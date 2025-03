Je to podjetje, ki se ga Rusi najbolj bojijo?

Nemški Rheinmetall je največji nemški in peti največji evropski orožarski koncern. Zaradi evropskega oboroževanja se je v zadnjem času njegova tržna vrednost zelo povečala. Podjetja, ki med drugim izdeluje tope za tanke leoparde, se Rusi bojijo, kar dokazuje ruski načrt atentata na šefa Rheinmetalla Armina Pappergerja. Podjetje naj bi imelo poslovne načrte tudi v Sloveniji.

Rheinmetall ima za sabo že dolgo preteklost. Njegove korenine segajo v leto 1889, ko je bila v Düsseldorfu ustanovljena Rheinische Metallwaaren und Maschinenfabrik (sl. Porenska tovarna kovinskih izdelkov in strojev). Podjetje je najprej izdelovalo strelivo za nemško vojsko.

Rheinmetall prihaja v Slovenijo?



Nemški Rheinmetall deluje v številnih državah, kjer ima svoje obrate ali ima v lasti tamkajšnja orožarska podjetja. Morda bo na ta seznam prišla tudi Slovenija. Po poročanju RTV Slovenija naj bi se Slovenski državni holding (SDH) z Rheinmetallom in slovenskim podjetjem Valhalla Turrets pogovarjal o ustanovitvi novega podjetja za proizvodnjo oborožitvenih sistemov v Sloveniji. Podjetje Valhalla Turrets s sedežem v Ljubljani in proizvodnjo v Mengšu proizvaja oborožitvene postaje za oklepna vozila. Če se bo zgoraj omenjeni načrt uresničil, bo to zagotovo največje podjetje za vojaško opremo v Sloveniji.

Podjetje Rheinmetall se je iz leta v leto širilo. Toda zaradi poraza Nemčije v prvi svetovni vojni in določb versajskega mirovnega sporazuma se je preusmerilo v izdelavo lokomotiv in kmetijskih strojev. Le manjši del tovarne je še naprej izdeloval orožje.

Druga svetovna vojna in težave po njej

Po prihodu Adolfa Hitlerja na oblast leta 1933 je tovarna spet na polno izdelovala orožje. Tovarna je prišla tudi pod popolni državni nadzor. Po drugi svetovni vojni so Rheinmetallovi obrati, ki so bili na območju komunistične Vzhodne Nemčije, izdelovali pisalne stroje in kamere, nato pa tudi tiskalnike in računalnike.

Rheinmetall izdeluje 120-milimetrski top za tanke leopard 2. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V tovarnah Rheinmetalla, ki so bile na območju Zahodne Nemčije, se je proizvodnja orožja obnovila leta 1956. Najprej so izdelovali strojnice. Sledila je izdelava protitankovskih topov, leta 1978 pa so s tekočih trakov prišle prve havbice. Leta 1979 je podjetje začelo izdelovati 120-milimetrske topove za tanke leopard 2.

Havbice in oklepna vozila

Leta 1998 je podjetje skupaj s podjetjem KNDS Deutschland (prej znano kot Krauss-Maffei Wegmann) začelo izdelovati samohodne havbice Panzerhaubitze 2000, leta 2003 je luč sveta zagledalo bojno oklepno vozilo marder. Od leta 2008 Rheinmetall sodeluje tudi pri izdelavi bojnih oklepnih vozil boxer.

Rheinmetall ima v lasti tudi druga podjetja, na primer švicarski Oerlikon Contraves. Leta 2010 je Rheinmetall skupaj s podjetjem MAN ustanovilo skupno podjetje Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV), ki izdeluje oklepna bojna vozila.

Najsodobnejši tank na svetu?

Junija 2022 je Rheinmetall predstavil panther KF51, bojni tank četrte generacije. Düsseldorfski koncern tank opisuje kot sodobnejšo, zmogljivejšo in cenejšo alternativo glavnemu nemškemu bojnemu tanku leopard, ki ga izdeluje podjetje KNDS Deutschland iz Münchna.

Pantherji naj bi bila alternativa leopardom. Septembra 2023 je madžarski premier Viktor Orban napovedal, da bodo te tanke izdelovali tudi na Madžarskem. Tank bodo verjetno izdelovali v Rheinmetallovi tovarni v Zalaegerszegu, kraju, ki je okoli 20 kilometrov oddaljen od Slovenije. Morda bodo tanke po koncu vojne izdelovali tudi v Ukrajini. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Leta 2023 je izvršni direktor koncerna Armin Papperger za nemški poslovni časnik Handelsblatt dejal, da bodo po koncu vojne med Ukrajino in Rusijo morda pantherje izdelovali tudi v Ukrajini. Je pa že znano, da bodo svojo različico pantherjev izdelovali Madžari.

Izbruh vojne v Ukrajini

Ruski napad na Ukrajino februarja 2022 je bila za Rheinmetall poslovno gledano dobra novica. Tovarna je povečala izdelavo streliva za ukrajinsko vojsko. Leta 2022 je Rheinmetall tudi prevzel španskega izdelovalca streliva Expal. Od leta 2025 naj bi v novi tovarni v Unterlüßu proizvedli še dodatnih 200 tisoč topniških granat.

Lani je Rheinmetall podpisal pogodbo z Litvo za izgradnjo tovarne topniškega streliva. Tovarna bo v skupni lasti Rheinmetalla in litovske države. Tovarna bo po napovedih začela delovati sredi leta 2026.

Sodelovanje z Ukrajino

Oktobra 2023 je ukrajinski premier Denis Šmihal nemškemu kanclerju Olafu Scholzu izročil potrdilo o registraciji skupnega podjetja Rheinmetall Ukrainian Defence Industry s sedežem v Kijevu, ki je začelo delovati istega meseca.

Šef Rheinmetalla Armin Papperger naj bi bil na tarči ruskih obveščevalnih služb, ki naj bi ga hotele ubiti. Foto: Guliverimage

Decembra 2023 je bilo objavljeno, da namerava Rheinmetall v Ukrajini proizvajati bojno pehotno vozilo lynx in oklepni transporter TPz Fuchs.

Vse večji dobiček Rheinmetalla

Zaradi povečane proizvodnje orožja ima seveda Rheinmetall vsako leto večje prihodke in čiste dobičke. Leta 2020 je koncern imel skoraj 5,9 milijarde evrov prihodkov in celo 27 milijonov evrov izgube, leta 2023 pa skoraj 7,2 milijarde prihodkov in 535 milijonov čistega dobička. Povečuje se število zaposlenih, leta 2023 jih je bilo skoraj 30 tisoč.

Foto: Yahoo Finance Marca 2023 je bil Rheinmetall vključen v borzni indeks DAX – torej med največje nemške delniške družbe. Samo od marca lani do marca letos se je vrednost delnice Rheinmetalla potrojila.

Kdo so lastniki podjetja

Leta 2023 so imeli 66 odstotkov delnic Rheinmetalla v rokah institucionalni vlagatelji, 23 odstotkov zasebni vlagatelji in 11 odstotkov drugi vlagatelji. Med institucionalnimi vlagatelji jih največ prihaja iz Severne Amerike, sledijo institucionalni vlagatelji iz Evrope.

Panzerhaubitze 2000 ali samo PzH 2000 je nemška samohodna havbica, ki sta jo razvili podjetji Rheinmetall in Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Foto: Guliverimage

Posamično sta največja delničarja ameriški BlackRock in francoski Societe Generale, oba imata nekaj več kot pet odstotkov delnic.

Atentat na Pappergerja

Zaradi vse večje pomembnosti koncerna Rheinmetall pri obrambi Ukrajine ne presenečajo informacije o poskusu atentata na šefa podjetja Pappergerja. Atentat naj bi preprečile ameriške obveščevalne službe.

O tem so mediji poročali že junija 2024, januarja letos pa je v Evropskem parlamentu informacijo uradno potrdil Kanadčan James Appathurai, ki je pri Natu odgovoren za strategije boja proti hibridnim napadom in tudi svetuje generalnemu sekretarju zavezništva.