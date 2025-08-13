Sreda, 13. 8. 2025, 16.22
8 minut
Nesreča motorista na primorski avtocesti, nastal je zastoj
Na primorski avtocesti je promet pred priključkom Unec proti Kopru stekel po odstavnem pasu, še vedno pa sta zaprta prehitevalni in vozni pas, nastal je daljši zastoj. Do nesreče je prišlo zaradi padca motorista, ki so prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, bil pa je edini udeležen v nesreči, so za STA navedli na PU Ljubljana.
Stopnja poškodb motorista in vzrok nesreče še nista znana, so še pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.
Prometnoinformacijski center za osebna vozila priporoča obvoz po regionalni cesti Logatec-Unec. Ob tem pa opozarja, da je reševalni pas, ki so ga vzorno naredili vozniki, namenjen vožnji intervencijskih vozil in ne nekaterim motoristom, ki želijo obvoziti daljši zastoj.