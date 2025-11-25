Zahodna letala nad Baltikom prestregla zelo redko rusko letalo

Italijanska letala, ki pomagajo varovati Natov zračni prostor nad Baltikom, so nedavno prestregla zelo redko rusko letalo, ki ima vzdevek Črni biser.

Tupoljev Tu-134UBL je bil nekdaj šolsko letalo za pilote ruskih strateških bombnikov Tu-22M3 in Tu-160. Pozneje je bilo predelano in dobilo oznako Tu-134A-4. Letalo se zdaj uporablja za prevoz višjih vojaških častnikov, piše spletni medij The Aviationist.

Zakaj ime Črni biser

Letalo ima črno barvo, s črtami v barvah ruske zastave, ki potekajo čez spodnji del trupa – od tod tudi ime Črni biser. Dvomotorno reaktivno letalo je izpeljanka ozkotrupnega potniškega letala Tu-134 iz sovjetske dobe, ki je prvič poletelo julija 1963.

Fotografije Črnega bisera nad Baltikom, ki so jih posneli Natovi lovci:

Here we see a Russian Naval Aviation (MA VMF) Tu-134A-4 (B/N "53" White / RF-12041) accompanied by a pair of Su-30SM2s. https://t.co/cdEvNGqhlR pic.twitter.com/Wkl9UVFKEt — Guy Plopsky (@GuyPlopsky) November 22, 2025

Prisotnost Črnega bisera nad Baltikom je redka, saj so običajna ruska letala, ki jih tukaj prestrežejo, Tu-95, Su-35S, Su-27 in letalo za signalno obveščevalno dejavnost Il-20.

Zahodna letala Črni biser prvič prestregla leta 2020

Črni biser, ki ima kodno oznako Nata Crusty-B, je bilo nad Baltikom prestreženo prvič februarja 2020. Vendar pa je bilo pred tem in po tem nekajkrat opaženo v Rusiji.

Prestrezanje februarja 2020 so izvedla štiri letala F-16AM belgijskih zračnih sil, ki so letela iz Siauliaija v Litvi, v okviru Natove misije zračnega nadzora nad Baltikom (BAP). Med poletom so naletela tudi na drugo rusko letalo Iljušin Il-76.

Drugo zahodno srečanje s Črnim biserom

Drugič so Natova letala Črni biser prestregla pred nekaj dnevi. Letalo je nad Baltikom letelo skupaj še z vsaj tremi ruskimi vojaškimi letali. Ta ruska letala so prestregli italijanski lovci eurofigher, ki so nameščeni v Ämariju v Estoniji.

Glede na lokacijo, kjer je bil Črni biser prestrežen, je morda letel v rusko eksklavo Kaliningrad ob Baltskem morju ali iz nje. Kaliningrad je dom Baltske flote, zato bi Tu-134A-4 lahko prevažal višje poveljnike, kar v tem primeru ni nič nenavadnega, še piše The Aviationist.