osamosvojitve. To je že 11. interpelacija ministrske ekipe Roberta Goloba v tem mandatu.

Ministrica za kulturo in koordinatorica Levice Asta Vrečko bo danes ob 14.30 pred sedežem stranke Levica na Prešernovi cesti 3 dala izjavo za medije glede rezultatov nedeljskega referenduma in vložene interpelacije. Izjavo boste lahko v živo spremljali na Siol.net.

Volivci včeraj z 𝐧𝐞𝐳𝐚𝐮𝐩𝐧𝐢𝐜𝐨 Asti Vrečko, NSi danes z 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐩𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢𝐣𝐨.



✍️https://t.co/gjSBHglVsl pic.twitter.com/7bYej4dHTQ — NSi (@NovaSlovenija) May 12, 2025

Ministrici poslanci očitajo, da je "z neupravičenim in protipravnim izplačilom iz sredstev državnega proračuna ravnala nevestno in protizakonito" ter da je opustila dolžno ravnanje po zakonih o vladi in državni upravi, "zaradi česar je prišlo do nezaupanja v državne institucije in v funkcijo ministrice za kulturo".

Med očitki so tudi kršitev zakona o varstvu kulturne dediščine, strategije kulturne dediščine in resolucije o nacionalnem programu za kulturo.

Prav tako Vrečko po njihovih besedah nosi odgovornost za vodenje kulturne politike, ki "se sprejema s škodljivimi posledicami za državljanke in državljane", se izvaja brez strokovnih analiz in investicijske dokumentacije ter brez javne razprave in dialoga z zaposlenimi in vodstvi javnih zavodov.

Očitajo ji, da "odreka najvišjo veljavo temeljnemu dogodku za nastanek Slovenije"

Z izenačevanjem zgodovine pred in po osamosvojitvi Slovenije v nasprotju z ustavo pa ministrici očitajo tudi, da "odreka najvišjo veljavo temeljnemu dogodku za nastanek Slovenije - slovenski osamosvojitvi, okrog katere se je oblikovala narodna enotnost". S "postopnim uničevanjem" vrednot slovenske osamosvojitve pa po njihovi oceni deluje zoper blaginjo Slovenije, za katero bi sicer morala skladno s prisego ob izvolitvi delovati.

Predlagana interpelacija v določenem delu ponavlja očitke, ki so jih v NSi navajali že leta 2023, a interpelacije nato niso vložili. Tudi tokrat glede domnevno nevestnega in negospodarnega ravnanja omenjajo neuresničeni Muzej slovenske osamosvojitve, ki ga je ustanovila prejšnja vlada. Kot navaja predlog interpelacije, z ukinitvijo Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Muzeja slovenske osamosvojitve ministrica ni ravnala skladno z zakonom o varstvu kulturne dediščine.

Med očitki izplačilo denarnega dela Prešernove nagrade in selitev ljubljanske Drame

Predlog interpelacije izpostavlja tudi izplačilo denarnega dela Prešernove nagrade Svetlani Makarovič in selitev ljubljanske Drame na Litostrojsko zaradi obnove stare stavbe v središču Ljubljane. Ob izplačilu Prešernove nagrade se predlagatelji s prvopodpisanim poslancem Janezom Ciglerjem Kraljem (NSi) sprašujejo, ali gre za kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja in pravic ter oškodovanja javnih sredstev ter korupcijsko tveganje. Glede nadomestne lokacije SNG Drame pa ugotavljajo, da je bila ta izbrana, ne da bi ministrstvo izdelalo projektno nalogo z jasnimi merili in kriteriji ter brez poziva javnim institucijam na državni in občinski ravni.

"Poleg nezakonitih izplačil in vodenja projektov brez strokovnih analiz in investicijske dokumentacije pa se v DZ sprejemajo zakoni brez upoštevanja pripomb zainteresirane strokovne javnosti in z umanjkanjem dialoga. Posledično je bil na referendumu zavrnjen zakon o dodatku k pokojninam kulturnikov, ki ga je pripravilo ministrstvo za kulturo, ki ga vodi Asta Vrečko," še piše v predlogu interpelacije.

Med domnevno škodljivi zakoni, ki jih je DZ sprejel na predlog ministrstva za kulturo, predlog interpelacije poleg že omenjenih navaja še zakon o medijih ter zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.