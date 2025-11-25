Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Zahodna letala nad Baltikom prestregla zelo redko rusko letalo

Črni biser Tu-134A-4 | Črni biser, ki ga spremljata dva ruska lovca Su-30. | Foto posnetek zaslona/Nato/@GuyPlopsky/X

Črni biser, ki ga spremljata dva ruska lovca Su-30.

Foto: posnetek zaslona/Nato/@GuyPlopsky/X

Italijanska letala, ki pomagajo varovati Natov zračni prostor nad Baltikom, so nedavno prestregla zelo redko rusko letalo, ki ima vzdevek Črni biser.

Tupoljev Tu-134UBL je bil nekdaj šolsko letalo za pilote ruskih strateških bombnikov Tu-22M3 in Tu-160. Pozneje je bilo predelano in dobilo oznako Tu-134A-4. Letalo se zdaj uporablja za prevoz višjih vojaških častnikov, piše spletni medij The Aviationist.

Zakaj ime Črni biser

Letalo ima črno barvo, s črtami v barvah ruske zastave, ki potekajo čez spodnji del trupa – od tod tudi ime Črni biser. Dvomotorno reaktivno letalo je izpeljanka ozkotrupnega potniškega letala Tu-134 iz sovjetske dobe, ki je prvič poletelo julija 1963.

Fotografije Črnega bisera nad Baltikom, ki so jih posneli Natovi lovci:

Prisotnost Črnega bisera nad Baltikom je redka, saj so običajna ruska letala, ki jih tukaj prestrežejo, Tu-95, Su-35S, Su-27 in letalo za signalno obveščevalno dejavnost Il-20.

Zahodna letala Črni biser prvič prestregla leta 2020

Črni biser, ki ima kodno oznako Nata Crusty-B, je bilo nad Baltikom prestreženo prvič februarja 2020. Vendar pa je bilo pred tem in po tem nekajkrat opaženo v Rusiji.

F-35
Novice Ameriški generali zaskrbljeni: To je uspelo Kitajcem

Prestrezanje februarja 2020 so izvedla štiri letala F-16AM belgijskih zračnih sil, ki so letela iz Siauliaija v Litvi, v okviru Natove misije zračnega nadzora nad Baltikom (BAP). Med poletom so naletela tudi na drugo rusko letalo Iljušin Il-76.

Drugo zahodno srečanje s Črnim biserom

Drugič so Natova letala Črni biser prestregla pred nekaj dnevi. Letalo je nad Baltikom letelo skupaj še z vsaj tremi ruskimi vojaškimi letali. Ta ruska letala so prestregli italijanski lovci eurofigher, ki so nameščeni v Ämariju v Estoniji.

Glede na lokacijo, kjer je bil Črni biser prestrežen, je morda letel v rusko eksklavo Kaliningrad ob Baltskem morju ali iz nje. Kaliningrad je dom Baltske flote, zato bi Tu-134A-4 lahko prevažal višje poveljnike, kar v tem primeru ni nič nenavadnega, še piše The Aviationist.

Gripen E
Novice Hud letalski udarec za ZDA. To je znano.
Volodimir Zelenski in JAS 39 gripen
Novice Ukrajinska hladna prha za Trumpa
Transportno letalo C-17 Globemaster
Novice Skrivnostno ameriško letalo: je to jedrsko opozorilo za Rusijo?
F-35
Novice Danci imajo velike težave z letali F-35
J-35A
Novice Osuplost na Zahodu: kitajsko supermoderno letalo prvič v akciji
F-35
Novice Norveško opozorilo Putinu: F-35 proti meji z Rusijo
Rafale
Novice Kitajska menda trdi: Letala, ki jih imajo tudi Hrvati in Srbi, so zanič
Rafale
Novice Prvič v zgodovini sestreljen francoski vojaški lovec rafale #vŽivo
Letalo A-10
Novice Bodo ta letala v Ukrajini postala strah in trepet Rusov?
Baltik Nato Rusija
Ne spreglejte
