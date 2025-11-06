Osupli Nemci: nepričakovani padec nemškega velikana

Nemški orožarski velikan Rheinmetall, ki sta mu ruska grožnja in napoved evropskih obrambnih projektov pognala delnice strmo navzgor, se zadnje časa sooča s padanjem delnic. Kaj se dogaja, se sprašujejo v Nemčiji.

Rheinmetall doživlja povečanje naročil: obrambno podjetje s sedežem v Düsseldorfu gradi nove tovarne v Litvi in ​​Latviji, nedavno je podpisalo večmilijardne pogodbe z Bolgarijo za gradnjo nove tovarne streliva.

Rheinmetall je zasut z naročili, zakaj potem padec?

Prav tako je podjetje tik pred novim večjim naročilom nemških oboroženih sil: nemška vojska načrtuje naročilo 600 vozil, opremljenih s sistemom proti dronom Skyranger. Naročilo je vredno več kot devet milijard evrov, piše nemški medij Focus.

Običajno take novice o novih naročilih dvignejo cene delnic. Trenutno pa delnice Rheinmetalla padajo. V sredo zjutraj (5. novembra) je bila cena delnic nižja za skoraj dva odstotka. Zakaj cena pada, čeprav bi morali biti obeti optimistični? Analitiki vidijo več razlogov.

Razlogi za padec vrednosti delnic

Prvi razlog je, da skušajo kratkoročni vlagatelji prodati delnice Rheinmetalla po močnem dvigu cene delnic. Samo od začetka leta se je cena delnic orožarskega velikana več kot podvojila. Zdaj so kratkoročni vlagatelji v želji po unovčevanju dobička začeli prodajati delnice.

Drugi razlag je, da vlagatelji čakajo na četrtletne podatke. Trgi so previdni, dokler ne bodo 6. novembra objavljeni novi finančni rezultati podjetja. Po slabih številkah letos poleti, ko so bili prihodki in poslovni dobiček pod pričakovanji, prevladuje zadržanost.

Tretji razlog so šibki trgi po svetu. Azijski borzni trgi so teden začeli šibko, sledili so jim evropski trgi. Poleg tega na razpoloženje vlagateljev vplivajo geopolitične napetosti med Kitajsko in Nizozemsko zaradi proizvajalca čipov Nexperia. Delnice obrambnih podjetij Hensoldt in Renk so prav tako izgubile približno dva odstotka svoje vrednosti, kar je podoben padec kot pri Rheinmetallu.

Analitiki so še vedno optimistični

Kljub kratkoročni šibkosti tržni strokovnjaki še naprej pozitivno gledajo na obete za sektor, zlasti za Rheinmetall. "Potencial dolgoročne rasti je neizpodbiten, tako v vojaškem sektorju kot v civilni uporabi, kot so spremljanje objektov, kmetijstvo ali prevoz blaga na oddaljena območja," je za Focus povedal Christian Röhl, glavni ekonomist investicijske platforme Scalable Capital.

Rheinmetall je tik pred novim večjim naročilom nemških oboroženih sil. Nemška vojska načrtuje naročilo 600 vozil, opremljenih s sistemom proti dronom Skyranger. Naročilo je vredno več kot devet milijard evrov. Foto: Guliverimage

Glede na študije naj bi se svetovni obseg trga za tehnologijo dronov do leta 2035 povečal s trenutnih 18 milijard dolarjev (15,6 milijarde evrov) na približno 59 milijard dolarjev (51,2 milijarde evrov). To je približno 12-odstotna letna stopnja rasti.

Šef Rheinmetalla o letu 2026

Tudi izvršni direktor Rheinmetall Armin Papperger je optimističen. "Veliko navdušenje se bo zgodilo šele prihodnje leto," trdi. Rheinmetall se trenutno pogaja s številnimi evropskimi državami – naročila so polna še leta vnaprej.

Zato vlagatelji ne bi smeli pretiravati z nedavnim padcem cen delnic. S tem se strinja tudi Röhl, ki meni, da je obramba tema tako sedanjosti kot prihodnosti.

Je zdaj pravi čas, da dolgoročni vlagatelji kupijo delnice?

Kot piše Focus, bi vlagatelji, ki verjamejo v nadaljnjo rast cen, lahko padce cen izkoristili za nakup več delnic. Tisti z dolgoročno perspektivo bi lahko v prihodnjih mesecih našli še dodatno spodbudo za nakup delnic, še posebej, če bodo četrtletne številke in napovedana nova naročila presegla pričakovanja.

Rheinmetall je začel oziroma bo začel graditi številne nove tovarne, tudi zunaj Nemčije. Nedavno so podpisali pogodbo z Bolgari o gradnji nove tovarne streliva. Foto: Guliverimage

Novi naložbeni produkti, kot je WisdomTree Europe Defence ETF, prav tako kažejo, da se obrambna industrija vse bolj dojema kot samostojna naložbena tema.

Sklad združuje evropska obrambna podjetja, kot so Rheinmetall, Leonardo in Saab. To je celovit paket za vlagatelje, ki verjamejo v krepitev varnostnih in obrambnih zmogljivosti Evrope.

Kaj se bo zgodilo, če bi strah pred vojno popustil?

Če pa bi se geopolitične napetosti nenadoma umirile, to ne bi pustilo obrambnega sektorja neprizadetega in bi lahko povzročilo pritisk na znižanje cen delnic, še piše Focus.