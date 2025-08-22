Obrambno ministrstvo v Moskvi je danes sporočilo, da so ruske sile zavzele tri vasi v vzhodni ukrajinski regiji Doneck in se tako približale ukrajinskim položajem.

13.30 Rusija zavzela tri vasi v Donecku

Kot so na Telegramu sporočili z obrambnega ministrstva, so ruske sile v Donecku zavzele naselja Katerinivka, Volodimirivka in Rusin Jar. Zadnje je od Kostjantinivke, pomembnega oporišča ukrajinskih sil, oddaljeno le nekaj več kot 20 kilometrov.

V ruskem obstreljevanju tamkajšnjih ukrajinskih položajev so med drugim poškodovali plinovod, zato je Kostjantinivka ostala brez oskrbe s plinom, ob sklicevanju na regionalne oblasti poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Rusija nadaljuje teror, ker ne dosega želenih rezultatov," je ob objavi fotografije desetnadstropne stavbe v Kostjantinivki, ki so jo po obstreljevanju zajeli plameni, zatrdil vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak.

Novica o zasedbi treh vasi sledi četrtkovemu obsežnemu napadu, med katerim so ruske sile nad Ukrajino izstrelile več kot 600 dronov in raket. V Kijevu so napad označili za največji v zadnjih tednih.