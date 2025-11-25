Evropski poslanci so danes sprejeli zakon, ki predvideva vzpostavitev prvega programa za evropsko obrambno industrijo (EDIP), vrednega 1,5 milijarde evrov. Ta je namenjen krepitvi obrambne industrije Evropske unije, spodbujanju skupnih naročil za obrambo in krepitvi podpore Ukrajini.

"Evropski parlament je pravkar odobril prvi program za evropsko obrambno industrijo EDIP. Ta bo okrepil obrambno industrijo EU, spodbudil skupna naročila, povečal proizvodnjo in okrepil podporo Ukrajini," je na omrežju X zapisala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola.

Tudi Ukrajina bo lahko sodelovala

V okviru programa EDIP bo za krepitev evropskih obrambnih zmogljivosti na voljo 1,5 milijarde evrov do leta 2027, pri čemer bo 300 milijonov evrov namenjenih instrumentu za podporo Ukrajini, je sporočil Evropski parlament. Do financiranja bodo med drugim upravičeni evropski obrambni projekti v skupnem interesu, v katerih bodo morale sodelovati najmanj štiri države članice, sodelovala pa bo lahko tudi Ukrajina.

Prav tako bo dovoljeno le financiranje proizvodov, katerih sestavni deli s poreklom zunaj EU ali sodelujočih držav bodo predstavljali največ 35 odstotkov celotnega stroška. Zakon so poslanci sprejeli s 457 glasovi za, 148 proti in 33 vzdržanimi glasovi. Zdaj ga morajo uradno sprejeti še države članice EU, nato pa bo objavljen v uradnem listu EU.